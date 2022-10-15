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Гайд родителям: продукты, разрушающие эмаль зубов вашего ребенка

Какие продукты наиболее опасны для детских зубов

Зубная эмаль должна быть крепкой. Но каждый день она подвергается агрессивному воздействию кислоты. Ее вырабатывают патогенные бактерии, которые живут в ротовой полости и формируют зубной налет. Эти бактерии используют в качестве основного источника питания сахар. Тип сахара, причем, им не важен. Отчасти поэтому газированные напитки с сахарозаменителями не менее опасны, чем обычная сладкая газировка. Для зубов неблагоприятны не только кислоты, вызывающие эрозию эмали, но и очень твердые продукты из-за риска физических повреждений.

Какие продукты наиболее опасны для детских зубов

Если эмаль не очищается от зубного налета и остатков продуктов питания, увеличивается вероятность кариеса. Поэтому, когда нет возможности полноценно почистить зубы, после еды и употребления различных напитков следует прополоскать рот водой или специальными растворами.

У детей эмаль значительно тоньше, чем у взрослых. И негативный эффект от неправильного питания и несоблюдения правил гигиены проявляется в разы быстрее. Родители должны пристально следить за очищением зубов ребенка и контролировать его рацион. В частности, не следует разрешать ребенку перекусывать сладостями.

Согласно официальным рекомендациям, детям младше трех лет нельзя давать сахар.
Поэтому следует отслеживать его содержание в детском питании. В возрасте 3-10 лет разрешено не более трех чайных ложек сахара в день. А в возрасте 10-18 лет - не более шести (это одна банка колы). Какие продукты наиболее опасны для детских зубов - рассказывает Эмма Вагеевна Мирзоян, детский стоматолог, заведующая отделением.

Опасные продукты и напитки для детской эмали:

 

  • Рафинированный сахар (кусковой или песок)

 

Он может содержаться в скрытом виде во множестве продуктов, начиная со сладостей и заканчивая соусами. Также некоторые родители самостоятельно добавляют сахар в чай ребенку или посыпают им творог, кашу. А иногда кусочком рафинада заменяют леденец. Все это нежелательные практики.

 

  • Сладости (шоколад, печенье, конфеты)

 

Помимо высокой калорийности и бедности полезными соединениями, такие продукты опасны своей сладостью. Как правило, сахар в них содержится в высокой концентрации. Полезнее темный горький шоколад, однако детям он нравится реже.

  • Натуральные фруктовые соки и нектары

 

Известно, что соки содержат большое количество сахара. Рекомендуется давать детям целые фрукты или разбавлять фруктовые соки водой для снижения концентрации. В свою очередь, нектары представляют особую опасность за счет добавленного сахара.

 

  • Детские смеси и молоко

 

Эти продукты часто дают маленьким детям на ночь. Стоматологи признают: это опасно. Дело в том, что смеси и молоко богаты сахарами, которые активно подпитывают бактерии, выделяющие кислоту. У детей возникает риск развития бутылочного кариеса - агрессивной формы поражения эмали молочных зубов.

 

  • Газированные напитки

 

Это один из самых опасных видов напитков. Сладкая газировка, помимо большого количества сахара, содержит ортофосфорную, яблочную, лимонную и другие кислоты, разрушающие эмаль. При этом, как показали многочисленные эксперименты, одинаково опасны как обычная газировка с сахаром, так и газировка “без сахара”. Ученые выявили повреждения эмали и вследствие воздействия обычной минеральной воды с добавленным ароматизатором. Поэтому лучше выбирать детскую питьевой воду без газа.

 

  • Очень горячие и очень холодные продукты или напитки

 

Такие температуры негативно влияют на эмаль. Опаснее всего их чередование, так как перепады температур грозят образованием трещин в эмали.

Какие продукты разрушают эмаль зубов

 

  • Твердые продукты (орехи, сухари)

 

Подобные продукты могут травмировать не только зубы, но и мягкие ткани полости рта. Чтобы сделать их немного мягче, к примеру, орехи можно замочить в теплой воде перед употреблением.

 

  • Сухофрукты

 

Считается, что сухофрукты полезнее сладостей. Это правда, но лишь отчасти. Да, в них содержится много витаминов и микроэлементов, однако сухофрукты - настоящая сахарная бомба. К тому же, они легко приклеиваются к поверхности зубов. Поэтому после их употребления нужна особо тщательная гигиена полости рта.

 

  • Цитрусовые и различные кислые продукты (леденцы, драже)

 

Апельсины, лимоны, грейпфруты имеют в составе кислоты, опасные для эмали и слизистой. После их употребления не стоит сразу чистить зубы, так как эмаль становится чувствительной и может развиться эрозия. Лучше прополоскать рот обычной водой - это нейтрализует кислоту.

 

  • Крекеры, белый хлеб

 

В этих продуктах много крахмала, который очень любят патогенные микроорганизмы, живущие в полости рта.

 

  • Карамель

 

Сосание карамели или леденцов нежелательно, так как зубы дольше подвергаются воздействию сахара. С этой точки зрения, торт или печенье намного безопаснее.

 

  • Соусы и обработанные продукты (консервы, готовая кулинария)

 

Состав таких продуктов всегда вызывает много вопросов. В них нередко содержатся консерванты, искусственные красители, обилие сахара и соли.

Информация на сайте имеет справочный характер и не является рекомендацией для самостоятельной постановки диагноза и назначения лечения. По медицинским вопросам обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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