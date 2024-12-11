Проблемные ногти у ребенка: почему не стоит паниковать

Педиатр Екатерина Потеряева рассказала Детям Mail, при каких изменениях формы и цвета ногтей ребенка стоит обратиться к врачу, а на какие симптомы можно закрыть глаза.

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Койлонихия

Это дистрофическое изменение ногтевой пластины, когда центральная часть ногтя вогнута внутрь, а его края несколько вывернуты наружу. Новости СМИ2 Койлонихия может быть наследственной, приобретенной или идиопатической (возникает независимо от других поражений).

Идиопатическая койлонихия на большом пальце ног у новорожденных — это нормально. Она самопроизвольно регрессирует к 9 годам, когда ногтевая пластина утолщается.

Намного реже это может быть следствием других заболеваний, таких как псориаз и красный плоский лишай, или симптомом дефицита железа, а также последствием травмы (из-за тесной обуви).

Онихошизис

Это всем известные расслаивающиеся ногти — состояние, которое нередко встречается у детей. Чаще всего — на больших пальцах рук и ног. Расслаивание свободного края ногтя наблюдается примерно у 29% новорожденных. Это состояние не требует лечения и наблюдения: оно проходит по мере утолщения ногтевой пластины.

Появление слоящихся ногтей характерно для детей вплоть до 16 лет. Одной из причин может быть потеря влаги или травмирование ногтя при неправильном обрезании свободного края. Чаще всего проходит спонтанно по мере взросления.

Лейконихия

Различают две формы лейконихии: истинная и точечная. Истинная лейконихия связана с повреждением матрикса ногтя (места образования ногтевой пластины).

При истинной лейконихии в ногте остаются паракератотические клетки (клетки-предшественники), которые снижают прозрачность ногтевой пластины и отражают свет, из-за чего весь ноготь выглядит белым. Это состояние требует обращения к дерматологу.

При точечной лейконихии на ногтевой платине возникают белые полоски или точки. Они передвигаются к свободному краю по мере роста ногтя и могут исчезать до того, как приблизятся к краю. Проходят самостоятельно, лечения не требуют.

Онихомадезис

Это ситуация, при которой ноготь отслаивается, начиная со свободного края ногтевой пластины, а затем и вовсе отпадает. Причина кроется в нарушения функции матрикса ногтя. В большинстве случаев этот процесс безболезненный и обратимый. Он может развиваться достаточно быстро (в течение полугода), но новый ноготь отрастает за 6-12 месяцев.

Причины могут быть различны:

Сосание пальца.

Порядка 30% детей сосут большой палец в возрасте старше одного года. Длительное воздействие на кожу пальца слюны вызывает раздражение, а контактный дерматит околоногтевой ткани вызывает повреждение кутикулы и паронихию. Все это приводит к нарушению функции матрикса ногтя и отслаиванию ногтя.

Болезнь рука-нога-рот.

Это одна из самых частых причин отслаивания ногтя у детей. Онихомадезис нескольких или всех ногтей происходит через один-два месяца после острой инфекции. Это обычная детская вирусная инфекция с везикулярными высыпаниями, которые затрагивают ладони, подошвы и полость рта. Потеря ногтей происходит без боли или воспаления. Ногтевая пластина отделяется полностью на нескольких или всех ногтях как на руках, так и на ногах.

Точный механизм, посредством которого болезнь вызывает это повреждение матрикса, неизвестен. Никакого специального лечения не требуется. Единственная задача врача — успокоить семью.

Острый паронихий

Это острое воспаление околоногтевого валика. Основные возбудители: стафилококковая и стрептококковая инфекция, вирус простого герпеса, реже — грибковая инфекция. Причиной инфекции становится травма кутикулы: рваные заусеницы, травмирование при маникюре.

Инфекция всегда сопровождается болью, местным отеком и покраснением. Лечение обычно достаточно простое: два раза в день вымачивать в растворе антисептика, при необходимости использовать мазь с мупироцином или фузидиевой кислотой (проконсультируйтесь со своим педиатром!). Однако более сложные случаи (например, при возникновении гнойного очага или гнойного отделяемого) и паронихий у маленьких детей — повод обратиться к врачу.

Онихокриптоз

Это состояние, при котором ногтевая пластина врастает в боковой край ногтевого валика. Это ведет к местной воспалительной реакции на инородное тело и вторичной бактериальной инфекции. Чаще всего возникает на ногах. Основная причина — травма ногтя. Обычно к ней приводит неправильно подобранная обувь, слишком коротко остриженные ногти, неправильная стрижка ногтей, острая травма ногтя.

Если у ребенка врос ноготь , обратитесь к врачу. К сожалению, с этой проблемой у взрослых далеко не всегда удается справляться самостоятельно, а у детей все осложняется болезненностью любых манипуляций.

Как предотвратить появление вросшего ногтя:

Подбирать обувь по размеру, чтоб она не давила, и было достаточно места для носка.

Обрезать ноготь не слишком коротко и не скругляя углы.

Тонкие и ломкие ногти

Часто являются причиной обращения к врачу. Но для детей до 9-10 лет характерна тонкая ногтевая пластина, которая может легко расслаиваться. После 9 лет начинается утолщение ногтя, и он становится более толстым и плотным.

Существует миф, что тонкие ногти связаны с дефицитом кальция. Это не так. Самые частые причины этого — наследственность и возраст. Дополнительный кальций нужен детям только при строгой безмолочной диете, когда ребенок не получает молочные продукты ни в каком виде.