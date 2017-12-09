Зимние месяцы - Декабрь

Декабрь это первый месяц Зимы

Загадки про зимний месяц - Декабрь:

Дни его - всех дней короче,

Всех ночей длиннее ночи.

На поля и на лугу

До весны легли снега.

Только месяц тот пройдёт -

Мы встречаем Новый год.

(Декабрь)

***

Назовите-ка ребятки,

Месяц в этой-вот загадке,

Дни его всех дней короче,

Всех ночей длиннее ночи,

На поля и на луга

До весны легли снега.

Только месяц наш пройдет,

Мы встречаем Новый Год.

(Декабрь)

***

"Году конец и начало зиме!"

- Вот так загадку задали мне.

Морозы и вьюга,

И снег на дворе,

К нам в гости

Приходит зима в ...

(Декабре)