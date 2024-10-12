Война за мамину любовь. Как родителям справиться с ревностью детей?

В развитии семьи существует немало кризисов, которые либо укрепляют ее, либо расшатывают. Появление второго ребенка также относится к переломному этапу не только для родителей, но и для старшего ребенка.

Если не уделить этому внимания, то родители могут столкнуться с тем, что дети начинают конкурировать за мамину любовь и чувствовать себя обделенными.

Aif.ru решил узнать у, что переживает старший ребенок, когда рождается младший, и что необходимо делать родителям на этом этапе.

Нет ни одного ребенка, который полностью безразлично принимает рождение брата или сестры. Даже если он говорит, что хочет братика или сестричку. В любом возрасте, будь то два года или 20, в душе у ребенка всегда есть переживания, и сиблинг воспринимается как соперник за родительское внимание. Для того чтобы ревность была минимальной, необходимо с каждым ребенком сформировать надежную привязанность. Для этого нужно минимум три года хорошего контакта с ребенком, в идеале пять-шесть лет. Если эта привязанность есть, то ребенку не так жалко делиться своей мамой с другими. Он уже наполнен. Если ее нет, то когда ребенок будет видеть, что младший висит на маме, даже ничего не понимая умом, внутри он будет чувствовать сильную ревность. Одно из проявлений того, что старший ребенок пытается справиться с изменившейся ситуацией в семье, — это его регресс: снова писаться, сосать палец. Чем больше первый ребенок напитан маминой любовью и вниманием в первые годы жизни, тем меньше вероятность ревности к младшему.

Рождение малыша

Появление на свет второго ребенка может выглядеть по-разному, но принцип будет одинаковый. В семье живет один ребенок, который окружен вниманием мамы, папы, а нередко бабушек и дедушек. Вдруг родители ему говорят: «Хочешь, мы тебе родим братика или сестричку?» И ребенок, конечно, соглашается. Он думает, что ему подарят малыша и он сможет с ним сразу играть. Это происходит, потому что посыл звучит как «хочешь тебе». Если беременность проходит хорошо и мама позволяет трогать животик, то ребенок не догадывается, в какую авантюру его втягивают. Он начинает понимать это, когда мама ложится на сохранение или уезжает в роддом. У ребенка поднимается протест: «Чтобы получить братика, нужно долго ждать, да еще и без мамы обходиться периодически!» Затем появляется мама со свертком. Ребенок сталкивается с тем, что все происходит не так, как он ожидал. Это ощущение усиливается, если к малышу не подпускают, а говорят: «Не трогай, он маленький». Старший чувствует, что его обманули дважды: и братика не дали, и маму забрали. В этот момент у него возникает обида, злость, потому что его жизнь изменилась.

К сожалению, основная масса родителей вместо того, чтобы заметить эти чувства и принять переживания ребенка, начинают его обвинять или стыдить: «Мы же для тебя хотели как лучше. Как тебе не стыдно, как ты себя ведешь!»

Как помочь ребенку пережить появление нового малыша?

Самое важное, что необходимо понимать родителям: количество детей в семье — выбор и ответственность мамы и папы. Когда они планируют или уже забеременели, то старшему ребенку говорят об этом как о факте: «В нашей семье будет прибавление». Не нужно говорить «для тебя» или «потому что ты просил». Дальше взрослые смотрят, как на это реагирует их ребенок. Если это дошкольник, то, скорее всего, он будет радоваться. Ребенок младшего и среднего возраста с большей вероятностью насторожится, потому что в его окружении у кого-нибудь уже есть младшие сиблинги. Если появляется напряжение, то задача родителей, пока они ждут рождение другого малыша, замечать чувства ребенка и говорить: «Я вижу, что ты напрягся. Что ты сейчас думаешь?» Даже если он сразу не ответит, то ждать, пока он решится. Или: «Я вижу, что ты злишься и не согласен с этим». Задача родителей понять, что злость в данном случае вторична. Ребенку страшно. Он всегда жил с мамой и папой, а что будет теперь, он не знает. Заменят его новым малышом или нет? Родители должны поддержать ребенка в его переживаниях, а не обесценивать, критиковать или стыдить: «Я тебя умоляю. Ты уже взрослая. Да ерунду ты говоришь. Ты тоже нам нужна».

Злиться можно, делать другому больно — нельзя

Важно понять, что ребенок не просто так злится или протестует. Ему плохо внутри. И важно, чтобы родители поддержали своего ребенка, даже если ему уже 18: «Я верю, что ты злишься. Я тебя понимаю. Но количество детей в семье определяем мы с папой. Ты имеешь право как-то на это реагировать. Ты имеешь право злиться, но оскорблять меня при этом нельзя. Малыша обижать нельзя. Выбирай другой способ злиться». Если ребенок еще маленький, необходимо помочь найти ему другой способ выражать и проживать свои чувства. В семье в принципе не должно быть насилия. Поэтому все попытки намеренно причинить боль другому необходимо останавливать в зачаточном состоянии, но не запрещать при этом чувствовать злость.

