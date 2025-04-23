Котлеты из зеленого горошка (консервированного)

Вкусные необычные котлеты на любой случай. И если для всех рецептов с зелёным горошком, в основном, рекомендуют выбирать горошек мягкий, нежный, сочный, салатный... То в эти котлеты как раз лучше тот горошек, который изготовлен из восстановленного гороха.

Консервированный зелёный горошек, который немного жестковат, просто идеален для этих котлет, так как он сам по себе довольно крахмалистый и котлеты из него отлично держат форму.

Поэтому если вдруг вам по случайности попалась баночка горошка, который не оправдал ваших ожиданий в плане нежности и мягкости, приготовьте из него такие котлеты! Они подойдут для постного или вегетарианского стола, если подать их с постными соусами или без них. Во всех остальных случаях к котлетам из зелёного горошка можно подать сметану.