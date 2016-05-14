Папа нужнее мамы? Отношение к окружающим людям - это всегда пример отца

Папины дочки, мамины сыночки. Если первое нормально, то второго лучше избегать.

Почему? Рассуждает Андрей Метельский, подростковый психотерапевт, врач-педиатр из Минска.

Минимум «нельзя»

Юлия Борта, «АиФ»: Андрей Викторович, в Японии детям разрешают всё до 5 лет, якобы так вырастают свободные и успешные дети.

Андрей Метельский: Жёсткие запреты необходимы: нельзя совать пальцы в розетку. Но, если вы уважаете ребёнка, их будет минимум. Вопрос в другом: как не ограничивать развитие детей? Для этого всегда нужно задаваться вопросом: что для меня важнее - моё спокойствие или успех моего ребёнка в жизни?

- Правда ли, что характер формируется до 5 лет? Потом воспитывать бесполезно?

- Да, 95% информации о мире мы получаем до 5 лет. В том числе усваиваем родительские модели поведения. Но вообще личность формируется до 25 лет. Поэтому поправить можно всё, но если сначала исправят своё поведение родители. Меня часто спрашивают, как ребёнка заставить читать. Я всегда интересуюсь: «А папа читает?» Если он на компьютере играет сутками, и ребёнок будет зависеть от гаджетов.

- Разве папа важнее мамы?

- Мама обеспечивает безопасность, папа - усвоение социальных навыков. Если подросток пишет на стенах в лифте и гадит в подъезде, то по рукам надо бить не его, а папу. Отношение к вещам, окружающим людям - это всегда модель отца.

Глаза в глаза

- Некоторые родители с детьми сюсюкают, думая, что так проявляют свою любовь.

- Взгляд глаза в глаза - это единственный способ, с помощью которого ребёнок понимает, что его любят. Самое страшное, что от него требуют смотреть в глаза, когда пытаются наказать: «А ну смотри мне в глаза, говори правду!» Перекрывается единственный канал передачи любви.

- А обниматься?

- Это важнее для дочек. До 11 лет по­требность в телесном контакте с отцом у девочек растёт. Если папа нормально к этому относился, то у неё сформируется образ: я успешная, красивая. Не зря говорят, что до 6 лет ребёнок мамин, после 6 - папин.

- Наказывать можно?

- Детей наказывать не за что. Поведение ребёнка - реакция на то, что происходит в семье. Если вам что-то не нравится в сыне или дочери, обратите внимание на себя. Запреты и физические наказания не работают. Добиться чего-то можно только поощрением. Замечайте успехи и хвалите ребёнка за них. Ребёнок по дороге из детсада останавливается посмотреть, как распускается шиповник, а мама дёргает его за руку: побежали быстрее домой готовить ужин. Ужин подождёт - он столкнулся с чудом! Остановись и ты на 5 минут!

4 правила для родителей

Игрушки

Не покупайте детям дорогие игрушки. Чем они проще, тем лучше развивается воображение. Ребёнок целый день бегает с палкой? Это прекрасно! Найденная палка для ребёнка - это целый мир: копьё, автомат, штурвал самолёта, лошадь.

Навыки

Чтобы воспитать самостоятельность, постепенно передавайте ответственность. Ребёнок научился одеваться? Не помогайте больше. Если торопитесь, начните собираться на 20 минут раньше. То же самое с мытьём посуды, уборкой в комнате…

Здоровье

Болезнь ребёнка - повод для родителей задуматься, что они делают не так. Значит, что-то не ладится в семье, школе и т. д. Большинство детей очень здоровые и сильные, они «уходят в болезнь» в первую очередь из-за психологических проблем.

Психология

Никогда не сравнивайте ребёнка с другими детьми. Ребёнка нужно сравнивать с ним прошлым. Хвалить за то, что он научился тому, чего раньше не умел.