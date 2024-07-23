Что делать, если ребенок постоянно дерется в детском саду?

На этот вопрос aif.ru ответила аналитический психолог Марина Романенко:

— Основная причина садовских драк в том, что современные родители наслышаны о проблемах буллинга, они опасаются, что ребенок не сможет постоять за себя, будет вынужден терпеть издевательства сверстников, и поэтому они сами учат детей давать сдачи, если его обидели.

Но у маленьких детей под понятие «обидели» попадает все, что у него вызвало негативные переживания. Например, с ним не поделились игрушкой, наступили на ногу в раздевалке, случайно толкнули — все это вызывает обиду у ребенка. А что родители говорили делать, если меня обидели? Давать сдачи. И они, как послушные дети, начинают «бить кулаком прям в нос», «бить тем, что под руку попадется» — это прямо цитаты из родительских напутствий.

Психолог уверена, что этого можно избежать, если родители будут учить своих детей защищаться словами. Например, если у ребенка забирают игрушку, нужно учить его кричать «отойди!», «не трогай!». Такой способ самозащиты решает сразу множество задач.

«Во-первых, у ребенка не формируется беспомощность, он защищает себя этими словами и повышенным тоном, криком. Во-вторых, это позволяет не раздувать конфликт. Меня толкнули, я крикнул в ответ, и мы разошлись — проблема исчерпана. В-третьих, это привлекает внимание взрослого (воспитателя, нянечки) и, если ситуация не разрешилась, то уже они начинают разбираться, что произошло, и ругают виновника. И тут опять у ребенка есть ощущение, что меня защитили, все хорошо», — пояснила Марина Романенко.

У ситуации, когда родители учат детей давать сдачи, есть плохие последствия. В этом случае чаще всего конфликтная ситуация разворачивается по совершенно иному сценарию. «Ребенка немного обидели, он начинает драться, и потом он же оказывается наказанным, потому что то, что произошло до драки, не заметили, пропустили. И у малыша складывается впечатление, что его обижают, он защищается, как учат родители, а его же за это наказывают. А как по-другому защитить себя, он не понимает. И тогда есть реальный риск, что со временем его будут считать драчуном, не брать в игры, не хотеть становиться в пару», — предупредила психолог.