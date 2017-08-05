Торт Муравейник с маком

Хотите порадовать себя и близких вкусненьким, но нет времени стоять у плиты? Приготовьте любимый торт детства - Муравейник, который не нужно выпекать. Процесс приготовления настолько прост, что с ним справится даже ребенок, а результат порадует всех. Это отличная идея для домашнего чаепития или посиделок в уютной дружеской компании.

Ингредиенты:

печенье (н-р, крекер с маком или обычное со вкусом топленого молока) 350 грамм;

сгущенное молоко (вареное) 500 грамм;

сливочное масло 300 грамм;

грецкие орехи 150 грамм;

кокосовая стружка 4-5 ст. ложек;

растопленный шоколад для украшения;

мак для украшения.

Приготовление:

1) Печенье поломать на мелкие кусочки и сложить в миску.

2) Грецкие орехи слегка поджарить на сухой сковороде и измельчить с помощью блендера.

3) Сливочное масло взбить миксером и постепенно добавлять сгущенное молоко, не прекращая взбивать.

4) Смешать печенье с кремом, добавить орехи и кокосовую стружку.

5) Полученную массу выложить горкой на блюдо, сформировав "муравейник".

6) Поставить торт в холодильник для пропитки минимум на 4 часа, но лучше на ночь.

7) Перед подачей растопить на водяной бане или в микроволновке шоколад, полить им торт и сразу же посыпать маком.

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Приятного аппетита!