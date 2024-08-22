Опасное лето. Болезни глаз, которые могут развиться у детей на каникулах

Одной из опасностей, подстерегающих детей летом, может быть проблема со зрением. Причём причины, по которым развиваются те или иные патологии глаз, совершенно разнообразны. Чтобы не страдать от последствий, стоит внимательно изучить потенциальные источники опасности и старательно их избегать.

Коварное воспаление

О том, чего стоит опасаться, чтобы не испортить детское зрение летом, АиФ.ru рассказал

Конъюнктивит — одно из самых распространённых летних глазных заболеваний. Пребывание на улице, игра в песочнице, занятия на турниках, игра в мяч могут быть источником микробов, которые лёгким движением руки попадают в глаз и вызывают воспалительный процесс. Конъюнктивит развивается быстро: за несколько часов симптомы могут стать довольно явными. При любом покраснении, слезотечении, нагноении необходимо проконсультироваться с врачом-офтальмологом перед началом лечения. Важно правильно подобрать препарат для лечения конъюнктивита, потому что терапия отличается в зависимости от того, вирусный он или бактериальный. Если лечить неправильно, то можно вызвать кератит, переход в хроническую форму и даже снижение зрения как осложнение.

Незаметная травма

Лето — время активных игр на свежем воздухе. И микротравмы глаза у детей — частое явление во время каникул. Иногда повреждение может быть серьёзнее, чем вы думаете.

Родителям нужно достаточно бдительно относиться к таким ситуациям.

Первый вариант — тупая травма или так называемая контузия глазного яблока. Например, нанесённая кулаком или мячом. Контузию можно разделить на несколько степеней тяжести. От небольшого субконъюнктивального кровоизлияния (синяка по-простому) и до тяжёлых осложнений вплоть до отслойки сетчатки. Возникают эти осложнения из-за деформации глазного яблока при ударе. Даже через закрытые веки. Опасность такой травмы заключается в том, что сразу после неё изменения внутри глаза могут быть незаметны. Даже при отсутствии видимых повреждений глаз лучше профилактически сходить к офтальмологу: проверить зрение и глазное дно.

Важно помнить и то, что к офтальмологу нужно обратиться не только при прямой травме глаза, но и при ушибе головы! Так как при сотрясении глазного яблока могут быть повреждения, которые без осмотра незаметны.

Второй вариант, когда в глаз попали веткой или палкой. Такая травма чаще вызывает эрозию роговицы. Проще говоря, царапину. Роговица (прозрачная оболочка нашего глаза) — очень чувствительный орган. Даже лёгкое прикосновение вызывает боль, не говоря уже о царапине. Поэтому человек испытывает выраженный дискомфорт: боль, слезотечение, невозможность открыть веки, покраснение.

К счастью, при правильном лечении роговица очень быстро регенерирует.

Наложите на повреждённый глаз чистую салфетку и покажитесь врачу, чтобы он исключил проникающее ранение, оценил глубину царапины и назначил лечение.

Травмы, вызывающие повреждения роговицы, часто приводят к астигматизму, что снижает зрение. Либо они могут вызвать стойкое помутнение роговицы: бельмо.

Солнечные ожоги

Лето — это всегда и риски, связанные с солнцем. Солнечные лучи полезны в некоторых количествах и только в определённом спектре. Дети любят экспериментировать, и не так уж редко встречаются солнечные ожоги сетчатки из-за любопытства ребёнка: «А что будет, если смотреть долго на солнце?» Чтобы защитить ребёнка от ультрафиолета, купите ему солнцезащитные очки, но отнеситесь к выбору очень тщательно. Их нужно приобретать только в специализированных магазинах и «оптиках». На внутренней стороне оправы очков должно быть написано UV 400 или UV protection. Это значит, что такие очки защищают полностью от ультрафиолетового излучения.

Замена линз

Часто летом на отдыхе родители заменяют детям очки для коррекции зрения на контактные линзы. Во-первых, с линзами ребёнок сможет надевать солнцезащитные очки. Во-вторых, чем старше ребёнок, тем чаще он стесняется плохого зрения и, как следствие, не любит носить очки. В таких случаях родители должны знать, что ни в коем случае нельзя купаться в контактных линзах. В воде могут обитать микроорганизмы, которые осядут на контактной линзе и вызовут серьёзные кератиты. Часто с такими микроорганизмами не справляются даже растворы для контактных линз. Поэтому если ваш ребёнок любит поплавать, то можете ему купить специальные очки для бассейна с диоптриями, в которых он сможет любоваться чудесами подводного мира. Но ни в коем случае не разрешайте детям плавать в контактных линзах.

Для родителей удивительно, что летом у многих детей падает зрение, иногда значительно. Казалось бы, ребёнок много бывает на свежем воздухе, хорошо питается, ест фрукты и ягоды, не испытывает тех нагрузок, которые были во время учёбы. Но не только зрительные нагрузки влияют на прогрессирование миопии. В организме у близорукого ребёнка происходят биохимические процессы, приводящие к росту глазного яблока. Повышенная зрительная нагрузка лишь способствует увеличению прогрессирования близорукости, но не является основной причиной. Поэтому летом также необходимо посещать детского офтальмолога, чтобы вовремя назначить необходимое ребёнку лечение. Тем более что ребёнок не будет занят школьными занятиями и кружками, поэтому спокойно сможет выделить 10 дней, чтобы пройти курс лечения для стабилизации близорукости.