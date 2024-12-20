Эра вирусов. Чем болеют современные дети?

В разгаре пора детских простуд. Большинство мам и пап боятся, что их детки подхватят опасный вирус. Не дай бог, непонятный Коксаки! Нужно ли детям специально укреплять иммунитет? Как часто показывать сына или дочь врачу? Об этом и многом другом nn.aif.ru узнал у врача-педиатра Анны Финогеновой.

ДОСЬЕ Новости СМИ2 Анна Финогенова. Родилась в Нижнем Новгороде В 2017 года окончила Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) по специальности «Педиатрия», в 2024-м - ординатуру ПИМУ по специальности «Педиатрия» С 2017 года – участковый врач-педиатр детской поликлиники №39 Советского района г.

Лечить – не значит любить

Злата Медушевская, nn.aif.ru: - Анна Андреевна, каким болезням особенно подвержены современные дети? Есть мнение, что болеть дети в принципе стали чаще, чем в прежние времена. Или родители стали мнительнее, а медицина – доступнее?

Анна Финогенова: - Как молодому специалисту мне сложно сравнивать разные поколения по заболеваемости, но, слушая старших коллег, могу сказать: дети сейчас болеют действительно чаще, чем раньше.

На мой взгляд, на это несколько причин. Например, считаю, что сейчас наступила эра вирусов. Дети постоянно сталкиваются с ними.

Кроме того, современные дети часто нарушают здоровый режим дня, мало двигаются, предпочитая проводить время с гаджетами. Порой этим увлекаются даже малыши до года! Здоровее такое времяпрепровождение никого не делает.

Медицина тоже стала доступнее, не спорю. Но я в этом вижу только плюсы. Люди обращаются к педиатрам с реальными, а не выдуманными проблемами.

Да, есть тревожные родители, которые считают, что чрезмерная забота о здоровье детей – это и есть проявление настоящей любви. Мамы и папы начинают водить сына или дочь по разным врачам, а это разные схемы лечения. Большое количество разных препаратов порой «глушит» иммунитет ребёнка. При этом минимум лекарств, которые назначаешь, таких родителей не устраивают, - им нужен список на 15 пунктов по часам. Есть мамы и папы, которые считают, что дорогое лекарство всегда эффективнее более дешёвого.

Не всегда такое поведение с точки зрения специалиста оправданно.

- Говорят, на здоровье детей в наши дни сильно влияет питание. Отсюда аллергии, лишний вес и прочие проблемы.

- Для возникновения аллергии как хронического заболевания всё же нужна некая генетическая предрасположенность.

Бывает, даже совсем маленьким детям родители дают готовую еду, а не готовят им сами. Та же ситуация с грудным вскармливанием: как бы хороши ни были современные смеси для кормления, с материнским молоком они не сравнятся. От матери ребёнку передаются витамины, материнские антитела, которые позволяют малышу бороться с вирусами. Между мамой и малышом при кормлении грудью возникает прочная связь. Детки на естественном вскармливании, например, спят лучше, они в принципе более спокойные. Я советую мамам минимум год-полтора обязательно кормить ребёнка грудью.

Что касается лишнего веса у детей и особенно у подростков, здесь злую шутку играют карманные деньги - многие тратят их на газировку и чипсы. В итоге первым страдает желудок, а потом в организме запускаются процессы, способные привести к язвам и даже сахарному диабету.

Но подросткам же не объяснить! «Все так делают, значит, и я буду». А ведь генетические особенности и предрасположенности для развития тех или иных болезней у всех разные...

Молоко полезно не всем

- Как часто ребёнка нужно показывать врачам? И есть ли возраст, когда инфекции особенно «липнут» к ребёнку?

- Раз в год ребёнок точно должен посещать педиатра и стоматолога, даже если явных проблем со здоровьем нет.

Особенно часто дети болеют в период адаптации к детсаду. Происходит «знакомство» с ранее не известными вирусами, идёт период становления иммунитета. К тому же, проблем добавляют отрыв от мамы, новый детский коллектив, смена режима дня и прочее.

Небольшой подъём заболеваемости фиксируется у детей в возрасте с 10 до 14 лет. Это связано с гормональными перестройками организма.

- Есть предрассудки, связанные с детским здоровьем и передающиеся из поколения в поколение: ребёнка надо основательно кутать, обязательно поить молоком… Так ли это? И как вы относитесь к народной медицине?

- Заметила, что современные родители часто с иронией говорят о таких предрассудках, особенно если их самих в детстве всё время кутали, поили молоком и рыбьим жиром.

Возьмём то же молоко: уже доказано, что аллергические реакции на белок коровьего молока встречаются у детей достаточно часто. На фоне употребления коровьего молока у них может снижаться гемоглобин. Педиатру надо эти моменты объяснять, и люди прислушаются.

Комментирую родителям народные рецепты, всегда прощу мам и пап не прогревать горчичниками грудь ребёнка - это чревато аллергическими реакциями и может дать старт нежелательным процессам в лёгких.

Грейте ножки

- Встречаются ли у современных детей диагнозы, которые считались давно забытыми? Как вы относитесь к родителям, которые против прививок?

- Благодаря вакцинации старые инфекции приходят всё реже. Если бы процент родителей, отказывающих от профилактических прививок, был меньше, борьба с инфекциями была бы ещё эффективнее.

Конечно, мы беседуем с такими мамами и папами, но антипрививочная кампания в Интернете мощнейшая... Самое интересное, что мамы и папы, которые против детских прививок, сами были вакцинированы в детстве по полным схемам. Где же логика? Реально родители от инфекций защищены, а их детки – нет.

Более того, на практике не могу сказать, что непривитые дети более здоровые, чем привитые. Иммунитет закладывается генетически, вакцинация на него не влияет.

- Началась пора простуд. Как помочь ребёнку пережить её максимально комфортно, не болея?

- Я не сторонница иммуномодуляторов, особенно в раннем возрасте. Иммунитет ребёнка проходит стадию становления. Зачем его чем-то подстегивать?

Повторюсь, мы живём в эру вирусов, которые ещё и постоянно меняют штаммы. Нет гарантии, что, переболев ОРВИ в начале года, ребёнок не подхватит другие вирусы в конце.

Но никто не отменял простых правил. Например, водите ребёнка в бассейн, закаливайте по специальным методикам. Стоит после консультации с лечащим врачом на постоянной основе давать ребёнку витамины группы D. Следите, чтобы сын или дочь были одеты по погоде. Особенно избегайте переохлаждения ножек.

– Говорят, что дети всё чувствуют. Сложно находить общий язык с маленькими пациентами? А с их родителями? Многие мамы и папы сейчас очень требовательные…

- Дети очень хорошо чувствуют эмоции, поэтому за ними во время приёма надо следить. Искренность они воспринимают, а вот сюсюканья, даже с малышами, я не приемлю и родителей прошу этого не делать.

Искажённой речи в беседе с ребёнком быть не должно. Мамам и папам даже советую чётче проговаривать слова, чтобы малыш запоминал правильное произношение. Рекомендую давать деткам слушать сказки, записанные в советские времена. Там хорошая правильная речь, в отличие от современных мультфильмов.

Что касается родителей, они не столько стали более требовательными, сколько боятся брать на себя ответственность. Мамы и папы стараются её переложить на врача: «Дайте нам чудо-рецепт или чудо-таблетку». Ну не бывает таких! Иногда ребёнку, в первую очередь, нужны родительская любовь и ласка. Вот они точно способны творить чудеса!