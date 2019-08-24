Рецепт тефтелей в томатном соусе довольно прост,а результат всегда превосходен.Для приготовления используются доступные продукты,специи можно подбирать по своему вкусу.Блюдо может быть самостоятельным,а можно подать тефтели в томатном соусе с гарниром.

Ингредиенты:

Фарш из свинины и говядины - 500 г

Рис - 0,5 стакана

Лук репчатый - 2-3 шт.

Чеснок 2-3 зубчика

Морковь - 1-2 шт.

Томатная паста - 3-4 ст. л.

Мука для панировки

Соль, хмели-сунели, черный молотый перец,

Яйцо 1 шт

Масло растительное.

Лавровый лист 1-2 шт.

Зелень,на свой вкус

Приготовление:

Отварить рис.Для этого хорошо промытый рис всыпать в кипящую воду (в соотношении 1:3), довести до кипения и варить на медленном огне почти до готовности.Остудить. Одну. луковицу мелко нарезать. Фарш смешать с остывшим рисом,яйцом и луком.Добавить соль и специи, тщательно вымесить и оставить на некоторое время.Из фарша сформировать тефтели (удобно это делать мокрыми руками), обваливать в муке и обжаривать со всех сторон.Обжаренные тефтели складывать в толстостенную кастрюлю. Приготовим томатный соус к тефтелям. Лук нарезать,чеснок выдавить через пресс,морковь натереть на тёрке,лук и морковь,чеснок и лавровый лист обжарить на растительном масле.Вынуть лавровый лист и добавить томатную пасту, подсолить по вкусу.Немного разбавить соус водой или бульоном.Залить томатным соусом тефтели и тушить на медленном огне под крышкой до готовности (20-25 минут).Вкусные, ароматные, нежные тефтели в томатном соусе готовы.

Приятного аппетита! Радуйте своих близких! Автор: Наталья Кондратюк