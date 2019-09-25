Внимание, опасность: американская агентура атакует семью и Церковь

Скандально известная лоббистка дискриминации мужчин и подрыва института семьи по методичкам западных ЛГБТ-фондов депутат ГосДумы Оксана Пушкина затеяла новую атаку на одного из самых авторитетных священников России, председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства РПЦ прот. Дмитрия Смирнова.



Как уже не раз рассказывала РИА Катюша, учившаяся в Сан-Франциско бывшая журналистка и мать жительницы США, феминистка Оксана Пушкина – одна из самых одиозных лоббисток ювенальных антисемейных законов в Госдуме, наряду с «бабушкой ювенальной юстиции» Екатериной Лаховой, которая ныне заседает в Совете Федерации. Именно Пушкина в последнее время активнее других проталкивала «гендерные» (открывающие дорогу легализации педерастии) и ювенальные законопроекты, причем наиболее сильные припадки законотворческой активности у этой дамы случались после посещения Европы, в частности, ПАСЕ – главной целью которого, как известно, является насаждение толерантности к половым извращенцам и разрушение любой традиции, в п.о. семейной . В июле-августе, после «триумфального» возвращения российской делегации в эту организацию, коллеги Пушкиной по цеху, грантоеды—НКО-шники, устроили беспрецедентную по масштабу и наглости атаку на общественное мнение россиян, скупив на деньги иностранных фондов эфиры большинства телеканалов, которые два месяца не устают смаковать истории сестер Хачатурян и прочие сомнительные и не очень сюжеты с пострадавшими или якобы пострадавшими от семейного насилия женами и детьми.

Параллельно в СМИ и в органы власти продолжали вбрасывать заведомо ложную, взятую с потолка статистику от фондов-иностранных агентов типа «Анны», про 14 тысяч женщин, якобы убиваемых мужьями, про 80% преступлений, якобы совершаемых в семьях и т.п. Некоторых наиболее одиозных врунов, вроде Андрея Малахова, общественники даже пытаются привлечь к ответственности за распространение фейков. Цель всей этой медийной арт-подготовки проста: Пушкиной и прочей западной резидентуре кровь из носа нужно срочно протащить через Думу опаснейший законопроект о дискриминации мужчин - «О профилактике семейно-бытового насилия». Юридический анализ этого документа можно посмотреть на сайте Общественного уполномоченного по защите семьи. Подельница Пушкиной по насаждению ювенальных подходов в России, пока еще сенатор Екатерина Лахова на днях заявила что скандальный законопроект может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже в октябре. Заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова подтвердила что работа над текстом проекта закона велась под руководством Оксаны Пушкиной и главы комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой. Бибикова заявила, что участники рабочей группы на последнем заседании единогласно пришли к выводу, что этот закон необходимо принимать в самые кратчайшие сроки. «При этом коллеги в Госдуме назвали свой вариант «законом о домашнем насилии». Мы считаем, что это не вполне корректно: а если хулиганские действия совершены вне дома, на улице? Поэтому, на наш взгляд, правильнее ввести термин «семейно-бытовое насилие», — рассказала Бибикова.Одним из главных препятствий на пути думских феминисток оказалась Патриаршая комиссия по вопросам семьи, материнства и детства и лично ее председатель прот. Дмитрий Смирнов. В отличии от многих титулованных священнослужителей, о. Дмитрий последовательно и принципиально выступает против данной инициативы - и подвергается за это постоянному давлению со стороны всевозможных лоббистов «западных ценностей», в том числе внутри Церкви. Неслучайно на фоне летней истерики антисемейщиков о. Дмитрий даже попал в больницу с инфарктом –однако нимало не изменил своей позиции.Именно поэтому Оксана Пушкина выбрала маститого протоиерея в качестве объекта своей новой атаки. Сегодня в интервью изданию Daily Storm депутатка призвала «отлучить от церкви протоиерея Димитрия Смирнова, признавшегося, что он «дал по роже» мальчику, чтобы ребенок перестал ругаться матом». Также Пушкина считает что «необходимо организовать проверку в отношении заявлений священнослужителя и привлечь его к ответственности, если подтвердится, что он применил насилие в отношении несовершеннолетнего». Наконец, бывшая американская журналистка требует «закрыть ему (прот. Дмитрию Смирнову) дорогу для выступлений в СМИ»Именно это последнее требование неофициальной представительницы интересов США в Государственной Думе наиболее реально выполнимо и одновременно наиболее опасно для России и института семьи в целом: ведь о. Дмитрий—один из самых харизматичных и цитируемых священников РПЦ, не боящихся откровенно осуждать христопродавцев и «пятую колонну» в нашей власти. Кстати, симптоматично что на днях один из главных рупоров российской демшизы, проамериканская «Новая газета», опубликовала информацию о том что "Более 70 правозащитных организаций выступили за принятие закона о домашнем насилии". Так вот, среди этих подписантов -откровенно феминистские структуры, в том числе и те кто много лет тиражировали явную ложь на тему числа жертв "домашнего насилия" - таких, как "Сестры", а также организации педерастов, в частности, «Межрегиональное общественное движение “Российская ЛГБТ-сеть”, Ресурсный центр для ЛГБТ, г. Екатеринбург, Правозащитный ЛГБТ-кинофестиваль “Бок о Бок”, г. Санкт-Петербург и т.п.Именно половые извращенцы являются главными заказчиками и исполнителями спецоперации по дискриминации мужчин и подрыву института семьи. В ряде регионов России родительские организации уже начали выходить на улицу, требуя остановить внедрение закона «О профилактике семейно-бытового насилия». Например, вот видео пикета, прошедшего вчера у здания правительства Петербурга.Институт Общественного уполномоченного по защите семьи призывает всех неравнодушных людей и родительские организации срочно писать письма в Государственную думу о недопустимости принятия данного законопроекта (образцы заявлений на сайте ОУЗС ), направлять личные письма депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации и в региональные органы власти, а также выходить в одиночные пикеты к представительствам «Единой России» с плакатами о недопустимости принятия законопроектов разрушающих институт семьи.РИА Катюша