Что делать, если отец не хочет общаться с ребёнком. И другие важные вопросы о детях и разводе

Многим родителям тяжело пережить развод. Но еще сложнее честно и спокойно рассказать об этом ребенку. Мы собрали 6 самых популярных вопросов наших читателей на эту тему. Отвечают эксперты «Мела».

Как объяснить ребёнку развод родителей?

1. Говорите правду. Когда мы не знаем всей правды, наш мозг начинает сам дорисовывать картину. У детей это развито особенно хорошо. Если не объяснить ребенку причины, он может подумать, что родители развелись, к примеру, потому что он плохо себя вел.

После развода родителей у ребенка может даже развиться невроз: он будет думать, что папа просто поздно возвращается и рано уходит. Готовьтесь к тому, что ребенок будет задавать много вопросов, отвечайте на них честно и открыто.

2. Когда вы решите сказать о разводе, продумайте речь и подберите слова. Физиологически тоже нужно подготовиться: выбрать удобное место, поставить рядом стакан воды, не быть сонным или уставшим, потому что разговор будет непростой. Важно, чтобы вы чувствовали себя хорошо хотя бы физически.

Что делать, если отец не хочет общаться с ребёнком?

Я рекомендую родителям в такой ситуации в первую очередь постараться отделить внутри себя чувства к отцу ребенка как к мужчине и как к родителю.

Это позволит поговорить с ребенком без негативных эмоций. Это непростая задача, зачастую с ней может помочь справиться только психолог.

Но и ребенку нужна помощь в построении образа отца. Важно обсуждать с ним его чувства, проговаривать эмоции. Родителям в такой ситуации будет полезно ознакомиться с техникой активного слушания. Она помогает понять и принять эмоции ребенка, а главное, показать их ему. В три года еще сложно это сделать, и для интерпретации психологического состояния ребенка лучше обратиться к психологу.

Прочитать подробный ответ психолога можно тут.

Как сообщить ребёнку об отношениях с новым мужчиной?

Потенциального отчима не стоит представлять ребенку как «нового папу». Подмена понятий для ребенка может быть чревата появлением недоверия ко взрослым в принципе. Так что достаточно будет имени.

Отлично, если у вас получится разработать вместе с партнером примерный план действий. Каких именно? Конечно же, сначала познакомиться. Как это будет происходить, когда и в какой обстановке, во многом зависит и от желания вашего партнера.

Прочитать подробный ответ психолога можно тут.

Как подготовить ребёнка ко встрече с биологическим отцом?

Не стоит скрывать информацию о биологическом отце. Семейные психологи уверены, что ребенку важно знать, что он есть. Чем раньше он узнает об этом, тем лучше для него и для матери. Мама сильнее травмирует психику ребенка, если он узнает об отце в подростковом возрасте. В этом случае мама может еще и стать виноватой в том, что скрывала это столько лет. Подросток воспримет ситуацию как обман, и мама потеряет доверие в отношениях.

С детьми надо быть честными. Чувство недосказанности, избегание определенных тем в разговоре вызывает у них тревогу или даже агрессию. Кроме того, у детей очень развита фантазия, поэтому они просто начинают придумывать сами, что скрывают взрослые. Лучше избегать таких моментов и открыто разговаривать с ребёнком.

Прочитать подробный ответ психолога можно тут.

Что делать, если после развода родителей ребёнок стал хуже учиться?

Развод для детей чаще всего неожиданность, приводящая к затяжному стрессу. Расставание родителей для них — это трагедия, потому что разрушается привычная среда обитания. Поэтому дети не только сильно переживают, они хотят, чтобы мама и папа были вместе, как раньше. Кто-то начинает болеть, у кого-то нарушается поведение: они могут грубить, хамить, а у кого-то снижается успеваемость.

Все это привлекает внимание обоих родителей, они начинают общаться, думать, что делать. Иногда такие ситуации приводят к примирению. Как только родители сходятся, проблемы с ребенком прекращаются.

Если решение родителей твердое и окончательное, они решили жить отдельно, то сначала им надо поговорить друг с другом. Обсудить, что они скажут сыну о своем решении, где и с кем он будет жить. Как, когда и сколько он будет общаться со вторым родителем. В 10 лет ребенок способен многое понять и с ним уже можно договориться.

Прочитать подробный ответ психолога можно тут.

Что делать, чтобы отец общался с ребёнком после развода?

Лучшее, что мама может сделать в отношениях между ребенком и его отцом, — это не вмешиваться в них. Разрешать ребенку любить папу и самой никогда не отзываться о нем плохо. Не осуждать и не критиковать его в присутствии ребенка. Жить по принципу «мама и папа разные, и это в порядке вещей».

Да, родители могут быть разного мнения о чем-либо, увлекаться разными вещами и по-разному вести себя. Но ни мамины, ни папины занятия не важнее и не правильнее, чем интересы другого, — они равны по значимости.

Каждому ребенку нужен отец, так же как и мать. Ребенок любит обоих одинаково, и одна из распространенных ошибок — ставить детей перед выбором: «Кого ты больше любишь, папу или маму?» Если в голову родителю приходит такой вопрос, надо задуматься не о том, как ответит ребенок, а о том, почему мама или папа вообще задают такой вопрос.

Прочитать подробный ответ психолога можно тут.

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Иллюстрации на обложке: Shutterstock / Helga Khorimarko