Накал страстей упал

Если не игнорировать чувства ребенка, то он повозмущается, поплачет и постепенно успокоится. Тогда можно вовлекать его в подготовку к рождению малыша. Например, с трех лет ребенка можно делать «экспертом игрушек», чтобы он помогал выбирать их для будущего братика: «Столько много игрушек. Я в них ничего не понимаю. Скажи, какую выбрать?» Это поможет ребенку чувствовать свою важность.

После рождения малыша

Младенцу в первый год жизни очень важно присутствие своей мамы. Некоторые родители на время отвозят старшего ребенка к бабушке. Не стоит этого делать, потому что у него возникнет ощущение, что его бросили, он больше не нужен, его поменяли на нового. Тем более не стоит этого делать, если это первый опыт такого длительного расставания с мамой. Наоборот, важно стараться по возможности уделять время только старшему ребенку — например, пока малыш спит, хотя бы 15-30 минут в день. Благодаря этому его тревога будет утихать, потому что, несмотря ни на что, у него тоже есть собственная мама, и ему легче будет ей делиться.

Помимо этого, можно достать альбом с детскими фотографиями, чтобы показать старшему ребенку, что когда-то он был младенцем. Рассказать ему, каким он был, что любил и как мама за ним ухаживала. Это поможет понять ребенку, что когда-то раньше ему тоже уделяли много времени.

Старшего важно защищать от младшего

Как только младенец подрастает, он так же, как и взрослый, может начать посягать на территорию старшего ребенка или кусать его, забирать вещи. Не стоит обесценивать желания старшего и говорить: «Ты уже взрослый, зачем тебе? Поделись. Потерпи. Он же маленький». В данном случае важно с первых моментов говорить младшему: «Нельзя кусаться. Это Ванина игрушка. Ее нельзя брать. У тебя есть своя». Это второй момент, когда старший ребенок будет понимать, что у него есть своя мама. К ней можно обратиться за помощью, и она защитит. Справедливость очень важна в обе стороны.

Мама, кого ты больше любишь?

Если родители пытаются любить своих детей одинаково и все им покупать одинаково, таким образом они усугубляют конкуренцию между детьми. Одинаковость, наоборот, добавляет сомнения в том, что ребенка любят, потому что ему не хватает уникальности.

Но как же тогда любить и отвечать на этот вопрос детям? Гештальт-терапевт Екатерина Калинчук говорит, что долго думала над этим и нашла свой ответ: «Когда ты у меня родился, в моем сердце открылась дверь в комнату под названием “Максим”. В ней сложено все, что касается тебя: что меня восхищает в тебе, что мне подходит в нашем контакте. Это комната только твоя. Когда родилась твоя сестра, в моем сердце открылась дверь во вторую комнату под названием “Вика”. В ней сложено все, что касается ее. Я люблю вас по-разному».

В таком случае у детей есть возможность спрашивать у мамы, что именно ей нравится в них, что ее восхищает. Тем самым находить не только подтверждение искренности ее слов, но и узнавать о себе какие-то новые факты.

Ты его больше любишь, чем меня!

Если у одного из детей есть ощущение, что другого любят больше, то необходимо у него спросить: «Как ты ощущаешь, что я его люблю больше, чем тебя?» Дальше выслушать версию ребенка, потому что у взрослого могут быть свои мысли, и они могут не совпадать с версией ребенка. Только потом ему объяснить, где он чего-то не замечает или не понимает. Например, старшему кажется, что младшему больше покупают, и ему не объяснить, что тот быстрее растет. Можно создать в семье правило семи дней, когда родители в течение семи дней по разу кому-то что-то покупают в зависимости от их потребностей. Необязательно в один день покупать всем сразу. Затем можно объяснить ребенку, что сумма тратится на всех одинаковая, но количество правда разное. И если ребенок считает, что ему покупают не то, что он хочет, то у него есть право поменять наполнение покупаемого на определенную сумму.

В большей степени все же от родителей зависит, будет ли конкуренция в семье или нет. От того, как они сами относятся к детям, сравнивают ли их друг с другом. Какие меры предпринимают, чтобы сглаживать нарастающую конкуренцию и вражду между детьми. Также важно понимать, что детям с разным типом темперамента тоже бывает сложно уживаться, но при правильном взаимодействии это можно сглаживать. Однако если родители делают из старшего ребенка няньку для младшего, да еще винят и стыдят за то, что тот не справляется, то это еще больше будет портить отношения между сиблингами.