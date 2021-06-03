Внимание, опасность: детский фонд ООН превращается в организацию объединенных извращенцев



Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выпустил доклад, написанный некими НКО, в котором не просто разрешил детям смотреть порнографию, но приравнял запрет на просмотр непотребств к нарушению прав человека. За это продвижение прав извращенцев признанное нежелательным в России "Агентство США по международному развитию" пообещало ЮНИСЕФ миллиард долларов.



В канун Дня защиты детей Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опять начал двигать "Окно Овертона" и опубликовал доклад, который вызвал не просто споры, а открытый протест даже на Западе. Притом начинался доклад вполне «за здравие»: он посвящен вопросам использования государственной политики для защиты детей от вредного, оскорбительного и насильственного контента в Интернете. Дело действительно серьезное, вот только в ЮНИСЕФ перевернули все с ног на голову, объявив, что порнография чуть ли не полезна для детворы. Основываясь на исследования неких "правильных" НКО, авторы доклада пишут, что большинство детей, которые видели порнографические изображения, относились к этому нормально и "не были ни расстроены, ни счастливы". Мало того, 39% испанских детей были счастливы после просмотра порнографии. Правда, в Эстонии признаться в подобном смогли только 3% детей, но это говорит скорей о сохранении в бывшей советской республики хоть какого-то подобия морали и домашнего воспитания.



Сам подход даже вопросов не вызывает – дети, в том числе и маленькие, не имея понятия о критическом мышлении, сами определяют, что такое хорошо, а что такое плохо. То есть, если в следующий раз ЮНИСЕФ решит провести исследования среди малышей до 5 лет, то выйдет, что дети не видят ничего страшного в засовывании пальцев в розетку или прыжках с крыши, а значит и запрещать им это не нужно, ибо нарушает их права. Именно этот подход ныне и продвигает контора при ООН. ЮНИСЕФ заявляет, что любые усилия по блокированию доступа детей к порнографии в Интернете могут нарушить их права человека. ЮНИСЕФ основывает это утверждение на расширительном толковании Международного пакта о гражданских и политических правах.



А вот дальше «эсперды» ЮНИСЕФ проговорились и сообщили истинные мотивы продвижения порно для детей которое они сами именуют "жизненно важным сексуальным образованием" и "выбором идентификации". То есть, ныне официальная международная организация при ООН открыто и без уловок заявляет, что среди ее целей строит превращение детей во всем мире в педерастов, трансов и извращенцев. И это учитывая, что Детское агентство ЮНИСЕФ было основано для оказания помощи перемещенным детям после Второй мировой войны.



В ответ на этот тревожный отчет другая американская НКО, Национальный центр сексуальной эксплуатации, подготовила совместное письмо в ЮНИСЕФ, подписанное 487 экспертами и защитниками по вопросам безопасности детей из 26 стран. В этом письме содержится образец соответствующих исследований многочисленных способов, которыми порнография вредит детям, таких как нормализация сексуального насилия, разжигание сексуального насилия в отношении детей и других видов вредного поведения, подавление развития мозга и обучения подростков, ухудшение психического здоровья и ухудшение состояния здоровья. когнитивные результаты и многое другое. После отправки этого письма ЮНИСЕФ удалил отчет со своего веб-сайта.



"В докладе ЮНИСЕФ игнорируется огромное количество исследований, демонстрирующих вред порнографии для детей. Игнорируя реальный вред, который может принести порнография, ЮНИСЕФ играет в рулетку с детским здоровьем и безопасностью", - сказала Лиза Томпсон, вице-президент и директор Исследовательского института Национального центра по сексуальной эксплуатации. Организация Томпсон, которая проводит экспертные исследования для обоснования политических решений по прекращению сексуального насилия и эксплуатации женщин и детей, обнаружила, что порнография может быть главной движущей силой этого насилия. "Основная порнография содержит ужасающие сексуальные надругательства, изнасилования, инцест – все это дети не должны потреблять", - продолжила Томпсон.



Впрочем, бунт врачей, психологов и родителей на Западе обречен заранее – у них нет миллиарда долларов, за который они могли бы купить ЮНИСЕФ. ООН ныне ничем не отличается от девиц с низкой социальной ответственностью. Точней отличается, но в худшую сторону – проститутки не скрывают, чем занимаются и не объявляют свой труд "социальной помощью неимущим", как ЮНИСЕФ. А ЮНИСЕФ практически не скрывает, что их доклад был проплачен структурами глобалистов: на сайте фонда буквально через несколько дней после публикации доклада появился отчет о поучении транша от "Агентства США по международному развитию". Эта структура, напомним, по поручению Байдана отвечает за продвижение педерастии в мире. ЮНИСЕФ отчиталось о возобновлении сотрудничества с этой конторой и о получении от нее очередных 300 млн долларов. США являются крупнейшим государственным донором ЮНИСЕФ, объем финансирования гуманитарных программ и программ развития к 2020 году достигнет почти миллиард долларов.



А теперь немного про прямую связь педерастии с педофилией. "В связи с этим любопытна статистика, например, из Америки. В 2019 году жертвами сексуального насилия стали 337 163 девочки и 316 972 мальчика. При этом женщин среди обвиняемых - около 4%. То есть среди жертв насильников мальчиков несколько меньше половины, а женщин среди преступниц (сюда включаются и условные мамы Стифлера, тайно встречающиеся с 17-летними старшеклассниками, что, по-моему, не совсем то самое) - 4%. Сложить два и два может каждый самостоятельно", - пишет публицист Виктор Мараховский.



Добавим к этому, что продвижение извращений стало сейчас одним из столпов американской политики вообще и свяжем с нынешним докладом ЮНИСЕФ. В итоге получим практически легализацию педофилии со стороны международной организации, которую в России до сих пор не могут решиться признать нежелательной.



Так что всю эту дрянь будут пытаться тащить и к нам. Что, собственно, не удивляет: лоббисты извращений и торговли «живым товаром» по прежнему заседают и в СМИ, и в органах власти РФ.



Правда, и Россия--не Европа, у нас общество гораздо здоровее «элиты». Если мы хотим сохраниться как народ и как цивилизация, нам всем нужно проявлять бдительность и не позволять лоббистам «общечеловеческих ценностей» подбираться к нашим детям.



РИА Катюша