Детский эндокринолог: «Чтобы жить с диабетом, необходимо мужество»

Сколько проживут современные дети, которым был поставлен диагноз «диабет»? Можно ли предсказать риск рождения больного ребёнка? Почему диабет пожилых возникает у подростков?

Рассказывает главный детский эндокринолог, директор Института детской эндокринологии, академик РАН Валентина Петеркова.

Опасно для жизни

Лидия Юдина, «АиФ Здоровье»: Валентина Александровна, обычно специалисты начинают разговор с роста заболеваемости и о поздней обращаемости пациентов…

Валентина Петеркова: Сегодня у нас в стране 30 тысяч детей и подростков с диабетом 1-го типа. Новости СМИ2

– Диабет – болезнь, серьёзно меняющая уклад жизни всей семьи. Можно ли выявить риск появления ребёнка с диабетом до его рождения?

– Это возможно в одном случае – когда речь идёт о моногенной форме сахарного диабета, которая составляет менее 1% от числа всех пациентов. Если моногенный диабет есть у матери, то он может быть унаследован и ребёнком.

Риск возникновения диабета можно определить после рождения ребёнка. В некоторых странах (например, в Финляндии и в нескольких штатах США) проводятся скрининговые исследования – всех новорождённых детей исследуют на предрасположенность к диабету. Если у ребёнка выявляется определённая комбинация генов, которая позволяет выявить высокий риск возникновения диабета, его раз в год проверяют на так называемые диабетические антитела. Но даже их наличие ещё не говорит о том, что у ребёнка обязательно разовьётся диабет, – антитела со временем могут исчезнуть.

Пока не очень ясно, что делать с деть­ми, у которых был выявлен высокий риск возникновения диабета. Эффективных мер профилактики пока не существует. Хотя в их разработке участвует весь мир.

Самодисциплина и контроль

– На какую продолжительность жизни могут рассчитывать современные дети с сахарным диабетом 1-го типа?

– Продолжительность жизни людей с диабетом 1-го типа постоянно растёт. Много лет назад, когда я только начинала работать, дети с диабетом 1-го типа жили всего 18 лет после постановки диагноза. Сегодня средняя продолжительность жизни таких пациентов составляет 57 лет. Мы надеемся, что уже в обозримом будущем люди с диабетом будут жить столько же, сколько люди без диабета.

Неслучайно была учреждена специальная награда «За пятьдесят мужест­венных лет с диабетом», потому что жизнь с диабетом – это настоящее мужество. Сегодня в России около 40 обладателей таких медалей.

– За счёт чего удалось этого добиться?

– За счёт качественных инсулинов, правильного врачебного наблюдения, а также улучшения самоконтроля. Для пациентов с диабетом очень важно постоянно контролировать уровень сахара в крови. Ещё недавно не было глюкометров. А сегодня ими оснащены все пациенты, и модели с каждым годом становятся всё совершеннее. Недавно в нашей стране был зарегистрирован глюкометр нового поколения, который позволяет непрерывно измерять уровень глюкозы без прокола пальца. Непрерывный конт­роль позволяет пациентам меньше времени находиться в опасных для них состояниях (гипо- и гипергликемии), что улучшает качество и прогноз на продолжительность жизни.

– Уколов боятся даже здоровые дети, которым их делают не чаще 2–3 раз в год. А малышам с диабетом колоться приходится ежедневно и по нескольку раз. Удастся ли в обозримом будущем заменить инъекции инсулином в таблетках?

– Есть ещё много видов инсулина – назальный, пероральный и ингаляционный. Но они не находят применения в широкой практике. Все альтернативные инсулины в отличие от традиционных инъекций более дорогие и менее эффективные.

Пожилые и не только

– Раньше диабет 2-го типа назывался диабетом пожилых. Как получилось, что он всё чаще диагностируется у детей?

– К сожалению, диабет 2-го типа у детей – это уже не редкость. Появляется этот вид диабета чаще у подростков, но мы знаем случаи, когда диабет пожилых фиксировали у 10–12‑летних детей. Как правило, эта разновидность недуга встречается у детей с ожирением, количество которых за последние 30 лет увеличилось в 4 раза.

– С врачебной точки зрения, ожирение – это распущенность или болезнь?

– Безусловно, болезнь, которая чревата серьёзными последствиями. К ожирению бывает предрасположенность, связанная с особенностями обмена веществ. Известно, что склонные к полноте дети набирают вес на том рацио­не, при котором у других масса тела остаётся неизменной.

Однако ожирение невозможно без переедания. В каждом конкретном случае врач должен установить причину, почему ребёнок переедает. Причин может быть несколько. Возможно, у ребёнка не срабатывает гормон, отвечающий за чувство насыщения, но не исключено, что ребёнок находится в постоянном стрессе и с помощью еды пытается «зажевать» проблемы. В зависимости от причины и назначается лечение.

– Какие меры для борьбы с лишним весом у детей наиболее эффективны?

– Волшебной таблетки от лишнего веса не существует. Детям, как и взрослым, для поддержания нормального веса необходимы сбалансированное питание и регулярная физическая нагрузка. Но рекомендованные нормы физической активности соблюдают только 15% девочек и 22% мальчиков, а овощи и фрукты ежедневно едят чуть более 30% детей.

К сожалению, опросы показывают, что многие дети дома не завтракают, а традицию совместных ужинов поддер­живают только 50% родителей. Родителям следует помнить, что пищевые привычки и пристрастия формируются в семье. Поэтому им нужно личным примером показывать, что правильная еда – это вкусно и полезно.

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