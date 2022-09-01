Школьные реформы: бессмысленные и беспощадные

Источник: krasrab.ru

Последние события на Украине со всей наглядностью показали, какую огромную роль в современном обществе играет чётко построенная система образования. Пока мы с недоумением и негодованием, а то и с саркастическим смехом наблюдали, как в соседней, некогда братской стране внедрялись мысли о том, что человечество произошло от древних укров, которые вырыли Чёрное море, а всяУкраины – это беспрестанная и жестокая война с варварской Россией, дикой ордой, населённой агрессивными рабами, учителя «незалэжной Цеевропы» на основе нацистской идеологии успешно справлялись с переформатированием сознания подрастающего поколения.Понятно, что идеи Бандеры и Шухевича упали на подготовленную почву, поскольку «ползучая украинизация» началась отнюдь не в 1991 году, а по меньшей мере на полвека раньше. Однако разнузданная нацистская пропаганда, захватившая всю систему образования Украины, особенно успешно продвигалась в последние восемь «постмайданных» лет. На самом деле это не такой уж маленький срок. Вспомним, что Гитлеру для превращения Германии в тоталитарное нацистское государство и создания мощного вермахта потребовалось всего 6 лет (1933 – 1939 гг.).А пока Украина при помощи Запада готовилась к последней и решительной битве с «клятыми москалями», в российской системе образования своим чередом продолжался либеральный шабаш: проводились аббревиатурные экзамены (ЕГЭ и ОГЭ), внедрялись так называемые ФГОСы (сейчас дело дошло до стандартов «третьего поколения»), практиковались ВПРы.Не имея никакой идеологической основы (поскольку в России, как известно, нет государственной идеологии), наше образование последовательно дрейфовало в сторону Запада, перенимая все тамошние «новации», постулаты и клише.Так, на уроках географии утверждается, что есть «развитые» (западные) страны и «развивающиеся», то есть как бы недоразвитые. И именно к таким «недоразвитым» странам относятся, например, Россия, Китай и Индия. На уроках истории и обществознания западная демократия преподносится как высшая форма организации общества. Из программ по литературе успешно вычищены едва ли не все произведения патриотического содержания. Так, нынешние школьники не изучают «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Сына полка» Валентина Катаева, «Молодую гвардию» Александра Фадеева. Я уж не говорю о книге Островского «Как закалялась сталь», сыгравшей огромную роль в победе советского народа над фашизмом. Даже из учебников русского языка исключены почти все тексты, которые могли бы пробуждать в душах учеников гражданственный и патриотический пафос. Говорю это с полным основанием, поскольку наблюдаю плоды наших школьных реформ не со стороны, а как практикующий педагог и член Общественной палаты города-героя Новороссийска. А плоды эти поистине горьки!Я постоянно сталкиваюсь с удивительным невежеством современных школьников. Большинство из них ничего не знают ни о Куликовской битве, ни о сражении под Полтавой, ни о подвиге молодогвардейцев. Но разве это вина учеников? Если бы они проходили по программе, например, поэму Пушкина «Полтава», да ещё и чрезвычайно злободневное стихотворение «Клеветникам России» или роман Фадеева, действие которого, между прочим, происходит на Донбассе, может, в их сознании сложилось бы целостное понимание горького и трагического, но в то же время героического и праведного пути нашего Отечества?Зато учителя английского языка всегда были в школах на привилегированном положении: классы для них делятся пополам, кабинеты оснащаются в первую очередь, речь идёт о введении обязательного экзамена по их предмету. В то же время учителям русского языка приходится вести уроки в переполненных классах, так что нечего удивляться безграмотности нынешних выпускников. Впрочем, как я постоянно убеждаюсь, английский они тоже знают плохо. Но так ли он нужен в современных условиях всем без исключения ученикам?Воспитательная работа в российской школе предельно формализована и превратилась в выполнение обязательных, спускаемых сверху мероприятий. Учителя и ученики практически лишены какой-либо инициативы и далеко не всегда могут самостоятельно выбрать тему классного часа! Когда я рассказывал пятиклассникам об общественной жизни советской школы, в которой многое определялось учениками, мои подопечные слушали меня с явным недоверием: неужели сами ребята могли инициировать поход или организовать сбор макулатуры?О том, насколько нерасторопна и неповоротлива воспитательная работа в школе, говорит следующий факт. Только две недели спустя после начала спецоперации на Украине наконец-то было спущено распоряжение о проведении на каждом уроке разъяснительной работы на тему… «Славянское братство». Но как правильно объяснить ребятам, зачем вести боевые действия в «братской» стране?Увы, среди учителей имеется много пацифистов, категорически не приемлющих операцию наших войск по денацификации Украины. Например, один мой коллега, отслуживший в армии, заявил, что ни при каких условиях не возьмет в руки автомат и не пойдёт защищать Родину. О том, кто учит наших ребят, говорит такой показательный пример. Как председатель творческого клуба «Маринист», члены которого в основном военные моряки, я опубликовал открытое письмо «Уничтожить нацистскую нечисть на Украине» в местной газете и принёс её в учительскую, чтобы мои коллеги могли ознакомиться с этим материалом. Ровно через урок я обнаружил газету в мусорном ведре.Либеральные школьные реформы, проводимые уже три десятилетия, безусловно, приносят и ещё долго будут приносить ядовитые плоды. Но самое печальное состоит в том, что даже сейчас, когда Запад объявил России войну на уничтожение, в образовательной системе ровным счётом ничего не меняется. Продолжается проведение ОГЭ и ЕГЭ, вокруг которых кормятся легионы репетиторов и создана целая отрасль платных образовательных услуг. Учителя завалены отчётностью и вынуждены постоянно проходить различные курсы повышения квалификации (хотя о какой квалификации можно говорить, если их зарплата 20 – 25 тысяч рублей?). Школьные финансы находятся в руках директоров, которые прикармливают приближённых, в первую очередь, бухгалтеров, а зачастую и беззастенчиво грабят своих подчинённых, превращённых в холопов. Во главе почти всех образовательных организаций сидят несменяемые «бизнесвумены», окружённые различными прихлебателями. И так – по всей нашей горемычной России-матушке!Очевидно, что такую систему образования необходимо срочно менять, опираясь на собственные педагогические традиции, а не на пресловутую Болонскую систему. И от того, насколько быстро и эффективно мы запустим и осуществим этот непростой, но в целом понятный процесс, без преувеличения зависит судьба Отечества!