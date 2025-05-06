Влияние электронных устройств на мозг детей

Двухлетний малыш просит ваш смартфон или планшет, чтобы посмотреть видео или поиграть в игру? Если ребенок растет в доме, в котором много всевозможных гаджетов, родителям сложно удержать его от их использования. Маленьких детей так привлекают высокотехнологичные устройства, что они становятся опытными пользователями смартфонов и планшетов задолго до того, как научатся читать и писать. Нередко родители дают детям все эти гаджеты, чтобы занять их чем-нибудь, особенно тогда, когда сами заняты.

Согласно отчету, опубликованному Управлением по делам радио, телевидения и предприятий связи Великобритании в 2012 году, 37 % детей в возрасте 3-4-х лет заходят на Интернет сайты, смотрят телевидение или играют в компьютерные игры и проводят 15,5 часа в неделю перед экранами.

Вопрос, который беспокоит не только родителей, но и ученых, состоит в следующем: способствует ли знакомство с высокими технологиями развитию детей или же гаджеты оказывают негативное влияние на процесс обучения.

Наносят ли электронные устройства вред детям?

Истина заключается в том, что у ученых еще нет достаточного количества данных, чтобы проконсультировать нас о влиянии технологий на когнитивное и социальное развитие детей, так как со смартфонами и планшетами вырастает пока еще только первое поколение малышей.

Что к этому времени уже обнаружили исследователи?

Дженни Радески, ученый из Бостонского университета, опубликовала исследование, в котором связывает чрезмерное воздействие средств массовой информации с плохими механизмами саморегуляции у детей раннего возраста и предполагает, что замена физической активности и взаимодействий с людьми использованием мобильных устройств может быть потенциально вредной для детей.

Интересный эксперимент, проведенный учеными в Центре развития детей ясельного возраста Барнард-колледжа, показал, что дети в возрасте от полутора до трех лет, которым давали поиграть с IPad, были настолько ими поглощены, что не реагировали даже тогда, когда их звали по имени. Когда позже дети играли без электронных устройств, они проявляли лучшее социальное и творческое поведение.

Исследование демонстрирует, что дети двухлетнего возраста и младше учатся лучше, используя свои природные чувства и ощущения для исследования окружающего мира и взаимодействия с другими детьми и взрослыми. Практические, активные занятия помогают малышам развивать сенсомоторные и эмоциональные навыки. Групповые игры также учат детей использовать свое воображение и навыки решения проблем.

Но так ли вредны высокие технологии и могут ли дети получать пользу от использования мобильных устройств?

Общеизвестно, что младенцы и малыши в возрасте до двух лет, как правило, лучше учатся и больше узнают с помощью игр и взаимодействия с различными материалами, которые способствуют их физическому и социальному развитию. Однако существует исследование, которое доказывает, что интерактивные медиа, такие как электронные книги или другие приложения, помогают детям в возрасте пяти-шести лет развивать словарный запас и улучшать навыки чтения.

По словам Ирины Вереникиной, научного сотрудника университета Воллонгонга в Дубае, ОАЭ, дети должны использовать мобильные устройства, чтобы играть в творческие игры, а не просто быть чем-то занятыми.

Она также считает, что правильно выбранные мобильные приложения, которые должны быть одновременно интересными и многовариантными, побуждают малышей использовать воображение и улучшают их способность к обучению.

Если мы не можем запретить использование мобильных устройств, как сделать так, чтобы дети получали от них максимальную пользу?