Что должно быть в безопасном детском саду и школе

Пока дети находятся дома, в гостях у бабушки или гуляют во дворе, за их безопасность отвечают родители.

Но когда они на учебе или в детсаду — ответственность за их жизнь и здоровье несет образовательное учреждение. Так говорит закон об образовании.

К сожалению, не все требования закона исполняются. Иногда закон «соблюдают» для галочки — вроде формально все как положено, а на самом деле ничего не работает как надо.

Рассказываем, на что смотреть в образовательном учреждении и на какие законы ссылаться, чтобы по-настоящему обезопасить ребенка в детском саду или школе.

Что за безопасность такая

Безопасность образовательной организации — это такие меры, при которых детям и работникам ничего не угрожает извне. Это значит, что здание не загорится, на территорию не попадет посторонний человек, а ребенку на детской площадке ничего не упадет на голову. Эти меры обеспечивает как сама организация, так и государство. Методические рекомендации по участию в создании единой системы обеспечения безопасности образовательных учреждений РФ

Кто отвечает за безопасность

За безопасность в учебном заведении отвечают местные власти и администрация образовательного учреждения.

В каждом учебном заведении есть должностное лицо, которое отвечает за антитеррористическую защиту, противопожарную безопасность и безопасность детей в целом. Как правило, это заведующий или директор. Имя ответственного должно быть в специальном приказе, с которым родители имеют право ознакомиться. подп. 3 п. 3 ст. 44 ФЗ

«Об образовании в РФ»

А перед открытием школы или садика специальная комиссия решает, соответствует учреждение всем требованиям или нет. Если не соответствует — оно не откроется, пока все недостатки не устранят.

Бывает, что администрация не считает нужным знакомить родителей с такими приказами. Но я рекомендую все же настоять на своем: так вы будете знать, что предъявлять претензии нужно не учителям и воспитателям — у них нет полномочий устранять недостатки в обеспечении безопасности, — а сразу ответственному лицу.

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Что должно быть в учебном заведении

Забор. Территорию образовательной организации по периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений — если у школы и детского сада есть собственная территория. п. 3.1 Санпин 2.4.1.2660-10



п. 3.1. Санпин 2.4.2.2821-10

Многие образовательные учреждения до сих пор ограждены заборами высотой 1,5—1,6 метра, как предписывали старые и уже не действующие нормативы. Родители, конечно, могут попросить сделать забор выше. Но не факт, что администрация согласится: высота ограждения нормативами не установлена.

Если забора нет вообще — жалуйтесь в прокуратуру. Если прокурорское представление на директора или заведующего не подействует, прокуратура сможет добиться восстановления ограждения через суд.

Освещение. Территории детских садов и школ должны иметь наружное электрическое освещение — уличные фонари или мощные лампы. Уровень освещенности на земле должен быть не менее 10 люкс. Это можно сравнить с тем освещением, которое дают ночью уличные фонари на тротуаре. п. 3.3 Санпин 2.4.1.2660-10



п. 3.9. Санпин 2.4.2.2821-10

Просто установить светильники во дворе недостаточно. Родители могут контролировать, своевременно ли включается освещение. А если это делать забывают и на территории темно — требовать включения светильников.

Охрана, тревожная сигнализация и видеонаблюдение. В России все образовательные учреждения делятся на три категории опасности и в зависимости от категории могут по-разному обеспечить охрану. Требования к антитеррористической защищенности объектов Министерства образования и науки РФ

Причем, чтобы признать садик или школу объектом первой категории, должно выполняться хотя бы одно условие, а не все сразу — например, если учеников и сотрудников больше 500 человек.

Категория опасности Теракты за последний год в регионе Сколько людей может пострадать Возможный материальный ущерб Первая категория 3 и более более 500 более 50 млн рублей Вторая категория менее 3 от 100 до 500 от 5 до 50 млн рублей Третья категория нет менее 100 менее 5 млн рублей

Школы и детские сады первой и второй категории обязаны заключить договор с частными охранными организациями. Но так делают не всегда. п. 22, 23 и 24 Требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства образования и науки РФ

Объекты третьей категории могут охранять собственными силами, например нанять сторожа и вахтера. Но в любом случае там должен быть организован пропускной режим и установлены технические средства охраны, например сигнализация и видеонаблюдение.

То есть в любом образовательном учреждении независимо от категории должна быть охрана, а дети должны быть в безопасности. При этом собирать деньги на охрану с родителей нельзя. п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ

«Об образовании в РФ»

Посмотреть, к какой категории относится учебное заведение, можно в его паспорте безопасности. Этот документ есть в каждом садике и школе, и родители имеют право с ним ознакомиться. А еще в этом паспорте можно узнать следующую информацию:

Опасные участки и возможные способы проникновения на объект — «слабые места» школы или садика. Если террористы все-таки попадут в школу или садик, то что и как они будут делать. Какие могут быть последствия. Кто защищает образовательное учреждение, например собственный сторож в штате, ЧОП или подразделение Росгвардии. Что защищает образовательное учреждение — заборы, противопожарная и охранная сигнализация, тревожные кнопки. Количество эвакуационных выходов. Наличие электронной системы пропуска.

Часто охрана — слабое место образовательного учреждения. Если в садике или школе охранник по совместительству работает еще и дворником или разнорабочим — это значит, что, когда дверь за родителями закрывается, он снимает куртку с надписью «секьюрити» и идет мести двор. Для детского сада или школы это хорошо — не нужно дополнительно платить ЧОПу, а вот для безопасности детей — не очень.

Что делать, если требования безопасности не выполняются

Жаловаться в прокуратуру. Прокурор проверит, все ли в порядке с охраной, и, если сочтет, что права детей нарушены, обратится в суд.

Такая практика является обычной. Вот пример: школа в Мурманской области должна была заключить договор с охранным предприятием, но вместо этого организовала охрану собственными силами. Прокуратура сочла, что права учащихся на безопасность нарушены, и обратилась с иском в суд.

Представитель школы в суде заявила, что никаких нарушений на самом деле нет. Есть методические рекомендации, но это только рекомендации и обязанности исполнять их у школы нет. Да и деньги на охрану в бюджет не заложены. А принудить заключить договор с охранным предприятием нельзя. И вообще, школа за свой счет поставила целых две видеокамеры снаружи и еще четыре внутри — что еще нужно для безопасности?

Но суд с представителем школы не согласился. Он изучил документы и увидел, что с 8 до 14 часов школу охраняет уборщик. Он же пропускает посетителей на территорию. И этот вахтер, уборщик и охранник — женщина пенсионного возраста. Значит, школу охраняет человек, не прошедший специального обучения.

Поэтому суд решил требования прокуратуры удовлетворить. И обязал городскую администрацию выделить деньги школе, чтобы та уже заключила договор с охранным предприятием. Так что родителям платить за охрану не пришлось.

Эти права нужно знать каждому родителю вне зависимости от сложившихся отношений с заведующим детского сада.

Дмитрий Сергеев за безопасность детей

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