🔹Такую гречку вы еще не ели: 5 вкуснейших рецептов с одной из самых полезных круп🔹

1. Гречка с помидорами: просто и питательно

Ингредиенты:

● Гречневая крупа 100 г

● Морковь 1 шт.

● Лук репчатый 1 шт.

● Помидоры в собственном соку или свежие 3-4 шт.

● Чеснок (по желанию) 1 зубчик

● Соль по вкусу

Приготовление:

Готовить гречку лучше всего в посуде с толстым дном, мы взяли казан, обычная сковорода тоже подойдет.

Лук и морковь очистить, натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс.

Разогреть казан , смазанный каплей масла, выложить лук, чеснок, морковь и обжарить, помешивая около 5 минут.

Помидоры очистить от кожицы, нарезать, добавить к овощам, перемешать.

Засыпать гречневую крупу, посолить по вкусу, перемешать, залить кипятком, накрыть крышкой, уменьшить огонь до минимума и оставить на 15 - 20 минут. Минут через 10 - 15 проверить готовность - ложкой аккуратно раздвинуть гречку и посмотреть есть ли вода. Если есть, то продолжать готовить можно с открытой крышкой до полного выкипания воды.

2. Гречка с кабачком, грибами и луком

Ингредиенты:

• гречневая крупа 1/2 стакана

• кабачок 1 шт.

• шампиньоны 100 г

• морковь 1 шт.

• лук репчатый 1 шт.

• томаты 3 шт. (крупные)

• соль, перец, тимьян

Приготовление:

Гречневую крупу отварить до полуготовности. Кабачок нарезать тонкой соломкой, морковь натереть на терке, томаты нарезать кубиком. Потушить овощи. На отдельной сковороде, смазанной каплей масла, обжарить грибы, нарезанные тонкими пластинами. После того как из грибов выпариться лишняя жидкость добавить к ним нарезанный полукольцами лук. Обжарить до золотистого цвета. Соединить овощи, лук с грибами и гречку. Добавить соль, перец, тимьян. Перемешать. Уложить все в горшочки, добавить немного воды и томить до готовности в духовке при 200 градусов.

3. Рагу с гречкой и овощами - прекрасное блюдо, которое можно кушать как на завтрак, так и на ужин!

Ингредиенты:

• 1 стакан гречневой крупы

• лук репчатый 2 шт. (нарезать кольцами)

• 2 моркови (нарезать колечками/кубиками)

• брюссельская капуста 5-6 шт. (кочанчики порезать пополам)

• соль, специи по вкусу

• капля оливкового масла

Приготовление:

В кастрюлю или казанок налить немного воды и нагреть его.

Положить овощи. Тушить 5-10 минут.

Добавить гречку и залить водой. Тушить на среднем огне до готовности 15-20 мин.

Можно употреблять в горячем и в холодном виде.

4. Запеканка гречневая с рыбой

Ингредиенты:

• 2/3 стакана гречневой крупы

• 500 г рыбного филе (у нас тилапия)

• 400 г натурального йогурта

• 100 г нежирного сыра

• 1/4 стакана цельнозерновой муки (либо молотой овсянки)

• соль, перец, оливковое масло

Приготовление:

1. Необходимо отварить гречневую крупу в подсоленной воде.

2. Затем насыпать в тарелку муку, соль и перец, рыбу порезать на кусочки, обвалять в муке и обжарить.

3. Оставшуюся от панировки муку насыпать в сковороду и поджарить до изменения цвета. Затем добавить йогурт и прогреть. Сковороду с соусом снять с огня.

4. Дно формы надо смазать слегка маслом, насыпать на нее гречку, затем уложить рыбу и залить йогуртовым соусом.

5. Поставить в духовку и запекать при температуре 250 градусов 20 минут.

6. Затем посыпать тертым сыром и поставить в духовку на 2 минуты.

5. Куриные котлетки с гречневой крупой - подойдут на обед и даже ужин!

Ингредиенты:

• Куриное филе 500 г

• Гречневая крупа 150 г

• Яйцо куриное 2 шт.

• Лук репчатый 100 г

• Зелень, соль и специи по вкусу

Приготовление:

1. Гречневую крупу перебрать, вымыть. Всыпать в кипящую подсоленную воду и отварить до готовности. Остудить.

2. Мясо пропустить через мясорубку с луковицей и зеленью.

3. Добавить в фарш яйца, соль и перец по вкусу, тщательно вымесить.

4. Соединить мясной фарш с гречкой, снова хорошо перемешать.

5. Из фарша сформировать котлетки и запечь в духовке, либо обжарить на сковороде без масла.