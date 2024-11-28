Все о разводе: как защитить ребенка и когда все же стоит сохранить семью

Мама с папой ссорятся: чего нельзя делать при ребенке
Если в семье продолжительный конфликт между родителями, ребенок в этой среде, конечно, не очень хорошо себя чувствует.
Язык ребенка-дошкольника – это поведение, и оно отражает все наши взрослые трудности, которые он наблюдает.
Есть правила, которые все знают, но почти никто не соблюдает. Если отношения плохие, нельзя ссориться при ребенке – он не все понимает, но улавливает интонацию. Нельзя втягивать ребенка в конфликт, делать его третьей стороной – из этого ничего хорошего ни для кого не получается.
Если есть надежда, что семью можно сохранить, надо работать с отношениями. Люди не всегда могут справиться с этим сами, ищите помощи – консультанта, друзей, психотерапевта, используйте разные возможности.
Скрыть ситуацию на 100% можно только от младенца. Ребенок более старшего возраста все равно будет понимать, что в семье что-то не так, ведь 80% информации – это не словесные сообщения, а наши жесты, мимика, эмоции, которые мы не можем фильтровать.
Мы можем для тех, кто нас плохо знает, на какое-то время сделать вид, что у нас все хорошо. Но ребенка не проведешь. Если дети выросли в ситуации, когда все давно плохо и всегда так было, тогда они могут это не считывать. Но в этом случае у них возникает неверная картина семьи, где нелюбовь называется любовью, а отдаление – близостью.
Если ребенку уже исполнилось 4-5 лет, лучше открыто объяснить ему, что происходит, но аккуратно, без деталей: «У нас с папой непростой период, у взрослых это бывает. Мы работаем с отношениями, мы надеемся, что все будет хорошо, мы очень стараемся. Ты ни в чем не виноват».
Основное правило – не ругаться при ребенке.
Все разборки должны происходить тогда, когда детей нет дома, потому что даже если вы считаете, что они спят, они часто не спят и подслушивают.
Чего боятся дети при разводе
На детей сильно влияет любое изменение состава семьи, будь то рождение еще одного ребенка или переезд старшего родственника. Но, конечно, развод – это история первого порядка значимости для ребенка. Всегда ли это плохо?
Развод может пойти на пользу взрослым, если до этого их отношения были ужасными. Но для маленького для ребенка первые полгода – всегда катастрофа. Исключение – если отношения между родителями до этого были с агрессией или побоями, но и тогда ему сложно.
Спустя год становится понятно, стало ли ребенку лучше, адаптировался ли он к разводу или нет. Если все в порядке, через полгода-год это становится для него не трагедией, а просто проблемой.
Бывает, что и взрослые, и дети «застревают» в разводе на два-три года.
Сильнее всего повлияет на то, как ребенок воспримет развод, – то, насколько сильно переживает его тот родитель, с которым он остался. Но все равно дети, особенно дошкольники, очень остро реагируют на потерю целостности семьи. Они не понимают, куда делся один из родителей, им это сложно понять.
Как ребенок может реагировать на развод
Дети почти всегда берут на себя ответственность за развод. Они считают, что сделали что-то, из-за чего родители развелись, а теперь смогут сделать что-то, чтобы семья воссоединилась. В первые год-два у детей обычно очень сильна эта надежда, даже когда у мамы и папы уже другие семьи, когда в этих новых семьях уже появились другие дети.
У 85-90% детей сохраняется иррациональная надежда на воссоединение мамы и папы.
Обычно родители об этом не знают, а дети не делятся. Иногда знает кто-то, кто находится дальше – друзья, специалисты.
Есть два типа детской реакции на развод:
В первом случае ребенок на время становится словно младше своих лет – это возрастная регрессия. Это происходит в ситуации, когда мама или папа относительно справляются с ситуацией, и все более или менее адекватны. Тут ребенок может стать «младше», у него могут появиться невротические симптомы, нарушиться сон, упасть успеваемость, появиться рассеянность. Это нормальная реакция, нужно просто постараться проводить в первый год как можно больше времени вместе.
Когда ребенок стал геройствовать, его нужно останавливать и говорить: «Ты можешь плакать, расстраиваться, пропускать уроки, жить обычной жизнью, ты не обязан сейчас становиться старше и так себя вести». Для ребенка такая ответственность в будущем может вылиться в более сильный срыв, или он вырастет с чувством ответственности за все и вся.
Как помочь ребенку пережить развод
Ребенок всегда сильно ждет ушедшего родителя, и чем более упорядоченным будем график визитов, тем лучше. Иногда это невозможно, потому что взрослые так поссорились, что не могут договориться, или кто-то из них мстит другому. Но это очень важно, чтобы ребенок знал, что, например, папин день – это суббота, и чтобы папа эти субботы не пропускал.
Что может сказать ребенку родитель, который остается с ним после развода? «Я тебя люблю, я всегда буду с тобой. Нам сейчас сложно, но пройдет еще время, и мы привыкнем – и ты, и я. Дети часто думают, что в разводе родителей есть их вина, но они никогда не виноваты, это всегда решение взрослых».
