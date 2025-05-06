Влияние электронных устройств на мозг детей

Результаты исследований, проливающие свет на проблему использования детьми гаджетов
Двухлетний малыш просит ваш смартфон или планшет, чтобы посмотреть видео или поиграть в игру? Если ребенок растет в доме, в котором много всевозможных гаджетов, родителям сложно удержать его от их использования. Маленьких детей так привлекают высокотехнологичные устройства, что они становятся опытными пользователями смартфонов и планшетов задолго до того, как научатся читать и писать. Нередко родители дают детям все эти гаджеты, чтобы занять их чем-нибудь, особенно тогда, когда сами заняты.
Согласно отчету, опубликованному Управлением по делам радио, телевидения и предприятий связи Великобритании в 2012 году, 37 % детей в возрасте 3-4-х лет заходят на Интернет сайты, смотрят телевидение или играют в компьютерные игры и проводят 15,5 часа в неделю перед экранами.
Вопрос, который беспокоит не только родителей, но и ученых, состоит в следующем: способствует ли знакомство с высокими технологиями развитию детей или же гаджеты оказывают негативное влияние на процесс обучения.
Наносят ли электронные устройства вред детям?
Истина заключается в том, что у ученых еще нет достаточного количества данных, чтобы проконсультировать нас о влиянии технологий на когнитивное и социальное развитие детей, так как со смартфонами и планшетами вырастает пока еще только первое поколение малышей.
Что к этому времени уже обнаружили исследователи?
Дженни Радески, ученый из Бостонского университета, опубликовала исследование, в котором связывает чрезмерное воздействие средств массовой информации с плохими механизмами саморегуляции у детей раннего возраста и предполагает, что замена физической активности и взаимодействий с людьми использованием мобильных устройств может быть потенциально вредной для детей.
Интересный эксперимент, проведенный учеными в Центре развития детей ясельного возраста Барнард-колледжа, показал, что дети в возрасте от полутора до трех лет, которым давали поиграть с IPad, были настолько ими поглощены, что не реагировали даже тогда, когда их звали по имени. Когда позже дети играли без электронных устройств, они проявляли лучшее социальное и творческое поведение.
Исследование демонстрирует, что дети двухлетнего возраста и младше учатся лучше, используя свои природные чувства и ощущения для исследования окружающего мира и взаимодействия с другими детьми и взрослыми. Практические, активные занятия помогают малышам развивать сенсомоторные и эмоциональные навыки. Групповые игры также учат детей использовать свое воображение и навыки решения проблем.
Но так ли вредны высокие технологии и могут ли дети получать пользу от использования мобильных устройств?
Общеизвестно, что младенцы и малыши в возрасте до двух лет, как правило, лучше учатся и больше узнают с помощью игр и взаимодействия с различными материалами, которые способствуют их физическому и социальному развитию. Однако существует исследование, которое доказывает, что интерактивные медиа, такие как электронные книги или другие приложения, помогают детям в возрасте пяти-шести лет развивать словарный запас и улучшать навыки чтения.
По словам Ирины Вереникиной, научного сотрудника университета Воллонгонга в Дубае, ОАЭ, дети должны использовать мобильные устройства, чтобы играть в творческие игры, а не просто быть чем-то занятыми.
Она также считает, что правильно выбранные мобильные приложения, которые должны быть одновременно интересными и многовариантными, побуждают малышей использовать воображение и улучшают их способность к обучению.
Если мы не можем запретить использование мобильных устройств, как сделать так, чтобы дети получали от них максимальную пользу?
- Держите устройства на полу. Исследование д-ра Вереникиной показало, что лучше оставлять технологичные устройства на полу, так как в этом случае дети больше ползают и двигаются по сравнению с сидячим положением. Она также считает, что важно выбирать такие приложения, которые задействуют воображение детей, захватывают их интерес, а также подходят детям по возрасту и удовлетворяют их потребности.
- Знакомьте детей с новыми технологиями, но старайтесь, чтобы их расписание было сбалансированным. Д-р Рози Флувит, специалист в вопросах обучения детей в раннем возрасте Открытого университета в Великобритании, советует родителям знакомить детей с широким спектром занятий, включая новые технологии, поскольку они, безусловно, являются частью нашей жизни, но всегда помнить о том, что злоупотребление мобильными устройствами может оказывать влияние на поведение малышей.
- Используйте гаджеты вместе с ребенком. Эксперты рекомендуют родителям использовать мобильные устройства вместе с ребенком, особенно в младшем возрасте. Вы можете помочь вашему малышу получить больше пользы от смартфона или планшета, если будете находиться рядом и помогать ему. Лучший способ включить новые технологии в жизнь вашего ребенка заключается в том, чтобы сделать это занятие совместным. Активно участвуйте и контролируйте, чем занимается ваш ребенок в Интернете. Это также поможет вам установить стандарты на будущее. Контролируя ребенка и взаимодействуя с ним, вы помогаете ему получить позитивный опыт общения с людьми и научиться правильно использовать высокие технологии.
- Будьте образцом для подражания для вашего ребенка. Старайтесь проводить время с детьми без каких-либо устройств и просто общаться с ними. Оказывая им свое безраздельное внимание, вы обучаете их эмпатии и помогаете развивать механизмы саморегуляции, создавая долгосрочные воспоминания. И наконец, не позволяйте малышам принимать пищу перед телевизором и попытайтесь сами как можно реже использовать мобильные устройства в присутствии ребенка.
- Установите ограничения на время, проводимое детьми в Интернете. Допустимое время, которое дети могут проводить в Интернете, составляет несколько секунд или минут для младенцев и 15–30 минут для детей ясельного возраста. Всегда старайтесь отслеживать признаки того, что ребенок устал, хочет спать или потерял интерес к устройству, и вовремя переключайте его внимание на другое занятие. Делайте регулярные перерывы и объясняйте малышу, почему вы ограничиваете проведения им времени в Интернете онлайн. Старайтесь, чтобы ребенок не проводил время перед экраном перед отходом ко сну, так как это может помешать ему нормально заснуть.
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