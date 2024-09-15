«Золотой час». Почему первые 60 минут после рождения — самые важные

Новорожденные появляются на свет с уже заложенным в них стремлением всегда быть рядом с мамой, не разлучаться с ней, так как это — залог выживания. Во время «золотого часа» они запоминают запах матери, звук ее голоса, ощущение прикосновения ее кожи, то есть происходит некий аналог импринтинга, встречающегося у животных. Быть с мамой — значит быть в безопасности, тепле и рядом с источником пищи. А разлука означает угрозу жизни младенца.