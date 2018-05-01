Рецепт тонких вкусных блинчиков

Блинчики получаются очень тоненькими и ароматными. Если печь блины на двух сковородах, приготовление блинчиков не занимает много времени. А чем начинить блинчики — это желание и фантазия хозяйки!

Ингредиенты:

Молоко — 1 л

Мука — 2,5 стак.

Сахар — 2 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Соль — 1 щепотка

Подсолнечное масло — по вкусу

Сливочное масло — по вкусу

Приготовление:

1. Разделить молоко на две части. Новости СМИ2

2. В получившуюся смесь молока и муки добавить яйца, тщательно перемешать. Добавить оставшееся молоко, немного растительного масла, чтобы в процессе жарки блины не прилипали к сковороде.

3. Приступаем к выпеканию блинов. Как правило не приходится смазывать сковороду растительным маслом. Набираем в половник (мой половник примерно 50 мл) блинной массы, в другую руку берем сковороду и выливаем содержимое половника в центр сковороды жидкое тесто, вращая сковороду, распределяя по ней тесто. Когда края блинов зарумянятся — пора блинчик перевернуть. Для этого берем руками за края блина и быстро переворачиваем, чтобы не обжечься, и жарим еще 20-30 секунд.

5. Таким образом выпекать все блины.

6. В центр каждого блина положить кусочек сливочного масла, завернуть его в трубочку. Так поступить со всеми блинами. Получившиеся блины поставить в микроволновую печь на 40-50 секунд при средней мощности.

Приятного аппетита!



