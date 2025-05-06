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Влияние электронных устройств на мозг детей

Результаты исследований, проливающие свет на проблему использования детьми гаджетов

Влияние электронных устройств на мозг детей

Двухлетний малыш просит ваш смартфон или планшет, чтобы посмотреть видео или поиграть в игру? Если ребенок растет в доме, в котором много всевозможных гаджетов, родителям сложно удержать его от их использования. Маленьких детей так привлекают высокотехнологичные устройства, что они становятся опытными пользователями смартфонов и планшетов задолго до того, как научатся читать и писать. Нередко родители дают детям все эти гаджеты, чтобы занять их чем-нибудь, особенно тогда, когда сами заняты.

Согласно отчету, опубликованному Управлением по делам радио, телевидения и предприятий связи Великобритании в 2012 году, 37 % детей в возрасте 3-4-х лет заходят на Интернет сайты, смотрят телевидение или играют в компьютерные игры и проводят 15,5 часа в неделю перед экранами.

Вопрос, который беспокоит не только родителей, но и ученых, состоит в следующем: способствует ли знакомство с высокими технологиями развитию детей или же гаджеты оказывают негативное влияние на процесс обучения.

Наносят ли электронные устройства вред детям?

Истина заключается в том, что у ученых еще нет достаточного количества данных, чтобы проконсультировать нас о влиянии технологий на когнитивное и социальное развитие детей, так как со смартфонами и планшетами вырастает пока еще только первое поколение малышей.

Что к этому времени уже обнаружили исследователи?

Дженни Радески, ученый из Бостонского университета, опубликовала исследование, в котором связывает чрезмерное воздействие средств массовой информации с плохими механизмами саморегуляции у детей раннего возраста и предполагает, что замена физической активности и взаимодействий с людьми использованием мобильных устройств может быть потенциально вредной для детей.

Интересный эксперимент, проведенный учеными в Центре развития детей ясельного возраста Барнард-колледжа, показал, что дети в возрасте от полутора до трех лет, которым давали поиграть с IPad, были настолько ими поглощены, что не реагировали даже тогда, когда их звали по имени. Когда позже дети играли без электронных устройств, они проявляли лучшее социальное и творческое поведение.

Исследование демонстрирует, что дети двухлетнего возраста и младше учатся лучше, используя свои природные чувства и ощущения для исследования окружающего мира и взаимодействия с другими детьми и взрослыми. Практические, активные занятия помогают малышам развивать сенсомоторные и эмоциональные навыки. Групповые игры также учат детей использовать свое воображение и навыки решения проблем.

Но так ли вредны высокие технологии и могут ли дети получать пользу от использования мобильных устройств?

Общеизвестно, что младенцы и малыши в возрасте до двух лет, как правило, лучше учатся и больше узнают с помощью игр и взаимодействия с различными материалами, которые способствуют их физическому и социальному развитию. Однако существует исследование, которое доказывает, что интерактивные медиа, такие как электронные книги или другие приложения, помогают детям в возрасте пяти-шести лет развивать словарный запас и улучшать навыки чтения.

По словам Ирины Вереникиной, научного сотрудника университета Воллонгонга в Дубае, ОАЭ, дети должны использовать мобильные устройства, чтобы играть в творческие игры, а не просто быть чем-то занятыми.

Она также считает, что правильно выбранные мобильные приложения, которые должны быть одновременно интересными и многовариантными, побуждают малышей использовать воображение и улучшают их способность к обучению.

Если мы не можем запретить использование мобильных устройств, как сделать так, чтобы дети получали от них максимальную пользу?

  • Держите устройства на полу. Исследование д-ра Вереникиной показало, что лучше оставлять технологичные устройства на полу, так как в этом случае дети больше ползают и двигаются по сравнению с сидячим положением. Она также считает, что важно выбирать такие приложения, которые задействуют воображение детей, захватывают их интерес, а также подходят детям по возрасту и удовлетворяют их потребности.
  • Знакомьте детей с новыми технологиями, но старайтесь, чтобы их расписание было сбалансированным. Д-р Рози Флувит, специалист в вопросах обучения детей в раннем возрасте Открытого университета в Великобритании, советует родителям знакомить детей с широким спектром занятий, включая новые технологии, поскольку они, безусловно, являются частью нашей жизни, но всегда помнить о том, что злоупотребление мобильными устройствами может оказывать влияние на поведение малышей.
  • Используйте гаджеты вместе с ребенком. Эксперты рекомендуют родителям использовать мобильные устройства вместе с ребенком, особенно в младшем возрасте. Вы можете помочь вашему малышу получить больше пользы от смартфона или планшета, если будете находиться рядом и помогать ему. Лучший способ включить новые технологии в жизнь вашего ребенка заключается в том, чтобы сделать это занятие совместным. Активно участвуйте и контролируйте, чем занимается ваш ребенок в Интернете. Это также поможет вам установить стандарты на будущее. Контролируя ребенка и взаимодействуя с ним, вы помогаете ему получить позитивный опыт общения с людьми и научиться правильно использовать высокие технологии.
  • Будьте образцом для подражания для вашего ребенка. Старайтесь проводить время с детьми без каких-либо устройств и просто общаться с ними. Оказывая им свое безраздельное внимание, вы обучаете их эмпатии и помогаете развивать механизмы саморегуляции, создавая долгосрочные воспоминания. И наконец, не позволяйте малышам принимать пищу перед телевизором и попытайтесь сами как можно реже использовать мобильные устройства в присутствии ребенка.
  • Установите ограничения на время, проводимое детьми в Интернете. Допустимое время, которое дети могут проводить в Интернете, составляет несколько секунд или минут для младенцев и 15–30 минут для детей ясельного возраста. Всегда старайтесь отслеживать признаки того, что ребенок устал, хочет спать или потерял интерес к устройству, и вовремя переключайте его внимание на другое занятие. Делайте регулярные перерывы и объясняйте малышу, почему вы ограничиваете проведения им времени в Интернете онлайн. Старайтесь, чтобы ребенок не проводил время перед экраном перед отходом ко сну, так как это может помешать ему нормально заснуть.
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