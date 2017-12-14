Школьное анкетирование с ювенальными последствиями





В школах Санкт-Петербурга от родителей требуют заполнения весьма странной анкеты с подробными вопросами о положении дел в семье. При этом, по мнению инициаторов опроса, «лишних вопросов в анкете нет». С полным текстом опросника можно ознакомитьсяздесь. Он создает видимость анонимности, так как от родителей не требуется указывать имя и фамилию, однако установить семью в рамках отдельной школы можно без особых усилий. Но самое страшное даже не это, а скрытый посыл анкеты, ставящий под сомнение очевидные вещи для семьи с традиционным укладом и предлагающий неадекватные варианты ответов. Налицо попытка переформатирования сознания молодых родителей. Весьма вероятно, что по итогам анкетирования городской Комитет по образованию сделает заранее запланированные выводы: о «доказанной» необходимости всеобуча родителей, введении родительских университетов, массового педагогического сопровождения для семей и т.д.



Приведем несколько цитат вопросов и вариантов ответов из анкеты, которые не нуждаются в особых комментариях. Сначала авторы выясняют статус родителя (семейное положение, возраст, образование, работа, жилищные, материальные условия), затем следуют вопросы «по существу»:

- Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей?

Полностью согласен/Не согласен/Не уверен



- Даже если дети уверены, что родители неправы, они должны делать так, как говорят родители:

Полностью согласен/Не согласен/Не уверен



- Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их:

Полностью согласен/Не согласен/Не уверен



- Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него:

Полностью согласен/Не согласен/Не уверен



- Бывают случаи, когда лучшее наказание – ремень:

Полностью согласен/Не согласен/Не уверен







- Всегда лучше, если дети не думают о том, правильны ли взгляды их родителей:

Полностью согласен/Не согласен/Не уверен



- С чем согласны?:

Мой сын (дочь) сам(а) решает, на что ему(ей) тратить свои деньги. *

Да/Нет/Не уверен



- Отметьте, в какой степени перечисленное ниже характерно для Вашей семьи: у Вашего ребенка есть карманные деньги:

Да/Скорее да, чем нет/Не знаю/Скорее нет, чем да/Нет



- В случае необходимости Вы оплачиваете дополнительное обучение детей:

Да/Скорее да, чем нет/Не знаю/Скорее нет, чем да/Нет



- Вам удается оказать эмоциональную поддержку ребенку, Вы понимаете его эмоциональное состояние:

Да/Скорее да, чем нет/Не знаю/Скорее нет, чем да/Нет



- Считаете ли Вы, что при внешнем благополучии, ребенок в семье ощущает эмоциональное неблагополучие?

Никогда/Иногда/Часто



- Каково здоровье членов Вашей семьи? Выберите один или несколько вариантов ответа:

Все члены семьи здоровы физически и психически/

Имеет место инвалидность или тяжелое заболевание одного из членов семьи с сохранением трудоспособности/

Имеет место инвалидность одного из братьев или сестер/

Имеет место психическое заболевание (имеется верифицированный медицинский диагноз) одного или нескольких членов семьи (например, алкоголизм, наркомания, психические расстройства и пр.)



- Испытываете ли вы затруднения, связанные с нехваткой педагогических, психологических знаний о том, как воспитывать ребенка? Выберите только ОДИН вариант ответа. *

Никогда/Иногда/Часто



Любой «неправильный» ответ в этой явно ювенальной анкете можно, при желании, представить как признак любимого ювенальщиками «семейно-бытового насилия». Кстати, в учебниках, методичках фондов для правоприменителей и на сайте Комитета по образованию Санкт-Петербурга опубликованы просто зверские критерии для определения «неблагополучия» семьи.



Вот пара выдержек из документа с сайта Комитета образования под названием «Методические рекомендации для педагогических работников образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Методика (алгоритм) выявления случаев жестокого обращения с детьми и оказания помощи детям и подросткам, пострадавшим от жестокого обращения в образовательном учреждении»:



- «Психическое (эмоциональное) НАСИЛИЕ» над ребенком - это: открытое неприятие и КРИТИКА РЕБЕНКА, ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ (как в деле Минихов, у которых «за традиционные методы» отобрали детей в ФРГ) с применением физических наказаний, использованием авторитарных принципов, НЕУМЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ УПРАВЛЯТЬ ЭМОЦИЯМИ В СТРЕССОВОМ СОСТОЯНИИ.



(Видели в анкете для родителей школьников вопросы о том, как они ведут себя в стрессовой ситуации? Попробуйте проявить «раздражение» – и вы автоматом окажетесь «НАСИЛЬНИКОМ»).



- Признаки жестокого обращения с ребенком: «беспокойство, тревожность, нарушение сна, боли в животе, замкнутость, ухудшение взаимоотношений со сверстниками, болезненное отношение к критике, агрессивность, негативизм, низкая самооценка, плохая успеваемость, низкий рост, педикулез, сонный вид, подавленное настроение, импульсивность, дефицит знаний, неумение дружить, неразборчивое дружелюбие, лживость, заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость ...».



- Признаки жестокого обращения разделяются на явные и неявные:



Явные: педикулез, отсутствие в доме спальных мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи, иных предметов, соответствующих возрастным потребностям детей, ребенок грязно или не по сезону одет, наличие какой-либо информации о фактах жестокого обращения с ребенком.



Неявные признаки жестокого обращения с ребенком: неполные, многодетные, приемные семьи, малоообеспеченность, наличие безработных членов семьи, стесненные квартирные условия, низкий уровень педагогической культуры родителей и т.п.



Очевидно, комментировать тут нечего – ювенальщики продолжают атаку на бедные многодетные ТРАДИЦИОННЫЕ семьи, малообеспеченность и стесненные жилищные условия которых, наряду с импульсивностью и низким ростом ребенка, оказывается, могут явиться поводом для отобрания ребенка или навязывания семье куратора для «профилактических» бесед.



И еще пример из питерского учебника для студентов: «неуверенность родителя в собственных силах» это – «фактор риска насилия в семье». Вот оно как, теперь даже неуверенность, которую периодически испытывает любой здоровый человек, играет против родителя и его ребенка!





Что делать родителям, поставленным в патовую ситуацию руководством школы? Во-первых, не заполнять никаких анкет в школе, тем более если они представляют собой откровенную и наглую попытку влезть в семью. Ювенальным анкетам пора объявить полный бойкот. Во-вторых, обратиться к руководству школы и социальному педагогу с жалобой на внедрение через подобные анкеты антисемейных технологий. В конце концов, все мы люди и способны влиять друг на друга. Может, у кого глаза и откроются после аргументированного обращения. И потом, чиновники же постоянно руководствуются презумпцией нашего согласия: если нет жалоб, значит все нормально. Наконец, в-третьих, направить в Комитет образования и/или Прокуратуру Петербурга требование прекратить внедрять ювенальную идеологию и рушить основы нашей государственности подобными антисемейными анкетами. Чем больше жалоб поступит в органы власти, тем лучше для будущего России. Кураторы подобных инициатив должны знать и уважать мнение родительской общественности.



P.S. Жалобы в Комитет образования СПб направляем сюда.



Примерный вариант заявления можно посмотреть на сайте Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге.



Также можно звонить на горячую линию Комобра 576-20-19.



РИА Катюша