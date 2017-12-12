Удалять или лечить? Что делать, если у ребёнка аденоиды

Некоторые врачи считают, что увеличенные носоглоточные миндалины нужно сразу удалять. Другие убеждены, что торопиться не стоит. Операция – стресс для организма ребёнка. А аденоиды с возрастом уменьшаются.

О способах лечения аденоидов рассказывает заслуженный врач РФ, главный оторино­ларинголог Химкинского района, кандидат медицинских наук Наталья Калинина.

Однозначного решения – удалять аденоиды или лечить – быть не может. Решение в каждом случае принимает врач, исходя из состояния пациента. В одних случаях с операцией не стоит затягивать, в других – спешить не нужно.

На первой линии обороны

Аденоиды – это увеличенные в размерах глоточные миндалины. Они состоят из лимфоидной ткани, в которой вырабатываются лимфоциты – главные защитники организма. Лимфоциты распознают и обезвреживают патогенные микроорганизмы, когда те пытаются проникнуть в организм. Неслучайно носоглоточные миндалины называют первой линией обороны иммунной системы.

Но если простуды и вирусные заболевания преследуют ребёнка часто, миндалинам приходится вырабатывать нужные вещества слишком интенсивно. Из-за этого они увеличиваются в размерах и… превращаются в источник проблем, затрудняя носовое дыхание и находясь в стадии хронического воспаления.

Аденоидные разрастания перекрывают просвет носоглотки и затрудняют дыхание. В носу возникают застойные явления. Это приводит к нескончаемому насморку, постоянному отёку слизистой, к ухудшению слуха, частым отитам. Голос становится гнусавым, рот – постоянно открытым, отделяемое из носа – густым и зелёным, лицо – отёчным. У врачей есть даже специальный термин – «аденоидный тип лица». Из-за того что ребёнок дышит ртом, в дыхательные пути попадает неочищенный и несогретый воздух, увеличивается риск воспаления верхних и нижних дыхательных путей – ларингитов, трахеитов, бронхитов, пневмоний. Кроме этого аденоиды способствуют развитию воспаления околоносовых пазух (синуситов), среднего уха (отитов), снижению слуха.

Первый? Второй!

Аденоиды увеличиваются не в одночасье и не на пустом месте. Их провоцируют затяжные ОРЗ, грипп, долгоиграющие насморки, перенесённые инфекционные болезни. Заболевание чаще встречается у дошколят и младших школьников.

Осмотр аденоидов сегодня чаще проводится при эндоскопическом исследовании или с помощью зеркал. Врачи различают аденоиды трёх степеней, но для родителей аденоиды 1-й степени, как правило, проходят незамеченными. Папы-мамы приводят малыша к врачу, когда носовое дыхание у него уже частично или полностью отсутствует. Однако если при диагнозе «аденоиды 2-й степени» ещё возможно консервативное лечение, то при 3-й степени и наличии различных осложнений поможет только операция.

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На выбор метода лечения влияет и возраст ребёнка. Чаще всего аденотомию (операцию по удалению аденоидов) проводят детям в возрасте от 3–7 лет. После 8–9 лет, по мере роста ребёнка и увеличения носоглотки аденоиды начинают уменьшаться, а после 12–14 лет исчезают совсем. Однако так происходит не всегда и не у всех. Любой отоларинголог расскажет вам историю, когда аденоиды приходилось удалять у 20–30‑летних пациентов, и только после операции эти страдальцы впервые за долгие годы могли спокойно вздохнуть.

Поэтому, если ребёнок часто и подолгу болеет, жалуется на непрекращающуюся головную боль, а по ночам из-за заложенности носа его мучает храп или возникает апноэ (остановка дыхания во сне), не ждите, пока проблема рассосётся. При таких симптомах операция показана в любом возрасте.

Полоскать и промывать

Ни один врач не выпишет направление на операцию, не попытавшись избавиться от проблемы с помощью консервативного лечения. Обычно оно включает в себя:

промывание носа и носоглотки морской водой, настоем коры дуба и т. д. – они удаляют гной с поверхности аденоидов;

закапывание назальных капель (проторгол, пиносол, изофра и др.);

ингаляции : самые эффективные – с помощью домашнего небулайзера, хотя по-прежнему используются кастрюли и тазики с настоями эквалипта, пихты и календулы;

физиопроцедуры – лазеротерапия, магнитотерапия, электрофорез;

дыхательную гимнастику, главный элемент которой – задержка дыхания на пике вдоха.

Эффект от консервативного лечения можно ждать только в том случае, если все пункты выполняются добросовестно, регулярно и длительно. А итоги лечения подводят не ранее чем через 2–3 месяца после начала процедур. Однако при большом размере аденоидов даже самое точное следование предписаниям врача не приносит результата и на повестку дня выносится вопрос об операции.

Операция несложная

Несмотря на то, что аденотомия – одна из самых простых и непродолжительных операций (всего 1–3 минуты), детям она проводится чаще под общим наркозом, а это предполагает подготовку и полное обследование.

Нежелательно проводить операцию во время эпидемий и подъёма заболеваемости. «Окно» между простудами должно быть не менее 3–4 недель.

Восстановление после операции занимает не более недели и не предполагает каких-то специальных реабилитационных процедур. После аденотомии несколько дней не рекомендуется есть твёрдое и горячее. Обычно эффект заметен сразу – ребёнок реже болеет, быстро догоняет в развитии сверстников, отёчность и асимметрия лица быстро проходят.

Однако аденоиды нередко возвращаются – удалить лимфоидную ткань полностью не может ни один хирург. Поэтому после аденотомии какое-то время придётся выполнять знакомые полоскание и закапывание.

Риск рецидива доказанно снижают прогулки, проветривание комнат, закаливающие процедуры и физические нагрузки.