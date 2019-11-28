Плоскостопие от неправильного питания? Трудно поверить, но это так

Девочку я осмотрела. Небольшой сколиоз, незначительная сутулость и усиление поясничного прогиба. Обычно у деток бывает значительно хуже.⠀

Что не понравилось. Ножки «иксиком»: колени завернуты внутрь, стопы «иксиком»: завалены на внутренний свод.

В быту мы называем это плоскостопием.

Косточка большого пальца на обеих стопах, больше справа. Тело рыхлое, пухленькое. Розовые щечки. 👧Очень мило, таких детишек хочется целовать и тискать.⠀

Но с врачебной точки зрения - это диатез, мышечная гипотония и дисфункция соединительной ткани. "Займусь питанием позже", - подумала я. Начали занятия.⠀

Дальше зима, новогодние праздники и ... простуды, "Вот сейчас меня услышат", - думала я. Объяснила, что иммунитет зависит от состояния кишечника, кишечник от питания.⠀

Мама рассказала, что они делают для иммунитета. Это был очень правильный список аптечных препаратов и нутрицевтиков. Мне давить не хотелось...⠀

Худеть нужно с помощью питания🥦🍏. Физические нагрузки нужны для физической формы и удовольствия. А показания: лишний вес, диатез, снижение иммунитета и, что для меня особенно важно, вальгусная деформация нижних конечностей - повод изменить питание.⠀

Мама взяла тайм-аут. Я её очень понимаю. Чтобы отстроить питание для ребёнка, нужно перекроить всю кухню семьи. Маме, кормящей грудничка🤱, еще сложнее.⠀

По моему практическому опыту связь точно есть. Связь односторонняя, как обычно в медицине. Не каждая деформация это про кишечник.

Особенно у деток. Особенно с шишкой большого пальца.⠀

Эти ножки еще не знают узкие лодочки 👠👠и каблуки. И стоячие нагрузки, и штанги 😊...