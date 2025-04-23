РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Есть такой закон природы, открытый ученым по имени Мэрфи: -Чем выше начальник- тем он менее компетентен. Из этого зак...Рожайте, школьниц...
  • Валерий
    Это уже полный п...ц,«Я мимо проходил,...
  • Федосья Кучкина
    Не совсем согласна исходя из личного опыта. Иногда ребенку надо указать его место в достаточно "жесткой" форме, речь ...«Не плачь!»: как ...

Котлеты из зеленого горошка (консервированного)

Вкусные необычные котлеты на любой случай. И если для всех рецептов с зелёным горошком, в основном, рекомендуют выбирать горошек мягкий, нежный, сочный, салатный... То в эти котлеты как раз лучше тот горошек, который изготовлен из восстановленного гороха.

Консервированный зелёный горошек, который немного жестковат, просто идеален для этих котлет, так как он сам по себе довольно крахмалистый и котлеты из него отлично держат форму.

Поэтому если вдруг вам по случайности попалась баночка горошка, который не оправдал ваших ожиданий в плане нежности и мягкости, приготовьте из него такие котлеты! Они подойдут для постного или вегетарианского стола, если подать их с постными соусами или без них. Во всех остальных случаях к котлетам из зелёного горошка можно подать сметану.

Ингредиенты

Горошек зелёный консервированный - 240 г

Лук репчатый - 50 г

Приправа овощная - 2 щепотки

Соль - по вкусу

Мука - 1-2 ст.л.

Дополнительно:

Мука (для панировки) - 1-2 ст.л.

Масло растительное - 1-2 ст.л.

  • 137 кКал
  • 20 мин.
  • Б: 4.11
  • Ж: 4.35
  • У: 20.56

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все необходимые продукты для приготовления котлет из консервированного зелёного горошка.

 

Из подготовительных работ: нужно очистить и сполоснуть луковицу и откинуть на сито горошек, чтобы с него стекла жидкость.

 

Фото 1

 

 

В миску положите консервированный зеленый горошек и нарезанную произвольно луковицу, добавьте щепотку любых специй на свой вкус (у меня приправа из сушеных овощей).

 

Фото 2

 

 

Погружным блендером измельчите горошек с луком в однородную массу.

 

Фото 3

 

 

Затем начните потихоньку добавлять муку и вымешивать массу.

 

Фото 4

 

 

Она должна получиться довольно плотной, чтобы вы смогли слепить руками котлеты. Но чрезмерное количество муки тоже ни к чему, поэтому будьте аккуратны.

 

Попробуйте массу на соль, и если нужно, то досолите по вкусу.

 

Фото 5

 

 

Для формовки котлет слегка присыпьте разделочную доску мукой. Смазывая руки растительным маслом, отделяйте небольшие кусочки гороховой массы и скатывайте из неё плотные шарики. Выложите шарики на подпыленную мукой доску.

 

Фото 6

 

 

Затем обваляйте шарики в муке и придайте им форму - круглую, овальную, какую хотите. Я сделала котлеты по принципу сырников, мне так удобнее было их формовать. Обвалянные в муке шарики я слегка приплюснула лопаткой для торта и подровняла края.

 

Фото 7

 

 

Разогрейте на среднем огне сковороду с маслом и выложите на неё котлеты из консервированного зелёного горошка. Обжаривайте по 5-8 минут с каждой стороны до румяного цвета. На первой стороне я жарила котлеты под крышкой, а на второй - без крышки.

 

Фото 8

 

 

Котлеты из консервированного зелёного горошка готовы. Снимите их со сковороды, выложите на тарелку и подавайте сразу же. Они вкусны с пылу с жару!

 

Фото 9

 

 

Внутри котлеты получаются довольно плотными, не разваливаются. И у них такой приятный цвет - весенний и жизнерадостный.

 

Приятного аппетита!

 

Фото 10

 

 

Котлеты из зеленого горошка (консервированного), рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх