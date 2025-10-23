Чем кормить ребенка при ОРВИ?

Период болезни — это время, когда организм ребенка все силы направляет на борьбу с инфекцией. Аппетит часто снижается, и это абсолютно нормальная реакция. Задача родителей — помочь малышу выздороветь с помощью правильного питания.
Об этом aif.ru рассказала врач-педиатр Анастасия Лютова.
Главное — обильное питье.
Высокая температура, потливость и интоксикация приводят к обезвоживанию, поэтому важно предлагать ребёнку жидкость часто и небольшими порциями.
Идеально подойдут:
- некрепкий чай с лимоном или малиной;
- компот из сухофруктов без сахара;
- клюквенный или брусничный морс;
- отвар шиповника или риса;
- минеральная вода без газа комнатной температуры.
Под запретом — сладкие газированные напитки и пакетированные соки: избыток сахара и консервантов раздражает желудок и усиливает воспаление.
Пища должна быть лёгкой и привычной. Не экспериментируйте с новыми продуктами — предлагайте то, что организм ребёнка легко усвоит:
- овощные супы-пюре или некрепкие бульоны;
- разваренные каши на воде или с добавлением молока (овсяная, рисовая);
- пюре из кабачка, цветной капусты, брокколи;
- печёные яблоки;
- натуральные кисломолочные продукты без добавок (йогурт, кефир, творог).
Кормите чаще, но очень маленькими порциями. Если ребёнок отказывается от еды — не настаивайте. Через какое-то время можно предложить что-то нейтральное, например, половинку печёного яблока или ложку йогурта.
Исключите тяжёлые продукты:
- сладости и выпечку (провоцируют брожение);
- жареное, жирное, копчёное (требуют много энергии для переваривания);
- консервы.
Не заставляйте есть! Отсутствие аппетита — это защитная реакция: организм экономит силы для борьбы с вирусом.
В период восстановления, когда аппетит постепенно возвращается, важно помочь организму восполнить силы.
Сделайте акцент на:
- молочных и растительных продуктах (овощи, фрукты, злаки);
- нежирных источниках белка (куриная грудка, индейка, рыба на пару).
Продолжайте готовить блюда на пару, тушить или запекать. Для поддержания иммунитета врач может назначить витаминные комплексы (для детей старше 3 лет) или витамин D (для младшего возраста).
Для полного восстановления после болезни важно не только питание, но и:
- соблюдение режима дня с полноценным сном и отдыхом;
- прогулки на свежем воздухе (когда разрешит врач);
- ограничение контактов с больными людьми.
