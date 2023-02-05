"Воспитываю как хочу!" Маму не поняли в общественном транспорте

Эту историю рассказала на одном из форумов молодая мама:

"Еду в маршрутке по делам. Одна, без детей. На остановке в автобус заходит совсем юная на вид девушка лет 25, а с ней мальчик лет 6-7. Сначала они стояли у входа, рядом со мной. По их общению было очевидно, что это его мама, а не старшая сестра, например.

Вскоре освободилось сидячее место и девушку буквально порхнула и приземлилась на сиденье. А мальчик подошёл к ней и стоял рядом. Она дружелюбно предложила подержать тяжелый рюкзак сына у себя на коленях. Он отдал ранец, и так они ехали дальше: она сидела, а он стоял.

На девушку эту покосились все, кто всё это видел. Смотрели на неё явно с осуждением. А одна бабуля, сидевшая рядом, не выдержала и сказала ей, мол, что ты мальчика на ногах держишь, а сама как королева сидишь, ведь он же ребёнок и как тебе не стыдно. Девушка сначала тактично промолчала. Но когда к пенсионерке подключилась ещё одна женщина в возрасте с такой же претензией, то молодая мама резко прекратила этот бабий бунт.

Она сказала примерно следующее: "Вам нечем заняться? Воспитываю как хочу! Я сама решу, как мне обращаться со своим ребёнком. Ничего противозаконного не вижу в том, чтобы растить мужчину. Сейчас вы голосите, что я мальчику место не уступила, а лет через пять будете на него же нападать, что он вам место не освободил. Куры безмозглые!"

Бабули, конечно, осели. Сначала пытались что-то бубнить, а потом притихли, поняли, видимо, что мать дело говорит".