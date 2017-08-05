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Торт Муравейник с маком

Торт Муравейник с маком

Хотите порадовать себя и близких вкусненьким, но нет времени стоять у плиты? Приготовьте любимый торт детства - Муравейник, который не нужно выпекать. Процесс приготовления настолько прост, что с ним справится даже ребенок, а результат порадует всех. Это отличная идея для домашнего чаепития или посиделок в уютной дружеской компании.

Ингредиенты:

  • печенье (н-р, крекер с маком или обычное со вкусом топленого молока) 350 грамм;
  • сгущенное молоко (вареное) 500 грамм;
  • сливочное масло 300 грамм;
  • грецкие орехи 150 грамм;
  • кокосовая стружка 4-5 ст. ложек;
  • растопленный шоколад для украшения;
  • мак для украшения.

Приготовление:
1) Печенье поломать на мелкие кусочки и сложить в миску.
2) Грецкие орехи слегка поджарить на сухой сковороде и измельчить с помощью блендера.
3) Сливочное масло взбить миксером и постепенно добавлять сгущенное молоко, не прекращая взбивать.
4) Смешать печенье с кремом, добавить орехи и кокосовую стружку.
5) Полученную массу выложить горкой на блюдо, сформировав "муравейник".
6) Поставить торт в холодильник для пропитки минимум на 4 часа, но лучше на ночь.
7) Перед подачей растопить на водяной бане или в микроволновке шоколад, полить им торт и сразу же посыпать маком.

***

Приятного аппетита!

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