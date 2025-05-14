Ночной энурез (недержание мочи) у детей

Пожалуй, у каждого ребенка случался подобный казус. Когда ребенок совсем еще маленький, родители рассчитывают, что со временем он просто перерастет эту проблему, и чаще всего так и происходит. Но когда ребенок снова и снова просыпается в мокрой постели, когда «мокрые ночи» превосходят по количеству «сухие», стоит все же обратиться к врачу.

Причина 1: уменьшение емкости мочевого пузыря. Мочевой пузырь ребенка должен собрать и удержать до утра весь объем поступающей из почек мочи. Если это не происходит, причиной энуреза может служить уменьшенная емкость мочевого пузыря. Несмотря на то что количество ночной мочи значительно меньше, чем количество дневной мочи, ребенок все равно мочится (так как мочевой пузырь воспринимает его избыточным). В этой ситуации целью лечение является постепенное увеличение емкости мочевого пузыря. Для этого применяются соответствующие препараты, уменьшающие напряжение мышц мочевого пузыря. Благодаря этому уменьшается чувствительность в мочевом пузыре, и ребенок реже мочится. Удлинение времени между посещениями туалета также постепенно увеличивает емкость мочевого пузыря. Лечение длится обычно 3–4 месяца, но бывает, что необходимо пройти более длительный курс.

Мочевой пузырь ребенка должен собрать и удержать до утра весь объем поступающей из почек мочи. Если это не происходит, причиной энуреза может служить уменьшенная емкость мочевого пузыря. Несмотря на то что количество ночной мочи значительно меньше, чем количество дневной мочи, ребенок все равно мочится (так как мочевой пузырь воспринимает его избыточным). В этой ситуации целью лечение является постепенное увеличение емкости мочевого пузыря. Для этого применяются соответствующие препараты, уменьшающие напряжение мышц мочевого пузыря. Благодаря этому уменьшается чувствительность в мочевом пузыре, и ребенок реже мочится. Удлинение времени между посещениями туалета также постепенно увеличивает емкость мочевого пузыря. Лечение длится обычно 3–4 месяца, но бывает, что необходимо пройти более длительный курс. Причина 2: повышенное количество ночной мочи. У ребенка нормальная емкость мочевого пузыря, однако, он не в состоянии удерживать ночную мочу до утра. Проблема здесь в недостаточном сгущении мочи, которое в норме регулируется почками. Чтобы избавиться от этой проблемы, ребенку перед сном дают стимулирующие почки препараты, и правильная плотность мочи восстанавливается. Улучшение заметно, как правило, уже после 2–3-х дней приема, но лечение необходимо продолжать не менее трех месяцев. Курсовое лечение может длиться даже дольше (1–2 года).

