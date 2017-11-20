Дранг нах киндер





За последние полтора-два месяца лоббисты антисемейных ювенальных технологий устроили настоящий натиск на институт семьи. В ход идут и законодательные иницитивы (чего только стоят реестры плохих родителей и новые детские телефоны доверия!), и судебные предписания , и даже праздники с помощью которых в наш обиход вводятся антисемейные установки. Так, на прошлой неделе в России, в том числе в детских садах, отмечали "день толерантности" - а сегодня детям в школах будут запудривать мозги в честь "международного дня правовой защиты детей"



"День правовой помощи детям" (не путать с Днем защиты детей -1 июня) - 20 ноября - появился в ведомственных календарях учреждений Минобразования совсем недавно. Например, работников подростково-молодежных клубов Петербурга поставили перед фактом необходимости провести такой "праздник" в конце октября-начале ноября. Объяснили, что новая дата связана с очередной годовщиной принятия Декларации прав ребёнка 1959 года и что есть даже некая правительственная комиссия которая отвечает за проведение нового "праздника" на местах, в основном силами Минюста--который должен обеспечить привлечение ассоциаций юристов и обеспечить бесплатное консультирование детей-сирот и семей в трудной жизненной ситуации.



Инструкции предписывают также организацию бесед о правах школьников в рамках "классного часа", а также акций типа "Сообщи о нарушении прав" включающих установку в образовательных учреждениях опломбированных почтовых ящиков для анонимных сообщений в Прокуратуру и Уполномоченному по правам ребёнка.



В общем, уже сегодня Ваше чадо, придя со школы, может быть загружено разной "полезной" информацией. Например, о том, что дети могут судиться со своими родителями или, например, как избежать уголовной или админстративной ответственности за те или иные проступки.



Введение нового праздника "как бы случайно" совпало с двумя "замечательными" инициативами. 13 ноября МЧС распространило заявление о том что оно "окажет помощь аппарату уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в создании и запуске социального навигатора — телефона "117" — для помощи семьям.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе рабочей встречи главы МЧС Владимира Пучкова и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.



Социальный навигатор от Кузнецовой и МЧС--это не что иное как новый вариант "детского телефона доверия", который активно продвигается проамериканским "Фондом помощи детям оказавшимся в трудной жизненной ситуации" и Уполномоченной Кузнецовой.Отличие лишь в том новый номер - короткий, детям проще его запомнить и попробовать-пусть даже из любопытства- поиграть в "павликов морозовых", не осознавая последствий.



Вторая инициатива еще опасней. Минобрнауки предложило создать в России реестр, куда будут заноситься данные о недобросовестных родителях, усыновителях, опекунах и попечителях. Соответствующий проект федерального закона опубликован 9 ноября на федеральном портале проектов нормативных актов. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, "Предлагаемые законопроектом изменения обеспечат исключение передачи детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, что отвечает интересам детей". На самом деле речь идет, конечно, не только о приемных родителях -- но и об обычных семьях. В случае реализации этой затеи, реестр недобросовестных родителей может стать, по аналогии с бюро кредитных историй---вечным. Например, привлекли родителя один раз к административной ответственности за ненадлежащее исполyение родительских обязанностей (ст. 5.35 КОАП) --и он уже в реестре... Согласно докладу сенатора Елены Мизулиной Президенту, в России ежегодно привлекают по ст.5.35 КОАП более 500 000...



В общем, тот еще праздничек придумали ювеналы для наших деток. Хотя, что касается "реестра недобросовестных родителей", его еще можно остановить: нужно просто поактивнее писать на сайт обсуждений с требованием не принимать данный проект.



Кстати, если взглянуть на календарь праздников, которые навязывают нашим детям в детских садах, школах и училищах, там можно найти еще много чего интересного.













Например, 16 ноября в российских образовательных учреждених, вплоть до детских садиков, отмечали День толерантности. Этим термином наши системные либералы обычно прикрывают навязывание всяких извращений и заведомо неприемлимых новшеств. На "толерантность" выделяются громадные бюджетные средства, социальная реклама и т.п. При этом любой желающий может залезть в медицинский справочник и узнать истинное значение слова "толерантность" (термин пришел в нашу жизнь именно из медицины) - это "иммунологическое состояние организма, при котором он не способен синтезировать антитела в ответ на введение определённого антигена при сохранении иммунной реактивности к другим антигенам".



В общем, полная толерантность — это смерть.



Есть и другие "чудные" даты. Так, 27 января наши дети зачем-то должны отмечать день холокоста (в Германии есть даже уголовная ответственности за его отрицание). 1 марта - день борьбы с наркотиками. Видимо, в этот день детей надо учить пользоваться чистыми шприцами. А ещё есть "час кода" про блага чипизации и пр. и пр. и пр. Будьте бдительны, дорогие родители!



РИА Катюша