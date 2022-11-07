«Ты — уже взрослый. С нами нельзя». Как отучить ребёнка спать с родителями?

Рождение ребенка как большая радость, так и большой стресс для родителей. Первенец вызывает наибольшие трудности, потому что всё происходящее в новинку. И не каждая мама готова бегать к детской кроватке, если малыш плачет. Родители берут ребенка к себе на ночь, а позже сталкиваются с тем, что не так легко его отучить спать вместе со взрослыми.

О том, как научить ребенка спать в своей комнате, АиФ.ru спросил у гештальт-терапевта Марии Сосниной.

После рождения ребенка, чтобы он рос эмоционально здоровым, маме необходимо установить с ним эмоциональную связь. Чтобы она была прочной, маме важно находиться с ребенком. Поэтому в ранний период жизни малыша мамы много держат его на руках. Некоторые берут ребенка на ночь в свою кровать или ставят рядом переносную приставную кроватку или кроватку-пристройку для малыша. С одной стороны, это обеспечивает связь мамы с ребенком, но с другой может сыграть злую шутку как для самого малыша, так и для родителей.

Личное пространство с самого рождения

Существует мнение, что ребенку важно находиться в одном физическом пространстве до трёх лет: не переставлять его кроватку, ничего не двигать в комнате, где он живёт.

Такое постоянство обеспечивает стабильность, формирование базового чувства безопасности, базового доверия и так далее. Прежде, чем ребенок родится, важно подумать о его спальном месте. Даже если планируется, что первое время малыш проведет в комнате родителей, лучше, если он будет спать в своей кроватке-приставке для новорожденных, а не непосредственно в кровати взрослых. Позже необходимо купить полноценную детскую кровать.

Самое оптимальное время для переселения ребенка в его собственную отдельную полноценную кровать — до двухлетнего возраста. С двух лет у детей актуализируется страх потери родителей, страх смерти, они боятся отпускать маму далеко. Будет легче переселить малыша в его кровать до этого момента. Если кроватка ребенка стоит в комнате родителей, то лучше до 3-х лет ее не переставлять в другую комнату, так как малыш может испугаться. Но можно начать готовить его к переезду. Чтобы новая комната не была для него чужой, важно, чтобы ребенок проводил в ней время, играл с игрушками. Таким образом происходит постепенное расширение пространства дома, и ребенку будет проще переселиться полностью в новую комнату.

Сам переезд в новую комнату или свой уголок должен быть приятным и выглядеть для ребенка как награда. Можно устроить праздник, также проводить вечерние ритуалы перед сном. В помощь брать любимые игрушки, которые будут спать с малышом и защищать его во сне. Дальше родители ставят границу: это твоя комната, а это наша комната, и к нам нельзя приходить спать.

Чем дольше родители затягивают этот момент, тем сложнее будет отучить ребенка от родительской постели. Чем старше ребенок, тем большую силу сопротивления он может включать и манипулировать родителями.

Супружеские отношения

Собственная кроватка с первых дней жизни малыша важна не только для ребенка, но и для родителей. Это позволит не включать его в супружеские отношения и не нарушать их. Мама, папа, ребенок — это одна история, а супруги — другая. Если между супругами достаточно холодные отношения, то мама неосознанно может начать удовлетворять свою потребность в любви мужа через ребенка, тем самым разрушая связь с мужем. Также не стоит разрешать ребенку спать между родителями, это ухудшит супружеские отношения.

Подготовка родителей к переезду малыша

Не только дети бояться ночевать в отдельной комнате без родителей. Нередко сами родители не готовы отпустить малыша. Если ребенок уже старше двух лет, но до сих пор спит со взрослыми, то стоит задать вопросы: готова ли мама отделяться? Готов ли папа? Или родители гиперопекающие, тревожные и оправдывают свое поведение тем, что малыш еще маленький и без них испугается. В этот момент могут всплыть особенности семейной системы и серьезные нарушения во взаимоотношениях взрослых. Тогда ребенка оставляют спать с собой, чтобы не смотреть на проблемы между супругами.

Упрямый малыш

Говорят, что трехлетние дети упрямые и властные, они всячески отстаивают свои желания. Это правда. Но если подумать: 3-летний малыш и 25-летний взрослый. Кто сильнее? У родителей должна быть готовность охранять свою территорию и не поддаваться на уговоры детей впустить их еще на одну ночку. История про детей, которые продолжают бегать в супружескую кровать, отчасти связана со сложностью ребенка, его чувствительностью или страхами, но в большей степени это проблема родителей: насколько они готовы взять родительскую власть в свои руки и отстоять собственные границы, а не перекладывать ответственность на ребенка.

Какие могут быть последствия у позднего совместного сна?

Это излишняя инфантилизация малыша. Он не взрослеет, не развивается в психологическом плане и всё время остается маленьким. У ребенка не формируются социальные навыки и познавательная сфера, то есть он не расширяет своё пространство, свой кругозор. Для него быть рядом с мамой — это первостепенно, а выходить за эти границы крайне опасно. Тогда у малыша страдает коммуникативная деятельность, впоследствии будут страдать отношения. Если ребенок не отработает навык ухода от родителей и нахождения без них, то ему будет сложно общаться с детьми в школе. Из-за высокого стресса и напряжения могут появиться психосоматические проявления.

Продолжительный совместный сон с ребенком может негативно повлиять на супружеские отношения и семью в целом. Увлечение ролью родителей в начале — важная и необходимая вещь, но одновременно опасная, потому что в идеале семьи должны быть супружеские, а не детоцентрированные. Взрослые должны руководить тем, что происходит в семье. Первый признак того, что начали страдать супружеские отношения — когда сексуальная жизнь становится крайне редкой и супругам перестает хватать близости. Это способствует накоплению обид, учащению ссор, которые супруги предпочитают не прояснять, прикрываясь ребенком даже ночью. Отдельное спальное место для малыша — это не блажь или безразличие родителей, а важная часть воспитательного процесса.