И хотя ночное недержание мочи не представляет непосредственной угрозы для здоровья, оказывается, это одна из самых распространенных урологических проблем у детей.О ночном недержании мы говорим тогда, когда ребенок старше четырех лет и по крайней мере два раза в неделю он невольно мочится во время сна. Если происходит именно так, стоит обратиться к врачу, поскольку длительный период ночного недержания мочи может иметь неприятные последствия для ребенка в виде эмоциональных расстройств. Ночной энурез является особенно острой проблемой для детей школьного возраста. Ребенок чувствует себя пристыженным, испытывает чувство вины, начинает обосабливаться, избегает контактов со сверстниками, отказывается от экскурсий, поездок и т. п.Когда ребенок мочится как ночью, так и днем, визит к врачу является обязательным. Причинами такого состояния могут быть неправильное функционирование нижних мочевыводящих путей (мочевого пузыря и мочеиспускательного канала), анатомический дефект или инфекция мочевыводящих путей.Обратите внимание, жалуется ли ребенок на боль или жжение во время мочеиспускания, а также бывают ли у него эпизоды беспричинного повышения температуры тела. Если ребенок уже успешно контролировал мочеиспускание в ночное время, но недержание вернулось снова, в таком случае мы имеем дело со вторичным ночным недержанием. Эта ситуация также требует визита к врачу.Ночное недержание мочи у детей – это болезнь, которую можно лечить, более того, лечение приносит хорошие результаты. Соответственно, ранняя диагностика позволяет исключить или подтвердить наличие заболеваний мочевыводящей путей, а также объяснить и решить проблему ночного энуреза у детей. Тщательный анамнез болезни также является основой постановки правильного диагноза. Во время консультации врач обязательно спросит, происходит ли недержание мочи у ребенка только в ночное время или также имеет место днем. Испытывает ли ребенок в течение дня императивные позывы к мочеиспусканию (ребенок сжимает ноги, садится на корточки, пытаясь остановить ток мочи)? Как часты случаи, когда ему не удается сдержаться? Сколько конкретно раз в течение недели ребенок мочится в постель, происходит ли это один раз или неоднократно в течение ночи?В первую очередь проводятся тщательное обследование и осмотр, включая оценку чувствительности промежности, а затем приступают к неинвазивным исследованиям, таким как общий анализ мочи с оценкой ее удельной плотности, бактериальный посев мочи, УЗИ органов мочевыделительной системы. Это основной набор исследований для ребенка с недержанием, однако врач может расширить его дополнительными уродинамическими и/или радиологическими исследованиями.Следующим этапом является контроль мочеиспускания, то есть необходимо будет записывать, как часто и сколько именно миллилитров жидкости ребенок выпивает, а затем какой объем мочи выделяет в течение суток. Контроль мочеиспускания проводится дома родителями в течение не менее четырех дней, записывая время мочеиспускания, императивные (неотложные) позывы, все инциденты недержания мочи в ночное и дневное время. Оценке подлежат также сравнение объема мочи в ночные часы с объемом мочи собранной в дневное время и их отношение к емкости мочевого пузыря ребенка. Ребенка могут дополнительно направить на консультацию к нефрологу, урологу, невропатологу. Часто очень полезными и эффективными оказываются психологические консультации.Недавние исследования подтвердили, что большинство случаев ночного энуреза у детей являются функциональными нарушениями мочевыделительной системы, т. е. пониженной емкостью мочевого пузыря или увеличением количества ночной мочи. Среди других причин часто бывают дефекты, заболевания или инфекции мочевыводящих путей. В таких случаях лечится не симптом (следствие), коим является ночное недержание мочи, а причина.Эмоциональные расстройства у детей, вызванные семейными конфликтами, разводом родителей, проблемы в детском саду или в школе, появление младшего брата/сестры в семье также должны быть приняты во внимание.

Несколько проверенных советов: поддержка и похвала ребенка



Помимо всего вышесказанного, родители должны ввести определенный ритуал поведения – следить, чтобы перед сном ребенок обязательно опорожнил мочевой пузырь. Не рекомендуется полностью запрещать малышу пить перед сном - лучше просто уменьшить количество напитков за два часа до сна. Обязательное условие: перед сном ребенок не должен пить газированные напитки! Также стоит постепенно отучить ребенка от засыпания с бутылкой молока. Дети старше четырех лет должны спать без подгузников или каких-либо пеленок, их имитирующих. Хотя, конечно, для родителей это будет непросто, но отсутствие «защиты» повышает мотивацию ребенка на удержание мочи в мочевом пузыре. Кроме того, стоит рассмотреть вопрос введения системы контроля «мокрых» и «сухих» ночей и соответствующих пометок в календаре.



Каждый раз, когда ребенку удается продержаться до утра, его нужно похвалить и наградить соответствующей записью в календаре. Положительное подкрепление родителей или братьев и сестер мобилизует малыша контролировать свое мочеиспускание. Рекомендуется высаживать ребенка ночью на горшочек, так как это формирует нужный рефлекс пробуждения в ситуации полного мочевого пузыря. Со временем ребенок будет просыпаться сам, поэтому необходимо поставить ему ночной горшок у кровати или убедиться в том, что путь в туалет хорошо освещен. Если вы оставите небольшую светящуюся лампочку в комнате малыша, в коридоре и в ванной комнате, это облегчит ребенку ночное посещение туалета.



Фармакологическое лечение в значительной степени позволяет решить проблему ночного энуреза у детей. При этом необходимо давать препараты строго согласно рекомендации врача. Часто уже после 3–4-х месяцев лечения можно пробовать отменить принимаемые лекарства. Однако если у ребенка возникнет рецидив, лечение необходимо продолжить, а затем снова, спустя курс, попробовать отменить прием лекарств.



Важно учитывать, что ночное недержание мочи не возникает у детей из-за вредности, лени или слабой воли. Адекватное отношение родителей и понимание проблемы позволяют заблаговременно отреагировать и пройти рекомендуемое лечение. Худшим вариантом является недооценка существующей проблемы или ее сокрытие, иногда даже в течение многих лет. Пока ребенок маленький, на родителях лежит ответственность за его здоровье и благополучие. Поэтому не стоит откладывать визит к врачу, когда существует реальная возможность эффективного и полного выздоровления.