Постарайтесь соблюдать важное правило: никогда не говорите ребенку о втором родителе ничего плохого.
Еще одна вещь, которой не стоит делать, – это признавать свою вину перед ним. Иногда после развода травмирует даже не сам развод, а слова мамы или папы: «Прости, что мы тебе не создали нормальную семью». Ребенок уже привык и даже видит плюсы в этой ситуации – например, папа теперь регулярно приходит и приносит мороженое, мама стала не такая нервная, и эти слова не нужны.
Новые «папа» и «мама»: как подготовить детей
Реакция на эту ситуацию у детей очень разнообразная. Если у родителей были плохие отношения, ребенок видел, что мама страдала и при этом ему еще нет семи лет или, наоборот, больше 14 лет, он может очень радоваться, потому что мечтал о папе. Тут важно, как это все подать, как построить эти новые отношения.
Во-первых, следует вводить нового человека в семью постепенно. Часто ребенка начинают знакомить с возможным новым родителем до того, как появилась уверенность в отношениях, и уже к третьему-четвертому потенциальному папе доверия не будет.
Часто в памяти ребенка остается именно карусель претендентов на роль папы, и у него появляется недоверие ко всем.
Я считаю, что люди должны общаться минимум год, прежде чем с этим новым человеком познакомится ребенок. За исключением ситуаций, когда отношения развиваются стремительно и кажется, что это навсегда.
Представьте ребенку потенциального папу или маму как друга на нейтральной территории, потом организуйте какие-то совместные поездки, чтобы он входил в жизнь семьи постепенно. Если ребенок чуткий и понимает, что это ваш жених или невеста, то можно сыграть на опережение и сказать об этом сразу. Как правило, дети очень хотят иметь двух родителей.
Не требуйте, чтобы ребенок называл вашего нового партнера папой или мамой – это слово сохраняется за биологическим родителем.
Однако, если инициатива исходит от ребенка, поддержите его – бывает, что он уже хочет назвать нового человека мамой или папой, но из деликатности не решается. И еще важно, что строгим должен быть биологический родитель, а новому родителю отводится роль «доброго следователя».
«Плохой» пример: когда все же стоит сохранить семью
Сохранять ли семью «ради ребенка»? Иногда со стороны кажется, что нельзя это пережить, но люди находят возможность остаться вместе не формально. А бывает наоборот: вроде снаружи – нормальный союз, а на самом деле люди давно живут вместе ради ребенка и человеческих отношений нет.
Иногда люди не знают, могут они дальше быть вместе или нет, и это может тянуться два-три года. Если определенность не наступила, то можно ждать – в этой ситуации ребенок не пострадает, если ему объяснить, что происходит. В противном случае дети ничего не понимают и начинают бояться.
Если вы сохраняете семью формально ради ребенка, то большой вопрос, стоит ли это делать. Есть три пика разводов: первый – после 2-3 лет брака, второй – когда дети идут в школу, третий – когда они закончили школу, стали совершеннолетними. И вроде бы должно быть все хорошо, дети выросли, но, когда все лопается как мыльный пузырь, у них остается ощущение огромного обмана. На фоне этого у них может возникнуть недоверие к отношениям, потому что в голове всю жизнь будет жить страх, что то, что кажется надежным, может быть на самом деле ложью.
Если вы решили сохранить семью ради ребенка, эту мысль нельзя транслировать ни ему, ни кому-либо другому. Для детей это страшно обидно и разрушительно.
Всегда ли ребенок повторяет «плохую» модель, которую он наблюдал в семье? Нет, иногда дети строят модель «от противного», когда, наоборот, упор делается на близкие и доверительные отношения.
Крайне редки случаи, когда конфликтные модели уходят безвозвратно, когда человек проработал и отпустил то плохое, что он наблюдал в детстве. Но точно так же, как и плохое, ребенок перенимает и хорошее – умение мириться, терпеть, прощать, подстраиваться.
Спасет тот, кто выслушает и поддержит
Для ребенка, конечно, лучше жить в здоровой, гармоничной семье, но не мы это выбираем. Человек – адаптирующееся существо, и если ситуация в семье тяжелая, но есть хотя бы один адекватный взрослый, который расположен к ребенку и доступен, то ребенок, как правило, психически выживает без каких-то серьезных искажений.
Таким спасателем может быть даже какой-то далекий взрослый – учитель, тетя, крестная, подруга мамы, часто это бабушки. В ситуации жестокого обращения, абьюза, когда, казалось бы, ребенок должен вырасти с абсолютно нарушенной психикой, в какой-то момент оказывается, что он нашел человека, которому можно все это рассказывать, и тот хоть и не мог повлиять на ситуацию, но готов был выслушивать, поддерживать и объяснить ребенку, что все в порядке. Это – потрясающая человеческая способность находиться на связи и этой связью исцеляться.
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