Чем кормить ребенка при ОРВИ?

Период болезни — это время, когда организм ребенка все силы направляет на борьбу с инфекцией. Аппетит часто снижается, и это абсолютно нормальная реакция. Задача родителей — помочь малышу выздороветь с помощью правильного питания.

Об этом aif.ru рассказала врач-педиатр Анастасия Лютова.

Главное — обильное питье.

Высокая температура, потливость и интоксикация приводят к обезвоживанию, поэтому важно предлагать ребёнку жидкость часто и небольшими порциями.

Идеально подойдут:

некрепкий чай с лимоном или малиной;

компот из сухофруктов без сахара;

клюквенный или брусничный морс;

отвар шиповника или риса;

минеральная вода без газа комнатной температуры.

Под запретом — сладкие газированные напитки и пакетированные соки: избыток сахара и консервантов раздражает желудок и усиливает воспаление.

Пища должна быть лёгкой и привычной. Не экспериментируйте с новыми продуктами — предлагайте то, что организм ребёнка легко усвоит:

овощные супы-пюре или некрепкие бульоны;

разваренные каши на воде или с добавлением молока (овсяная, рисовая);

пюре из кабачка, цветной капусты, брокколи;

печёные яблоки;

натуральные кисломолочные продукты без добавок (йогурт, кефир, творог).

Кормите чаще, но очень маленькими порциями. Если ребёнок отказывается от еды — не настаивайте. Через какое-то время можно предложить что-то нейтральное, например, половинку печёного яблока или ложку йогурта.

Исключите тяжёлые продукты:

сладости и выпечку (провоцируют брожение);

жареное, жирное, копчёное (требуют много энергии для переваривания);

консервы.

Не заставляйте есть! Отсутствие аппетита — это защитная реакция: организм экономит силы для борьбы с вирусом.

Насильное кормление может вызвать тошноту, рвоту и сформировать у ребёнка негативное отношение к еде. В острый период энергии он получает достаточно из лёгких углеводов (компотов, каш).

В период восстановления, когда аппетит постепенно возвращается, важно помочь организму восполнить силы.

Сделайте акцент на:

молочных и растительных продуктах (овощи, фрукты, злаки);

нежирных источниках белка (куриная грудка, индейка, рыба на пару).

Продолжайте готовить блюда на пару, тушить или запекать. Для поддержания иммунитета врач может назначить витаминные комплексы (для детей старше 3 лет) или витамин D (для младшего возраста).

Для полного восстановления после болезни важно не только питание, но и: