Петербургский дворец творчества юных: осторожно, секта?

В некогда прославленном в Петербурге Дворце творчества юных, где занимаются сотни отобранных по конкурсу талантливых ребят, а еще тысячи мечтают туда попасть, по мнению родителей выявлена секта, практикующая антисемейные технологии, гипноз и психотренинги, возможно, с целью выращивания будущих лидеров «оппозиции» и волонтеров секспросветовских центров. После скандала, поднятого родителями, чьи дети в результате тренингов в Аничковом дворце и его летних лагерях, ушли из семей, несколько работников Дворца, действовавших под ширмой театра, были вынуждены покинуть учреждение по «собственному желанию». Однако руководство Дворца, равно как и комитета по образованию Санкт–Петербурга сделало все возможное чтобы замять скандал и, по отзывам родителей, продолжают практиковать сомнительные методы работы с детьми в действующем при Дворце элитном учебном заведении-Аничковом лицее.



В редакцию РИА Катюша поступило письмо от мамы 21-летней девушки (назовем ее Дарья В.), которая, будучи талантливым ребенком, круглой отличницей и победительницей олимпиад, с 14 лет стала посещать кружки в Аничковом дворце, затем перешла учиться в Аничков лицей, а в 18 лет сбежала из семьи, как говорят родители, в секту «Акуна матата», которая много лет действовала под крышей Аничкова дворца в виде Театра юношеского творчества, а сейчас продолжает свое существование как отдельное «творческое объединение». Рассказ родителей девушки, которые 5 лет боролись с администрацией дворца и покрывающими ее чиновниками комитета по образованию Смольного, вызывает шок у любого нормального человека. Редакция РИА Катюша вместе с экспертами Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге решила проверить заявление родителей В.и убедились в небезосновательности многих претензий родителей к Дворцу, попутно выявив еще несколько пострадавших семей.



В частности, оказалось, что Аничков дворец имеет официальный договор с РОО «Взгляд в будущее» - полусектантской структурой, которая, наряду с НКО «Врачи детям» , является одним из главных методологических центров внедрения западных методик «секспровета» (по сути—интеллектуального растления детей) и наркопрофилактики (которая на самом деле, наоборот, провоцирует у детей интерес к наркотикам).



«Взгляд в будущее» является партнером Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и одним из организаторов сети так называемых Клиник Дружественных молодежи (КДМ) в Российской Федерации, реализующих сексуальное просвещение, распространение средств контрацепции среди детей и молодёжи и т.п. Волонтеры «Взгляда в будущее», при покровительстве таких чиновников как сенатор (ранее—вице губернатор Петербурга) Людмила Косткина и др., много лет занимались реализацией в Санкт-Петербурге и по всей России незаконной и не прошедшей экспертизу опасной программы «PRO Здоровый выбор» , а основатель «Взгляда в будущее» выпускник Йельского университета США Алексей Хмыров до сих пор является экспертом Общественной палаты РФ. Среди партнеров и спонсоров «Взгляда в будущее» такие структуры (в том числе изгнанные из России как нежелательные или признанные в России «иностранным агентом») как UNICEF; Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА); Информационное бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге; Партнерство Северного Измерения в области общественного здоровья и социального благосостояния (NDPHS); National Institute of Mental Health, США; Йельский университет; Университет штата Висконсин; Center for AIDS intervention research (CAIR), США; LAFA (Организация по борьбе со СПИД), Стокгольм, Швеция; Фонд борьбы со СПИДом у детей имени Элизабет Глейзер, США; Российская Ассоциация Планирования Семьи; Центр профилактики наркозависимости, Санкт-Петербург; Фонд "ФОКУС-МЕДИА"; Фармацевтическая компания "Гедеон Рихтер"; Центр развития некоммерческих организаций, Санкт-Петербург и другие.



Однако же, предоставим слово самим родителям, пострадавшим от деятельности сотрудников Аничкова дворца:







Ну и напоследок, приведем выдержки из письма одного из родителей в адрес Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге:



«Вынуждены просить Вас оказать содействие в проведении тщательной независимой объективной проверки деструктивной скрытной антигосударственной сектантской деятельности, приведшей к причинению вреда здоровью неограниченному кругу одарённых несовершеннолетних детей в виде формирования зависимого расстройства личности в ГБНОУ «СПб Городской Дворец Творчества Юных» (далее Аничков Дворец).



«Наша младшая дочь 1996 г.р. занималась в Театре Юношеского Творчества (ТЮТ) Аничкова Дворца (АД) с 2008 г. у педагогов Ивановой А.А., Васильевой Т.А., обучалась в Аничковом лицее (АЛ) с 2011 по 2015 гг., классный руководитель Жеглова Т.А.



С 2011 г. занималась в ТЮТе у режиссёра Красикова Ю.В. После посещения группой во главе с Красиковым Ю.В. оздоровительноголагеря «Зеркальный» в период с 29.12.2011 г. по 10.01.2012г. мы стали отмечать резкое изменение поведения и психо-эмоционального состояния дочери, что выражалось в повышенной нервной возбудимости после посещения занятий с последующими периодамиистерии, депрессии, попытки суицида.



1. Во время выезда в «Зеркальный» Красиков Ю.В. проводил с несовершеннолетними детьми без информированного письменногосогласия родителей тренинги «Круги» (телесно-ориентированные практики) растлевающего характера и тренинги с применениемгипноза, направленные на формирование у детей зависимости от педагога.



2. Педагоги ТЮТа Иванова А.А. и Круглова Ю.В. регулярно вывозили детей на загородную базу «Бережок», на которой действует организация «РАТРИС», практикующая трансперсональную психологию Станислава Гроффа, различные медитации и «холотропное дыхание», опасное и разрушительное для человеческой психики (скриншоты страниц ВК в приложении 4). В марте 2010 г. наша дочь была на таком выезде, после чего категорически отказалась повторно туда поехать и ушла из группы Ивановой.



3. В ТЮТе ставили спектакли, не соответствующие возрасту детей: «Пер Гюнт», реж. Красиков Ю. В.(дети должны были играть нечистую силу, спектакль длился 4 часа), «Завтра была война», реж. Иванова А.А. (героиня окончила жизнь самоубийством ), «Вестcайдская история» поколения МТV», реж. Красиков Ю.В. (современная история Ромео и Джульетты, где дети должны были целоваться ), «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», реж. Красиков Ю.В.( эзотерика, герой-птица должен разбиться, умереть и перенестись на новый уровень сознания ) и др. Репертуар утверждается худ. руководителем ТЮТа Сазоновым Е.Ю. Проживание подобных ролей подростками часто заканчивалось истериками. Суицидные попытки у нашей дочери и других случились после участия в спектакле «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и тренингов в лагере.



4. Педагоги АД Красиков Ю.В., Васильева Т.А., Каретникова А.С. и др. рекомендовали детям оккультную литературу: Успенский П.Д. «В поисках чудесного», «Новая модель Вселенной», Андреев Д. «Роза мира», Данн Джон Уильям «Эксперимент со временем», Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» ( «библия» секты НьюЭйдж, отрицание традиций, авторитета родителей, семьи, государства, церкви, пропаганда «свободы без пределов» ), «Справочник Мессии», «Гипноз для Марии», Конкордия Антарова (последовательницаБлаватской, являющаяся идеологом антихристианского оккультного религиозно-мистического учения - теософия ) «Две жизни», в которой пропагандируется гомосексуализм, наркотики, книгу Вежинова П. «Барьер» с суицидным сюжетом, Ницше Ф. «Так говорил Заратустра» (идея сверхчеловека, «Бог умер!»), Ерофеев В. «Москва-Петушки» ( алкоголизм, нецензурная лексика ) и др. (известно из переписки педагогов с детьми, из списка литературы, рекомендуемой для прочтения летом).



5. В ТЮТе и в Аничковом лицее детей постоянно поили каким-то «чаем» (в т. ч. и во время занятий), который менял состояние детей. Мы безуспешно просили дочь не пить ничего на занятиях, но проконтролировать это было невозможно. Считаем, что в том «чае» присутствовали наркотические вещества.



6. С 30.04.2011 г. по 02.05.2011 г. дочь в возрасте 15 лет выезжала на учебно-полевую практику в пос. Ящера Лужского района Ленинградской области с группой биологического кружка АД. В лесу педагоги-мужчины распределили девочек по одной в палатки к мальчикам, невзирая на слёзные протесты девочек и просьбы поселить их вместе.



Сотрудник ТЮТа Зиберт Л.М. постоянно вёл растлевающие разговоры с детьми ( «ты меня возбуждаешь», «провёл с тобой ночь» и т.п.), рекомендовал им «напиться», когда у них возникали трудности (из его переписки с детьми).



Педагог АЛ Молочников А.А. демонстрировал свой образ жизни в соц. сетях (в т. ч. фото в голом виде со своим взрослым голым сыном Молочниковым А.А., выпускником Аничкова Лицея ныне режиссёром театра им. Чехова в Москве и др.), в статье о своих путешествиях автостопом ( «бомж-туризм» ) делится впечатлениями, как воровал еду в магазинах, не оплачивал за проживание в кемпингах.



Комитет по образованию СПб и Аничков Дворец заключили договоры о сотрудничестве на реализацию молодёжного проекта «Здоровье из рук в руки», направленного якобы на профилактику СПИДа, наркомании и т д., с деструктивной скандальной организацией РОО «Взгляд в будущее» , обосновав свой выбор в письменном ответе нам (приложение 8) тем, что это был «единственный поставщик» методических пособий, «предложивший наименьшую стоимость». Содержание пособий носит явно «секспросветовский» пропагандистский характер).





















Согласно договору в реализации проекта для тренингов использовалась площадка всё того же лагеря «Зеркальный». Программа не имеет необходимой экспертной оценки, и законного основания для использования в работе с несовершеннолетними детьми, что подтверждено проверкой Прокуратуры Санкт Петербурга (приложение 10).



23.11.2013 г. мы обратились с заявлением к уполномоченному по правам ребёнка в СПб Агапитовой С.Ю с требованием провести проверку деятельности Красикова Ю.В.. (приложение 1). Но нам при подаче заявления нам было рекомендовано не настаивать на проведении проверки, т.к. подобная проверка может сильно отразиться на психологическом состоянии детей, которых в этом случае необходимо будет опрашивать. Никакой помощи от уполномоченного мы не получили.



В 2013 г. Красиков Ю.В., Васильева Т.А., Зиберт Л.М. в связи с жалобами родителей на неадекватное поведение детей после посещения занятий в театральной группе и неформального общения с данными педагогами были уволены. После увольнения Красикова Ю.В. дочь некоторое время не посещала его занятия, и её состояние резко улучшилось. В 2014 г. Красиков Ю.В., совместно с другими, ранее уволенными преподавателями открыл АНО «Открытое творческое пространство «Акуна Матата» по адресу: СПб, Невский пр., д.164.



Наша дочь начала посещать занятия в новой организации Красикова Ю.В. предположительно в сентябре-октябре 2014 г., о чём мы не знали до момента, когда начали принимать меры к получению информации о причинах изменений в поведении дочери. С осени 2014 г. мы наблюдали ухудшение психического состояния дочери, резкие перепады настроения, немотивированные приступы агрессии по отношению к членам семьи, отказ предоставлять информацию о своём местонахождении и т.д. В речи дочери в это же время впервые в жизни появилась ненормативная лексика. Поскольку ни дочь, ни учителя лицея, несмотря на наши регулярные попытки беседовать с ними, не доводили до нас информацию об успеваемости дочери, до конца октября 2014 г. мы не знали, что успеваемость дочери резко ухудшилась, что нас сильно шокировало, т.к. на протяжении предыдущих 10 лет обучения в разных школах она показывала стабильно высокие результаты абсолютно по всем предметам, была победителем и призёром многих региональных и всероссийских олимпиад, дважды ездила на форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» в городе Ярославле, трижды являлась лауреатом премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи, была награждена Почётным знаком СПб за успехи в обучении (приложение 2). 29.10.2014 г. дочь впервые не пришла ночевать домой. Где она была, почему не отвечала на наши звонки, пояснять не стала. Мы тщетно просили помощи у классного руководителя Жегловой Т.А. и др.



…. 25.11.2014 г. мы обратились в органы полиции с заявлением об исчезновении нашей дочери из Лицея во время учебного процесса. Какую-либо информацию об обстоятельствах ухода нашей дочери (без вещей и верхней одежды) администрация АД и педагоги предоставить отказались. Более того, с целью оградить нас от общения с одноклассниками и их родителями, администрация Лицея распространила среди детей, родителей и работников АД информацию о неадекватности всех членов нашей семьи и запретила общаться с кем-либо из нас. На момент исчезновения она являлась учащейся 11 класса Аничкова лицея и естественно испытывала экономические трудности, находилась в зависимом положении, ею манипулировали, искусственно изолировали от родителей, не содействовали установлению контакта с семьей, а скорее наоборот. Наши попытки помочь материально не принимались. 21.04.2015 г. во время приёма ген. директор Аничкова дворца Катунова М.Р. сообщила нам, что «Д. не считает возможным сообщать своё место проживания, свой номер телефона, как 18-летний совершеннолетний человек… потому, что это может повредить её безопасности. Наше учреждение оказывает ей педагогическую, психологическую, юридическую поддержку. Мы ежедневно наблюдаем за её психологическим состоянием, её успеваемостью, её состоянием эмоциональным…Сегодня к сопровождению Д. привлечены педагоги АЛ, сектора олимпиад… Даша сегодня имеет возможность и это прописано распоряжением КО пользоваться как ребёнок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, горячим бесплатным питанием... Мы очень внимательно следим за физическим состоянием Даши… Для того, чтобы ваша семья была восстановлена, мы держим спокойный нейтралитет. Мы поддерживаем Дашу, не расстраиваем её, мы просто рядом, мы занимаемся её образованием, её воспитанием и её поддержкой… вас информируем в той части, в которой можем, о её состоянии, о её достижениях…Мы считаем, что Д. сейчас решает те задачи, которые перед ней поставила жизнь. Если у вас есть желание наладить отношения с Д., перестаньте писать письма…»



26.03.2015 г. Дворец организовал нам встречу с дочерью почему-то в кабинете руководителя опеки и попечительства МА МО «Дачное» Кировского района СПб Жаглина В.А. в его присутствии. Дочь сопровождал юрист Дворца Андреев Е.А., выпускник АЛ. Состояние дочери снова вызвало у нас большую тревогу. Она вела себя неестественным образом, отчуждённо, холодно, взгляд был «стеклянный», речь была «механическая», она многократно повторяла одни и те же фразы, как по инструкции (аудиозапись имеется). Андреев Е.А. также произвел удручающее впечатление. Его почему-то трясло, он весь дрожал, взгляд был какой-то затравленный. Такое впечатление, что он кем-то запуган. Руководитель опеки Жаглин В.А. удивил нас тогда своим поведением и высказываниями: «возможно, вы никогда больше не увидите свою дочь… Даша, если до тебя кто-нибудь дотронется (мама), расценивай это как домогательство…» (аудиозапись имеется). Он вклинивался в наш разговор с дочерью, не дал поговорить с ней наедине, лично проводил Дашу с Андреевым Е.А. от своего кабинета на втором этаже до двери на первом, демонстрируя ей, что со стороны родителей может исходить угроза и только с ним она в полной безопасности. С тех пор мы свою дочь не видели, на звонки она не отвечает, на контакт не идёт, её отношения со всеми родственниками и прежними друзьями прерваны.»



РИА Катюша