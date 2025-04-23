Котлеты из зеленого горошка (консервированного)

Вкусные необычные котлеты на любой случай. И если для всех рецептов с зелёным горошком, в основном, рекомендуют выбирать горошек мягкий, нежный, сочный, салатный... То в эти котлеты как раз лучше тот горошек, который изготовлен из восстановленного гороха.
Консервированный зелёный горошек, который немного жестковат, просто идеален для этих котлет, так как он сам по себе довольно крахмалистый и котлеты из него отлично держат форму.
Ингредиенты
Горошек зелёный консервированный - 240 г
Лук репчатый - 50 г
Приправа овощная - 2 щепотки
Соль - по вкусу
Мука - 1-2 ст.л.Дополнительно:
Мука (для панировки) - 1-2 ст.л.
Масло растительное - 1-2 ст.л.
- 137 кКал
- 20 мин.
- Б: 4.11
- Ж: 4.35
- У: 20.56
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите все необходимые продукты для приготовления котлет из консервированного зелёного горошка.
Из подготовительных работ: нужно очистить и сполоснуть луковицу и откинуть на сито горошек, чтобы с него стекла жидкость.
В миску положите консервированный зеленый горошек и нарезанную произвольно луковицу, добавьте щепотку любых специй на свой вкус (у меня приправа из сушеных овощей).
Погружным блендером измельчите горошек с луком в однородную массу.
Затем начните потихоньку добавлять муку и вымешивать массу.
Она должна получиться довольно плотной, чтобы вы смогли слепить руками котлеты. Но чрезмерное количество муки тоже ни к чему, поэтому будьте аккуратны.
Попробуйте массу на соль, и если нужно, то досолите по вкусу.
Для формовки котлет слегка присыпьте разделочную доску мукой. Смазывая руки растительным маслом, отделяйте небольшие кусочки гороховой массы и скатывайте из неё плотные шарики. Выложите шарики на подпыленную мукой доску.
Затем обваляйте шарики в муке и придайте им форму - круглую, овальную, какую хотите. Я сделала котлеты по принципу сырников, мне так удобнее было их формовать. Обвалянные в муке шарики я слегка приплюснула лопаткой для торта и подровняла края.
Разогрейте на среднем огне сковороду с маслом и выложите на неё котлеты из консервированного зелёного горошка. Обжаривайте по 5-8 минут с каждой стороны до румяного цвета. На первой стороне я жарила котлеты под крышкой, а на второй - без крышки.
Котлеты из консервированного зелёного горошка готовы. Снимите их со сковороды, выложите на тарелку и подавайте сразу же. Они вкусны с пылу с жару!
Внутри котлеты получаются довольно плотными, не разваливаются. И у них такой приятный цвет - весенний и жизнерадостный.
Приятного аппетита!
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