Как влияет компьютер на физическое и моральное здоровье ребенка

Сегодня такая необходимая вещь, как компьютер, есть практически в каждой семье. Осваивание компьютера в дошкольном возрасте необходимо, ведь с его помощью дети активнее развиваются, но такое преимущество может испортить здоровье. И не только компьютеры – гаджеты всякой разновидности способы оказывать негативное влияние на зрение, здоровье и психику ребенка.

Монитор компьютера – враг зрению

Основные самые опасные моменты рассмотрим ниже.

Во время работы или игр за компьютером в первую очередь страдает зрение. Мониторам компьютера свойственна большая яркость и мерцание, от чего глаза испытывают увеличенную нагрузку. Кроме этого от глаз требуется повышенная концентрация на одном месте. Это всё приводит к усталости глазных мышц, а затем к ухудшению зрения. Ведь сначала просто устают глаза ребенка, со временем они начинают краснеть, ухудшается зрение и даже может начать развиваться близорукость.

Этого можно избежать, купив ребенку специальный стул для компьютера, подобранный под его рост. И еще нужно сократить время пребывания ребенка за монитором до 30-60 минут в день.

Правильная и ровная осанка

Помимо ухудшения от компьютера ухудшается осанка и появляется сутулость. В этом случае родителям и ребенку следует следить за осанкой и стараться всегда сидеть за компьютером прямо.

Спинные мышцы после длительного бездействия долго не в состоянии нормализовать работу позвоночника и полноценное кровоснабжение. Мышцы шеи и позвоночника постоянно перегружены, а другие вовсе бездействуют. Это приводит к появлению слабости, усталости, головной боли и даже к развитию остеохондроза.

Поэтому после работы за компьютером старайтесь прогуляться с малышом на свежем воздухе. Еще лучше, если ребенок поиграет в футбол или в «доганялки».

Как компьютер влияет на психику ребенка

Дети в школьном и дошкольном возрасте воспринимают компьютер, как игрушку. Но такое увлечение имеет две стороны – позитивную и негативную. Такие стратегические игры, как шашки и шахматы, помогают стратегически мыслить и развивать мышление. Также очень полезны различные головоломки и логические игры.

Компьютерных игр сейчас уйма, как браузерных, так и требующих установки на компьютер. Имеются ввиду стратегические игры, шутеры или action («стрелялки»). Они однозначно способны искажать действительность. Потому что в игре жизни можно восстановить за одно мгновенье. Последствием этого у ребенка постепенно может закладываться мнение, что и он обладает супер способностями. Это становится следствием нарастания агрессии и жестокости.

Здесь также требуется вмешательство родителей:

следите за тем, в какие игры играет малыш и, если считаете их не подходящими, то мягко объясните ребенку, почему ему следует прекратить игру;

не позволяйте ребенку играть за компьютером дольше положенного времени.

Положительные и отрицательные стороны влияния компьютера на ребенка. Профилактика компьютерной зависимости и меры предосторожности использования Интернета.

Но, как говориться, «игра – это половина беды». В широком просторе интернета не только детей, а и взрослых, поджидают и другие ловушки. Бесполезное времяпровождение в социальных сетях, чатах, виртуальная дружба, обмен фотографиями (иногда даже вовсе не своими) приводят к тому, что у ребенка появляются проблемы в общении со сверстниками, он становится замкнутым, снижается интерес к своему внешнему виду, а в будущем ему будет сложно построить отношения с человеком противоположного пола.

Запрещать ребенку общаться с друзьями через социальные сети и чаты не нужно, если только это не занимает большую часть времени. Интересуйтесь дружескими отношениями чада, разрешите ему приглашать друзей домой. Так и Вы сами познакомитесь с ними, и ребенок станет меньше времени проводить в сети Интернет.



Половое воспитание

Интернет сегодня заменяет человечеству половину его жизни. Вместо полноценного общения люди переписываются в чатах или общаются с помощью видеозвонков; интернет-магазины заменяют шоппинг и т. д. И за любым ответом на какой-либо вопрос мы также обращаемся к поисковым системам. Точно так же поступают и дети. Интернет имеет некое влияние на половое воспитание ребенка. Но вот полученные ответы могут выглядеть не самым лучшим образом.

Любопытство ребенка не имеет границ, вот он и интересуется вопросами о том, как устроен человек и откуда берутся дети с помощью компьютера, стесняясь задать подобные родителям. Но неправильный подбор такой информации в сети Интернет оказывает негативное влияние на психику ребенка – в будущем у него может образоваться нетрадиционная ориентация и склонность к насилию.

Если ребенку дать полный и исчерпывающий ответ на интересующие его вопросы, то ему и в голову не придет заходить на «подозрительные» сайты.

Будем же бдительны, перегибать палку не стоит. Есть много полезных моментов общения ребенка с компьютером, вначале нужно разобраться.

Профилактика компьютерной зависимости

Компьютер в современном мире необходим детям для образования. Но уберечь здоровье малыша можно, правильно организовав досуг ребенка. Еще один способ предотвратить отрицательное влияние Интернета – это обеспечить ребенку достаточно заботы и любви, потому что очень часто дети от непонимания и отсутствия полноценной эмоциональной жизни уходят в виртуальный мир.

Родителей должно интересовать не только физическое, но и моральное здоровье чада. Обязательно проводите регулярные разговоры с ребенком о его мечтах, проблемах, делитесь личными переживаниями и мечтами.

Но непременно нужно напомнить о том, что компьютер оказывает и положительное влияние, если его используют в целях образования.