Виталий Третьяков: Есть «Болонка», нет «Болонки» — я устал от шараханий, и вся система устала

Российские университеты утвердили новые правила набора студентов, которые начнут действовать в летнюю приемную компанию.

Это сделано в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ.

ТАСС опросило восемь университетов (МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГСУ и РЭУ им. Г. В. Плеханова) и выяснило, что во многих их них станет больше бюджетных и платных мест. Их количество, как ожидается, в 2025—2026 учебном году превысит 619,1 тысячи.

«Общее количество бюджетных мест в вузе по всем уровням образования увеличилось на 18% в сравнении с 2024 годом. Количество внебюджетных мест в рамках приемной кампании 2025 также увеличилось», — сообщил проректор РЭУ имени Плеханова Алексей Никулин. Причем на новые бюджетные места могут претендовать абитуриенты, поступающие как в бакалавриат, так и в магистратуру и специалитет.

Число бюджетных мест в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) в 2025 году увеличилось почти на 500. В Российском университете дружбы народов (РУДН) — примерно на 300. Больше всего мест для бюджетников там выделили по направлениям точных, технических и естественных наук.

В РАНХиГС число мест на очные образовательные программы выросло на 11%, в НИУ ВШЭ — на 4,1%.

Что касается вступительных экзаменов, то их перечень тоже изменился.

Так, в РАНХиГС и РУДН для поступления на определенные направления теперь не нужен иностранный язык. А в МГТУ имени Баумана ввели обязательную сдачу физики в этом году, хотя раньше можно было выбрать информатику. Кроме того, с 2026 года экзамен по физике станет обязательным для всех инженерных направлений в российской высшей школе.

В начале января Минобрнауки объявило о переходе российских вузов на новую систему образования с 1 сентября 2026 года. К этому времени ведомство пообещало подготовить и утвердить соответствующие нормативные правовые акты. При этом в министерстве пояснили, что тех студентов, которые обучаются по действующим сейчас образовательным программам, изменения не коснутся. Они смогут завершить освоение той программы, на которую поступали.

Напомним в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к традиционной базовой системе обучения в вузах вместо Болонской.

А в мае подписал указ об эксперименте в сфере высшего образования, в котором приняли участие шесть ведущих вузов — Московский авиационный институт, Университет науки и технологии МИСИС, Московский педагогический госуниверситет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский университет и Томский государственный университет.

То есть, если на данный момент российское образование предусматривает четыре уровня: бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура, то в этих учебных заведениях студенты в рамках пилотного проекта получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.

В соответствии с указом президента базовый уровень предусматривает от четырех до шести лет обучения, а специализированный — от года до трех «в зависимости от специальности». И, надо полагать, что с 1 сентября 2026 года отказ от бакалавриата станет уже нормой для всех вузов страны.

Но значит ли это, что мы уже на пути к отмене Болонской системы?

Прокомментировать ситуацию «СП» попросила политолога, декана Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталия Третьякова:

— Работая восемнадцатый год внутри вузовской системы, могу сказать, что я устал, и вузовская система в целом устала от постоянных реформ, часто противоречащих друг другу. И многие, кто занимает аналогичные должности, думаю, со мной согласятся. Это первое.

Второе. Я не берусь судить о том, как нужно обучать инженерным специальностям, как нужно обучать в естественно-научной сфере, хотя и здесь у меня есть свое мнение.

Вкратце оно сводится к тому, что нужно вернуться к советской системе образования в этой области, которая была одной из лучших в мире. И сделать это надо было еще вчера.

Но мы так стремились включиться в международное образование, что в итоге нанесли серьезный вред собственному. И пока я не очень понимаю, чем новое «базовое высшее» будет отличаться от «бакалавриата».

Например, студенты на факультете, который я возглавляю, хотят обучаться телевидению не на четвертом или пятом курсе, а начиная с первого курса.

Иначе они просто разбегутся, если первые три года будут получать только классическое гуманитарное образование. Их тянет к реальной телевизионной работе — так, собственно, и должно быть.

«СП»: Четыре года — это не мало?

— Конечно, четыре года — то, что называется бакалавриатом — для университетского образования маловато.

Но в рамках этих четырех лет мы укладываем то, что раньше укладывалось бы в пять лет, сокращая, к сожалению, то, что не хотелось бы сокращать — в смысле часов обучения.

Но как будет организован прием на те или иные факультеты — вопрос не ко мне. Это пусть министерство разъясняет.

Для нас — моего факультета — это проблема. Потому что он существует уже больше 15 лет, вроде бы молодой. Но абитуриенты привыкли к тому, что обучаются у нас четыре года в бакалавриате, после чего можно идти работать на реальное телевидение, все необходимые знания мы даем. Ну, а кто хочет, может еще два года продолжать учебу в магистратуре.

Как сейчас перевести все это на пять лет, а с магистратурой — на семь, не знаю. Для телевизионных профессий это многовато. Студенты будут стремиться быстрее оказаться в эфире, на экране, они не хотят в данной сфере так долго учиться.

Но, во всяком случае, в рамках Московского университета нам ничего об изменениях такого рода ректорат не объявлял. Возможно, объявит после того, как завершились празднества, посвященные 270-летию нашего университета. Пока же это мне неизвестно.

Что-то мне подсказываем, что мы продолжим, в частности, на нашем факультете, работать по прежней схеме.

«СП»: Мы, если не ошибаюсь, еще в 2022 году собирались выйти из Болонской системы, но почему-то никак не можем с ней распрощаться…

— В Болонскую систему не нужно было вообще входить. Я это говорил и до того как начал работать в университете, и во время работы в университете. Потому что всегда был противником перехода на эту систему.

Но как-то мы странно отменяем. И тут многое связано не с формальным обучением — четыре или пять лет. Хотя для некоторых специальностей, для некоторых профессий это тоже крайне важно.

Еще важнее содержание. Уход от примитивизации высшего образования, которое Болонская система и предполагала помимо формального сокращения сроков обучения. Вот здесь я пока сдвигов больших тоже не вижу.