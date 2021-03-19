Больше одного экзамена в день – нельзя. А обойтись без школы – можно

Фото: Софья Сандурская/АГН Москва Фото: Софья Сандурская/АГН Москва

Всё больше родителей в России недовольны школой настолько, что выбирают для своих детей семейное образование. Министерство образования вроде бы и не против, но – ужесточает контроль. Настолько, что уже впору говорить об ущемлении прав родителей. Что такое – семейное образование? Это такой вид обучения детей, когда сами родители – или нанятые ими педагоги-учителя-репетиторы – собираются дать своим отпрыскам среднее образование в нормах и пределах, установленных государством. Нормы соблюдать обязательно. Это – требование государства и обязанность тех, кто берётся за обучение подрастающего поколения. Будь то школа или семья. Определяемся на берегу Это важно. Как Царьграду разъяснили в Министерстве просвещения России, в нашей стране у родителей нет такого права – махнуть рукою на обучение своих детей и оставить их расти, как в поле цветочек. "Здесь просто принципиальный момент, – жёстко ответили в Минпросе на вопрос, какое вообще государству дело, что решат родители по поводу обучения собственных чад. – Тот государственный подход, который закреплён в законе об образовании, а в принципе начинается с Конституции, гласит – у нас образование не только общедоступно и бесплатно, но оно ещё и является при этом не возможностью, а обязанностью. То есть установлена обязанность со стороны родителей и со стороны государства обеспечить ребёнку включение его в систему общего образования. То есть Вот как он будет в неё включён, будет ли он посещать школу, будет ли он на семейном образовании или на какой-то другой форме обучения, – это уже другое дело. Но включить ребёнка в систему образования как таковую и в систему общего образования, в частности, – это не только некое право, но и обязанность. То есть если вы ребёнка не отдаёте учиться в школу и при этом и сами никак не занимаетесь вопросами его образования – это уже нарушение и его права на образование, и закона". Отсюда следует постулат: пусть ваше дитя обучается хоть у академика, пусть его папа профессор, а мама – доцент, но и в такой семейной школе ребёнок должен получить нормативное среднее образование. Нормативное – то есть такое, критерии образованности в котором соответствуют нормам, что установлены государством. Скажем, установлено в программе средней школы, что дети должны знать бином Ньютона, – значит, его должны знать все дети. Независимо от.

Критерии образованности устанавливаются отнюдь не родителями. И тот же бином Ньютона автор этих строк лично зубрил в десятом классе, хотя теперь забыл даже, что такое синус и зачем он нужен. Просто не пригодилось.

Итак, определились: образование – обязанность, но и требование государства; образованность – задаётся критериями государства. Больше – можно, меньше – нельзя. Обществу не нужны маугли.

Вот тут и кипит проблема

Сегодня вне школ обучается всего около 16 тысяч детей. Причины разные – от состояния здоровья до каких-то конкретных условий, не позволяющих посещать среднее учебное заведение. Таких проблем может быть, как все мы понимаем, великое множество.

Однако при всей малости этой цифры, сегодня, указывает координатор CitizenGO Россия, платформы интернет-обращений в защиту семьи, человеческой жизни и прав верующих, Александра Машкова-Благих, число родителей, выбирающих семейную форму образования, неуклонно растёт. "Пандемия ковида стала дополнительным фактором – многие родители предпочли семейное образование навязанному дистанционному", – поясняет она.

Государство гарантирует семье право принять такое решение – и, согласно Конституции, должно поддерживать семейное образование наряду со школой. На семейном образовании дети и родители получают возможность заниматься по индивидуальному плану, гибко выбирать программы. Сегодня появляется всё больше ресурсов и возможностей, позволяющих сделать это качественно, учитывая индивидуальные потребности,

– говорит Машкова-Благих.

Да, но из того, что сказано про обязанности и требования государства в системе образования, вытекает необходимость проверки соответствия знаний тех детей, что обучаются дома, знаниям, которые этим государством затребованы. Кто и, главное, как будет осуществлять эту проверку?

Где ломаются копья

Вот как обозначает проблему общественная организация CitizenGO Россия:

Минпросвет подготовил проект новых норм, регулирующих семейное образование, который существенно ущемит права родителей, выбравших семейное образование для своих детей, и обременит школы лишней бумажной работой. Мы должны напомнить чиновникам, что они должны уважать права семьи.

Конкретно речь идёт вот о чём. "Новый документ, – говорит Александра Машкова-Благих, – проект приказа Минпросвета "О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" – без законных оснований существенно ущемит права родителей, выбравших семейное образование, и обременит школы новой бумажной работой".

Своими новыми требованиями, по мнению Машковой-Благих, чиновники стремятся лишить семейное образование его гибкости и широты возможностей, "зарегулировать" всё там, где, наоборот, нужно как можно больше свободы и доверия к семье и родителям.

В чём "зарегулированность"? Ну, например, в том, по мнению "Национальной ассоциации семейного образования" и ряда других представителей общественности, что при декларируемых намерениях добиться того, чтобы семейное образование по качеству не уступало школьному, попросту ужесточает нормы, которые прописаны в законе "Об образовании в РФ".

