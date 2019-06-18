Вице-премьер Татьяна Голикова предложила «трансформировать образовательный процесс в России и содействовать трудовой мобильности населения»



21 мая 2019 года в рамках Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Казани прошло пленарное заседание «Professional update: образовательная экосистема для человека новой экономики».



Это событие привлекло внимание ряда изданий. Агентство новостей KazanFirst опубликовало обширную статью «Мы должны сами становиться инвесторами своего будущего» с показательным подзаголовком «Человек не знает, что его ждет завтра. Потому нужна трансформация системы образования».WorldSkills International (WSI, от англ. skills - «умения») - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. В РФ действует при поддержке имеющего сомнительную репутацию «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов».В своём выступлении президент WorldSkills International Саймон Бартли заявил: «Мир - глобальный рынок. Проблема в том, что мы до сих пор используем старые модели образования. Мы утратили ответственность за идентификацию и овладение компетенциями, за то, что будет завтра. У нас нет уверенности в том, что нас обучат. Мы должны сами становиться инвесторами своего будущего. Это и есть посыл WorldSkills. Будущее в наших руках».Центральным на заседании стало выступление вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Она озвучила два главных тезиса, которые предлагает её ведомство.Первый - это «необходимость постоянных изменений в образе жизни человека»: «Безусловно, мы должны способствовать тому, чтобы в нашей большой стране развивалась трудовая мобильность и вы имели возможность получить образование и работу в другом городе. Возможно, приехав в другой регион и предъявив там свои компетенции, они окажутся востребованными». Второй, который подчёркивает KazanFirst, - «Россия должна переосмыслить подходы к образованию, которые исторически сложились». «Мы должны создать условия для того, чтобы человек смог подготовить себя к выбору. Все, что мы сейчас делаем, в том числе с помощью компетенций, которые нам дает возможность реализовывать WorldSkills, и модернизации нашей системы образования, - это важная работа», - акцентировала Голикова.Федеральное агентство новостей также отметило этот момент в статье «Голикова объявила о готовности Казани к мировому чемпионату WorldSkills Kazan 2019». «Какой вызов стоит перед нашим образованием, нашим рынком труда, как мы готовы перестроиться и какие возможности мы должны и готовы предоставить нашим детям, как готовы трансформировать образовательный процесс в России? - Мы над этим сейчас работаем. Мы с коллегами постарались сделать некие наброски практически в интерактивном формате. Но уже очевидно, что мы должны меняться. Меняется мир, и он требует от нас со всеми своими серьезными вызовами трансформации всех процессов, которые происходят в образовании», - заявила Голикова.Наконец, агентство «Татар-информ» вновь привело знаковые слова вице-премьера правительства РФ: «Развитие образования и компетенций, которые мы должны дать молодым людям, и не только, возможность совершенствоваться - наша ключевая задача. Безусловно, мы должны содействовать тому, чтобы в нашей большой стране развивалась трудовая мобильность. То есть была возможность, не получив профессию в городе, в котором родились, работали, где сократили, куда-то переехать».Выступил на форуме и непотопляемый «нетрадиционный» Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ. Он заявил, что «жизнь требует перемен». «Мы сейчас видим, что успеха добиваются не просто те, кто имеет профессиональные навыки, а те, кто имеет активную самостоятельность - умение брать на себя ответственность и трансформировать ситуацию. И хотелось бы, чтобы люди, которые побеждают на WorldSkills, обладали этим качеством и передавали свои навыки другим», - отметил Фрумин.Итак, по мнению участников заседания в Казани, традиционную систему образования - как среднего, так и высшего - нужно окончательно уничтожить и перейти к «цифровому» обучению, направленному на поколение людей, полностью зависимых от интернет-технологий. Причём человек должен учиться всю жизнь. Чтобы в двадцать получить одно образование, в тридцать и сорок - другое. А в пятьдесят полностью перезагрузить свои знания - с учетом тех требований, которые выдвигает время. Да ещё так, «чтобы он мог получать новое образование наравне со своими детьми и внуками». Ко всему прочему, всё это должно совершаться в мобильном режиме, с постоянными переездами из одного города в другой. Сегодня это мировая тенденция...Иначе говоря, главное - конкурентоспособность на глобальном рынке! Вспоминается, где это уже звучало. Нечто подобное мы услышали из уст Дмитрия Медведева на XII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013» 27 сентября 2013 года: «Очевидно, что кому-то (и это, может быть, значительная часть населения) придётся менять не только место работы, но и профессию, и место жительства, но всё это нужно делать. Только в этом случае мы получим более современную экономическую модель».Внедрение этой «модели» в масштабах планеты активно обсуждалось в Буэнос-Айресе на встрече «большой 20-ки» в ноябре 2018 года. Основные положения вошли в итоговуюДекларацию. «Мы будем уделять особое внимание формализации рынка труда и обеспечению переноса прав работников при изменении места работы с учетом национального законодательства и обстоятельств... При создании более инклюзивных, процветающих и мирных обществ... мы будем укреплять координацию между политикой в сфере труда и занятости и политикой по обеспечению качественного и доступного образования в целях разработки всеобъемлющих стратегий непрерывного образования с раннего детства, которые направлены на формирование базовых и цифровых навыков», - об этом, и не только об этом, говорится в документе.Видимо недаром один из главных идеологов глобализма, экс-президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали разработал идею «всемирного государства», называя такое мироустройство «финансовой цивилизацией». В своих книгах он провозглашает откровенно сатанинские идеи: разрушение семьи, превращение одних людей в товар (в том числе, в качестве «запасных частей» и «пищи»), другие должны составить нацию «новых кочевников» - номадов, не имеющих ни Родины, ни дома, ни семьи, ни других нормальных человеческих привязанностей.Аттали показал к чему приведет воплощение этих безумных планов: «В грядущем новом мировом порядке будут и побежденные, и победители. Число побежденных, конечно, превысит число победителей. Они будут стремиться получить шанс на достойную жизнь, но им, скорее всего, такого шанса не предоставят. Они столкнутся с откровенными предрассудками и страхом. Они окажутся в загоне, будут задыхаться от отравленной атмосферы, а на них никто не станет обращать внимания из-за простого безразличия. Все ужасы XX столетия поблекнут по сравнению с такой картиной».Остаётся отметить, что значительная часть «Деловой программы» Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) - 2019», проходящего в Казани с 20 по 24 мая, отчего-то проводится в «закрытом режиме».