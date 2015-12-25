Чипсы вместо обеда. Как контролировать питание ребенка: 9 способов

Увы, правильное питание плохо сочетается со школьной и детсадовской жизнью: меню и качество продуктов оставляют желать лучшего, время трапезы строго ограничено, а обстановка не располагает к получению от еды удовольствия. Питание в школе, за редким исключением, все больше превращается в фаст-фуд. Понятно желание родителей хотя бы дома накормить ребенка чем-то полезным и организовать правильное питание — но здесь важно не перегнуть палку.

Мы живем в мире, где упаковки крекеров становятся все больше, телевидение выдает бургеры и чипсы за лучший вариант перекуса, а конфеты и шоколад лежат у касс на расстоянии вытянутой руки ребенка. Конечно, родители стараются по возможности контролировать, что едят дети. Иногда мы говорим что-то вроде:

«На сегодня конфет достаточно! Оставь что-нибудь на завтра».

«Нет, ты не получишь десерт. Пока не съешь мясо, никакого сладкого».

«Так, больше никакого печенья! Обед почти готов».

«Хорошо, я дам тебе кусочек торта. Но остальное — завтра».

А иногда мы пытаемся уговорить их съесть побольше:

«Доедай! Миллионы людей радовались бы такой еде!»

«Ну, еще ложечку овощей — и можешь идти играть».

«Доешь картошку. Что же мне теперь, выбрасывать ее?»

«У тебя усталый вид. Съешь кусочек шоколада, подзарядись энергией!»

А кому-то приходится постоянно стоять у ребенка над душой, чтобы он, не дай бог, не съел лишнего или не остался голодным.

Влиянию родительского контроля были посвящены многочисленные исследования, и ученые пришли к выводу, что все не так просто. В идеале родители не должны контролировать детей: пусть те сами выбирают, что съесть на завтрак, обед или ужин, основываясь на естественном процессе выбора здоровой пищи. Но в мире, полном крекеров, чипсов, шоколада и бургеров, контроль просто необходим. Оказывается, существуют полезные и вредные виды контроля.

Контроль рациона: 5 способов полезного контроля

Если вы будете одержимы здоровой едой, то в подростковом возрасте ваш ребенок из чувства противоречия обязательно начнет сопротивляться вашим инициативам. Но если вам удастся заложить привычку к правильному питанию незаметно, у него не будет повода для бунта. Как осуществлять контроль рациона? Вот несколько способов.

Окружайте ребенка полезной едой. Как сделать, чтобы ваши дети стали правильно питаться и даже не заметили, что это — ваших рук дело? Вокруг них должны быть только «правильные» продукты. Не покупайте домой еду, которую считаете вредной. Готовьте только то, что пойдет детям на пользу. Ходите вместе в кафе и рестораны, где подают здоровую пищу. Так почти весь рацион детей будет у вас под контролем, и при этом еда не станет для них неприятностью и «головной болью».

Подавайте пример. Сами ешьте то, что хотели бы предложить детям. Тогда они вряд ли решат, что вы их контролируете, и у них не будет повода для протеста.

Нахваливайте полезную еду. Говорите о «правильных» продуктах с восхищением — так, чтобы дети поняли: это действительно вкусно. Восклицайте: «Этот пастуший пирог — просто объедение». Или: «Цветная капуста так аппетитно хрустит!». Или: «До чего сладкая эта морковка!» Со временем дети начнут есть то же, что и вы. И даже не заподозрят, что вы это все «подстроили».

Поощряйте, но не давите. Дети, особенно маленькие, не любят долго сидеть за столом и частенько отвлекаются или вообще норовят уйти после пары первых ложек. Вы можете уговаривать: «Ну съешь еще кусочек». Или: «Посиди с нами за столом хоть немного». Или: «Давай еще ложечку за маму». Но не стоит перегибать палку и заставлять. Старайтесь говорить спокойно и, если ребенок правда не хочет больше есть, отпустите его играть.

Установите определенный ритуал приема пищи. Все мы хотим, чтобы наши дети съедали больше «серьезной» еды и меньше сладкого, поэтому они должны осознать: десерт подается только после основного блюда. Так они будут утолять голод полезной едой и к десерту будут уже не такими голодными. Но не стоит награждать ребенка печеньем за то, что ужин был съеден. Десерт — это не награда, это обычная завершающая часть еды.

Используя методы полезного контроля, вы, во-первых, будете знать, что ест ваш ребенок. А во-вторых, не сделаете из еды проблему, не приучите случайно ребенка есть то, что ему не надо, и не дадите ему повода для скандалов.

