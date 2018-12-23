СФ разрабатывает закон, который обяжет кормить школьников горячей пищей

Глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что в части регионов страны меньше половины учащихся получают горячую еду

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата парламента разрабатывает проект федерального закона о детском питании, четко прописывающий порядок его организации для детей различных возрастов и, в частности, обязательное обеспечение школьников горячей пищей. Новости СМИ2 РИА Новости.

На заседании Совета законодателей сегодня, 13 декабря, Матвиенко сообщила, что в стране есть регионы, где горячей пищей обеспечены меньше половины школьников.

«Такое положение дел просто неприемлемо. Дети должны полноценно питаться, – подчеркнула глава СФ. – Отмечу, что решению этого вопроса будет способствовать разработанный в Совете Федерации проект федерального закона о детском питании. В частности, предлагается четко закрепить полномочия органов власти в этой сфере, а также порядок организации питания детей различных возрастных групп».

Матвиенко добавила, что сенаторы уже обсудили работу над проектом с заместителями профильных федеральных министерств и достигли договоренности, что документ должен быть принят в весеннюю сессию.