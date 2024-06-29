Коварные батарейки. Какие предметы дети засовывают в нос

И особенно опасны в этом плане батарейки – их пребывание в детском носу способно привести к печальным последствиям.

Наш эксперт – ведущий научный сотрудник отделения детской лор-патологии ФГБУ НКЦО ФМБА России, оториноларинголог-хирург, кандидат медицинских наук Екатерина Молчанова.

Осторожно, ожог!

Все предметы, которые ребёнок засовывает в нос, являются потенциально опасными. Малыш может вдохнуть инородное тело, и тогда из полости носа оно попадёт в нижние дыхательные пути (трахею, бронхи), что приведёт к затруднению или даже остановке дыхания либо возникновению воспалительного процесса.

Инородное тело из носа может попасть и в пищевод, застрять там, и тогда ребёнок не сможет ни есть, ни пить.

Однако из всех предметов, которые оказываются в детских носах, самую большую угрозу для здоровья несут батарейки. Даже спустя совсем немного времени после попадания в нос металлическая батарейка вызывает химический ожог слизистых оболочек. Из-за ожога нарушается питание слизистой оболочки перегородки носа, происходит расплавление хрящевой ткани, образуется дефект перегородки носа.

Любые батарейки (как и другие мелкие предметы, попадающие в поле зрения малыша) вызывают у него интерес и нередко оказываются в носовой полости. Однако чаще всего в нос попадают батарейки-таблетки, и это создаёт дополнительные проблемы, ведь вынуть маленький скользкий кругляшок бывает очень сложно.

КСТАТИ Согласно статистике, дети в возрасте до 4 лет чаще всего засовывают посторонние предметы именно в нос. На втором месте уши, а третье делят между собой горло и пищевод.

Бегом к врачу!

Если вы заметили, что ребёнок засунул в нос батарейку или любой другой предмет, не нужно пытаться вытащить его самостоятельно. Не обладая специальными навыками, можно протолкнуть инородное тело дальше в дыхательные пути или нанести дополнительную травму ребёнку. Необходимо срочно обратиться в поликлинику или скоропомощную больницу к врачу-оториноларингологу. Это можно сделать самостоятельно, доставив ребёнка в поликлинику или приёмный покой больницы, а также вызвав скорую помощь.

Не нужно везти ребёнка в травмпункт. Квалифицированно извлечь инородное тело из носа может только врач-оториноларинголог, а таких специалистов в травмпунктах нет.

Если батарейка или другой предмет находится в полости носа короткое время, то его можно удалить в амбулаторных условиях с помощью специального зонда.

Если же инородное тело было в носу малыша длительное время, удаление проводится под наркозом в условиях стационара.

Именно по этой причине не стоит затягивать с визитом к врачу и ждать, что батарейка или другой предмет выйдет сам, заставлять ребёнка сильно сморкаться или капать в нос масло. Дело в том, что инородные тела, как правило, сами из носа не выходят. И чем раньше будет удалён посторонний предмет, тем меньше осложнений может получить ваш малыш.

Не допустить осложнений

После удаления инородного тела из носа ребёнку проводится противовоспалительная и симптоматическая терапия (как правило, назначаются капли в нос). Дальнейшее лечение зависит от того, сколько времени предмет пробыл в носу, и характера вызванных им осложнений.

Например, после удаления батарейки из полости носа в результате химического ожога нередко возникает перфорация (отверстие) в перегородке носа. Ребёнок начинает свистеть носом при дыхании, часто ковырять в носу, так как дефект перегородки доставляет маленькому пациенту дискомфорт, возникают носовые кровотечения от частого травмирования слизистой оболочки полости носа. Со временем может возникнуть и изменение формы носа. Во всех этих случаях показано оперативное лечение.

Тревожные симптомы

Уследить за маленьким непоседой бывает непросто, поэтому ситуации, когда родители не замечают, что ребёнок засунул в нос посторонний предмет, нередки.

В этом случае инородное тело со временем обрастает тканями и образует ринолит – твёрдый узел в носу, который иногда называют носовым камнем. Ринолит не только затрудняет дыхание, но и становится очагом хронической инфекции. В результате возникает отёк слизистой оболочки полости носа, который блокирует соустья околоносовых пазух, где с течением времени также развивается воспалительный процесс из-за нарушения доступа воздуха (синусит).

Поэтому, если у ребёнка возникает неприятный запах из носа, затрудняется носовое дыхание, появляется отделяе­мое из носа (чаще слизисто-гнойного характера), поднимается температура, если малыш плохо спит и жалуется на боль в носу, обратитесь к врачу.

Для диагностики инородного тела в полости носа необходим клинический осмотр пациента – риноскопия, эндо­скопия полости носа, при необходимости компьютерная томография полости носа и носоглотки, рентгено­графия, иногда с контрастированием (если инородное тело не отображается при обычном рентгене).