Воспитатель сказала, что ребенок матерился в садике

Вот мы и дожили. Пришли с супругой забирать старшенького из садика (ему 4 года) и встретили воспитателя с ошарашенным видом. «Ваш сыночек сегодня матерился!». Было жутко неловко: у людей, которые работают педагогами в школе, матерится четырехлетний ребенок. Самое первое, что придет посторонним людям в голову: «Матерятся родители».

В любой непонятной ситуации следует хорошенько разобраться до вынесения приговора. Стали наблюдать за сыном дома и на площадке (остальную часть времени он в садике). Мы были в курсе, что наш сын знает слова: «к*кашки», «п*ся», «п*пка». Стали ждать других, «по-крепче». Как назло, никаких «матов» в нашем присутствии не следовало. Боится? Уважает? Ценит? Это вряд ли в 4 года.

В один из дней другая воспитательница (у нас их две + няня) заметила, что другой мальчик (назовем его «Димон») в нашей группе начинает произносить нехорошие слова. Не просто говорить, а петь матерные песни. После трудового дня она сказала нам, что наш сын начинает повторять все, что говорит тот мальчик. Кажется, мы напали на след.

Заметили еще одну закономерность. В дни, когда Димон не приходит в садик, воспитатели хвалят поведение нашего сына. Когда группа в полном составе, воспитатели утверждают, что наш сын начинает поддерживать нарушителя порядка. Затем к ним примыкают еще дети и вот образуется «кучка хулиганчиков». Они бегают, шумят и что-то выкрикивают, повторяя уже друг за другом. Кто обычно бывает тем нарушителем порядка? Димон.

Воспитатели подтвердили, что наш сын не является инициатором матерщины в группе.

Отлегло. Но мы начали слышать непонятные слова от сына дома. Это был набор букв, которые отдаленно напоминают бранные слова. Только некоторые буквы не соответствовали и отличались от таковых в оригинальных. Это говорит о том, что наш сын слышит такие слова редко (Димона иногда не приводят в садик) и неточно копирует их. Не понимая смысла, он старается по памяти повторить их дома. Отсюда и ошибки в произношении.

Что мы решили делать?