У всех людей есть врожденная склонность к сладкой и соленой пище.

Практически сразу после рождения у нас начинают формироваться индивидуальные вкусовые предпочтения.

Мы любим еду, которая связана с приятными воспоминаниями (похвалой, наградой).

Вредный контроль: 4 способа сделать из еды проблему

Все остальные способы контролировать жизнь ребенка чаще всего только вредят. И даже если сиюминутный эффект будет достигнут, со временем дети привыкнут есть именно то, от чего вы хотели их отучить. Многочисленные исследования показали: подростки предпочитают именно ту еду, которую им запрещали в детстве, и при первой же возможности набрасываются на запретные лакомства. Давайте рассмотрим несколько примеров вредного контроля и узнаем, чему на самом деле учат детей подобные ситуации.

Явное ограничение. Вы покупаете домой что-то вредное и вкусное. Для ребенка это не предназначается, а значит, вам придется открыто контролировать его поведение. Полка с конфетами на кухне, до которой ребенок не может дотянуться, вазочка с шоколадом «только для мамы с папой» или «для особых случаев», огромный торт, от которого сегодня можно отрезать маленький кусочек, а остальное придется отложить до завтра...

Все это — лишний соблазн. Старайтесь избегать фраз вроде: «Это мамино печенье, тебе нельзя его брать». Или: «Давай сегодня съедим маленький кусочек, а остальное будет завтра». Или: «Хватит на сегодня шоколада, оставь немного на потом». Представьте, что ваш супруг купил потрясающее украшение (ожерелье, кольцо, серьги — что угодно), положил в стеклянную банку и не дает вам к нему прикоснуться. Уверена: скоро вы будете жутко злы на мужа и просто одержимы мыслью добраться до вожделенного украшения. Дети чувствуют примерно то же самое, когда знают, что вы принесли домой нечто вкусное, но для них запрещенное.

Еда-награда. Поощрение едой в долгосрочной перспективе может сослужить плохую службу. Так что старайтесь пореже говорить: «Десерт будет только после того, как ты пообедаешь», «Еще пара горошин — и я дам тебе мороженое», «Сначала овощи, потом — пирожное». Возможно, в итоге ребенок съест обед и свою пару горошин, но еще он усвоит, что пирожное с мороженым гораздо вкуснее.

Перекусы между едой. Когда мои сын и дочь были маленькими, я частенько наблюдала, как другие мамы пичкали своих детей едой, даже когда те не были голодны. «Положить тебе еще тортик?» — а ведь ребенок даже не просил добавки. «Ты устал. Съешь кусочек шоколада, это взбодрит тебя»...

Если детям предлагать перекусы, когда они не голодны, они так и не поймут, что такое чувство голода и что именно еда его устраняет. Он научится распознавать это чувство, и во взрослом возрасте оно будет означать: «Пора есть», а не: «Я несчастен, мне грустно и одиноко».

Возможно, вы думаете, что, предугадывая желания ребенка, вы заботитесь о нем. Но при этом вы мешаете ему понять, чего он на самом деле хочет и как этого добиться самостоятельно.

Добавка. Еще чаще мне попадались мамы, которые порхали вокруг своих детей, подкармливая их с ложечки (хотя те давным-давно могли есть самостоятельно и в уговорах не нуждались). Мои родители выросли в голодное военное время, так что я то и дело слышала от них: «Пожалуйста, доешь все. Миллионы людей многое отдали бы за эту тарелку». Выбрасывать еду считалось преступлением, так что я сдавалась и съедала все, что лежало на тарелке.

Сегодня дети слышат другие аргументы: «Я так старалась, пока готовила это! Пожалуйста, доешь». Или: «Ты представляешь, сколько это стоит?» Но ни один из этих доводов нельзя назвать эффективным — ведь ребенок учится есть не потому, что он голоден, а потому, что ему уже положили в тарелку еду. То есть он опять же не узнает, что такое чувство голода.

Нам кажется, мы едим определенные продукты просто потому, что они нам нравятся. Или потому, что мы голодны. Но пищевое поведение и вкусовые предпочтения — это не просто проявления инстинкта выживания. Еда — социальный и культурный навык, который начинает формироваться с рождения и на который влияет очень многое: насколько хорошо мы знакомы с тем или иным продуктом, связаны ли с ним приятные воспоминания, есть ли у нас пример для подражания и насколько грамотно родители контролировали наше питание в детстве.

Из книги "Как приучить ребенка к здоровой еде. Кулинарное руководство для заботливых родителей"