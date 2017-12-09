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Зимние месяцы - Декабрь

Декабрь. Изучаем зимние месяцы года. Читаем стихи о зимних месяцах, отгадываем загадки о зимних месяцах, раскрашиваем рисунки зимние месяцы. Изучаем декабрь -зимний месяц.Загадки и стихи о декабре зимнем месяце.Выполни задания по изучению Декабря месяца. Раскрась картинки посвященные праздникам декабря месяца. Три задания по изучению Декабря-зимнего месяца. Декабрь это первый месяц зимы.

Декабрь это первый месяц Зимы





Загадки про зимний месяц - Декабрь:

Дни его - всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на лугу
До весны легли снега.
Только месяц тот пройдёт -
Мы встречаем Новый год.
(Декабрь)

***
Назовите-ка ребятки,
Месяц в этой-вот загадке,
Дни его всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи,
На поля и на луга
До весны легли снега.
Только месяц наш пройдет,
Мы встречаем Новый Год.
(Декабрь)

***
"Году конец и начало зиме!"
- Вот так загадку задали мне.
Морозы и вьюга,
И снег на дворе,
К нам в гости
Приходит зима в ...
(Декабре)
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