Это касается и ограничения срока для информирования родителями органа местного самоуправления о выборе семейной формы образования, то есть возникновения ситуации, когда реализация безусловного права на выбор формы получения образования будет поставлена в зависимость от результатов обжалования действий должностных лиц образовательной организации.

Это касается и попытки, как считают представители общественности, замены права "семейников" проходить промежуточные аттестации их знаний, на обязанность, не учитывая того, что "обязательность промежуточных аттестаций и обязательность общего образования являются разными правовыми категориями".

Это касается и ряда других пунктов, разбирать которые нет ни места, ни смысла. Ибо уже понятно: мягкими лапками, с убранными коготочками, но Министерство просвещения крадётся именно по пути закручивания гаек в том законе, что уже есть и работает.

Ответ Минпроса

В свою очередь пресс-служба Министерства просвещения в ответе на вопрос Царьграда обосновала попытку внести изменения в прежние нормы.

Порядок разработан прежде всего для того, чтобы систематизировать и в ряде вещей упростить взаимодействие родителей и школы в случае, если родители выбирают для своего ребёнка форму именно семейного обучения. Порядок действительно вводит сроки для уведомления школы об этом желании, но они минимальны – около двух недель. Вызваны они необходимостью обеспечить и поддерживать максимальную доступность общего образования по всей стране, чтобы все родители, подающие заявки в школу, получили место вовремя. В части норм аттестации порядок прописывает школы согласовывать график процедур аттестации с родителями, а учитывая ряд обращений родителей, прописывает и максимально допустимые нагрузки – не более одного экзамена в день.

В министерстве утверждают, что никто никаких гаек заворачивать не собирается. И более того, часть прописанных изменений "напрямую вызваны пожеланиями родителей". В частности, например, о том, что та или иная школа ставит на своё усмотрение количество предметов, которые должен сдать домашний "экстерник" за один, что называется, присест. "В проекте сейчас закреплена норма, которая говорит, что нельзя более одного экзамена в день", – отметил собеседник Царьграда.

В целом же, подчеркнул он,

в принципе, целеполагание проекта – сделать взаимодействие родителей и школы в этих вопросах более комфортным. Когда родители интересуются вопросами образования – это уже некое позитивное движение. Естественно, у многих могут быть какие-то свои представления о том или ином, и мы призываем просто обсуждать. И оперировать, прежде всего опираясь на факты. Мы всегда за честный диалог, мы всегда приветствуем любые инициативы и родительские группы, которые хотят что-то привнести в образовательный процесс. Это комплексное взаимодействие, комплексная работа. И, собственно, то, что родители сильнее погружены в образовательные вопросы, – это только плюс.

Итак, в данном случае мы наблюдаем диалог между государством и обществом. С проблемами и недостатками, но – диалог. Это радует.

Взгляд профессионала

Елена Хавченко, директор Гимназии Святителя Василия Великого:

Я сторонник семейного образования. Если родители выбирают такую форму, то у них есть для этого веские основания. Как правило, таким образом учатся ребята, которые уже понимают, куда они идут учиться. Они выбрали профессию. Конечно, так же поступают, когда какие-то есть особенности, может, по здоровью, может быть, семья где-то в другом регионе живёт, по работе одного из родителей переезжают.

Есть очень хорошие результаты среди "семейников".

С другой стороны, есть и такие родители, которые несистемно подходят к этому вопросу, бывает, иногда придумают себе какую-то образовательную концепцию, пытаются её самостоятельно реализовывать. Там, конечно, результаты не очень хорошие.

Есть родители, которые объединяются в центры поддержки семейного образования. По факту – это маленькие частные школы, семейные классы, где собираются дети друзей, единомышленников и получают образование.

В общем, семейное образование демонстрирует как хорошие результаты, так и не очень хорошие, что является отражением всей ситуации у нас в образовании.

И в государственных школах есть дети, которые демонстрируют хорошие результаты, высокие результаты, а есть дети, которые учатся еле-еле на двойки-тройки, поэтому говорить о том, что "семейники" дают плохое образование огульно, мы, конечно, не можем.

Что касается новых рекомендаций, которые выпускает Минпрос: я не увидела какой-то сугубой угрозы для ужесточения существования семейной формы обучения. Она сейчас очень сильно востребована. Её изначально неправильно понимали многие директора, поэтому очень неохотно шли на то, чтобы эту форму обучения предоставлять. По-разному складывалась в регионах система возврата средств за обучение семьям, компенсация.

На каждого ребёнка Российской Федерации в бюджете заложены деньги на образование. Эти деньги должны вернуться в семью, если семья даёт самостоятельно образование. Это был камень преткновения, потому что не во всех регионах есть такая возможность, далеко не во всех, и всё это ложилось на плечи родителей. Особые сложности вызывала система аттестации. Как правило, из уст директоров или учителей звучало: нам за это не платят, поэтому мы этого делать не хотим. И были случаи прямого произвола, когда детям-"семейникам" выкручивали руки, условно говоря, чтобы они не сдали аттестацию и вернулись в школу.

В прошлом году количество детей, обучавшихся в семьях, в разы увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Поэтому такую форму получения образования нужно развивать, нужно укреплять.