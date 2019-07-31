Воспитатель сказала, что ребенок матерился в садике

Вот мы и дожили. Пришли с супругой забирать старшенького из садика (ему 4 года) и встретили воспитателя с ошарашенным видом. «Ваш сыночек сегодня матерился!». Было жутко неловко: у людей, которые работают педагогами в школе, матерится четырехлетний ребенок. Самое первое, что придет посторонним людям в голову: «Матерятся родители».
В любой непонятной ситуации следует хорошенько разобраться до вынесения приговора. Стали наблюдать за сыном дома и на площадке (остальную часть времени он в садике). Мы были в курсе, что наш сын знает слова: «к*кашки», «п*ся», «п*пка». Стали ждать других, «по-крепче». Как назло, никаких «матов» в нашем присутствии не следовало. Боится? Уважает? Ценит? Это вряд ли в 4 года.
В один из дней другая воспитательница (у нас их две + няня) заметила, что другой мальчик (назовем его «Димон») в нашей группе начинает произносить нехорошие слова. Не просто говорить, а петь матерные песни. После трудового дня она сказала нам, что наш сын начинает повторять все, что говорит тот мальчик. Кажется, мы напали на след.
Заметили еще одну закономерность. В дни, когда Димон не приходит в садик, воспитатели хвалят поведение нашего сына. Когда группа в полном составе, воспитатели утверждают, что наш сын начинает поддерживать нарушителя порядка. Затем к ним примыкают еще дети и вот образуется «кучка хулиганчиков». Они бегают, шумят и что-то выкрикивают, повторяя уже друг за другом. Кто обычно бывает тем нарушителем порядка? Димон.
Воспитатели подтвердили, что наш сын не является инициатором матерщины в группе.
Что мы решили делать?
- Продолжать не материться дома, в целом, при ребенке;
- При похожих на мат словах из уст сына, стараться не акцентировать внимание на том, что он сказал, когда он ждет реакции;
- При произнесении ребенком «плохого» слова, предлагать взамен «хорошее». Говорим: «Вместо этого слова можно было сказать другое, например...».
- Редко, но все же объяснять сыну, что есть слова, которые необязательно и не нужно говорить.
