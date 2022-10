Первые шаги: как объяснить ребёнку зачем ему учить английский и заинтересовать в обучении

Любой навык осваивается легко, с удовольствием и надолго при наличии внутреннего стимула. В то же время даже самые полезные знания, самые увлекательные предметы идут не впрок, если заниматься ими вынуждают лишь внешние обстоятельства. Это касается и взрослых, но детей — в особенности. Советами о том, как сделать изучение иностранного языка не наказанием, а любимой игрой вашего ребенка, делится Елена Мурина — методист, эксперт по билингвальным программам начальной билингвальной школы BKC Newton School, филолог английского и французского языка.

Необходимость — не значит скука

Двери, которые открывает свободное владение английским, можно перечислять бесконечно. Желая детям успешного, захватывающего, насыщенного возможностями и яркими событиями будущего, родители непременно включают язык международного общения в образовательную программу.

Чем раньше ребенок начинает овладевать иностранной речью, тем прочней и внушительней результат. Однако, возникает проблема: заставить малыша или подростка трудиться ради далеких перспектив совсем не просто.

Но решение есть: вместо отдаленного будущего мотивацией должно служить настоящее, а зубрежку и часы, проведенные за столом, следует заменить на естественное общение и разнообразные, динамичные занятия, которые не наскучат.

Важность личного примера

Родителям зачастую кажется, что для того, чтобы замотивировать ребенка, нужно ему или ей объяснить пользу активности, о которой идет речь, и дело в шляпе. Возможно, с кем-то это работает. Но, как показывает практика, в массе своей дети не воспринимают регулярно повторяющиеся, затяжные лекции. Они смотрят на действия взрослых и следуют примеру.

То есть, рассуждать о вреде фаст-фуда и проповедовать здоровое питание, ежедневно поедая бургеры с картошкой фри — неэффективная стратегия. То же самое касается чтения, спорта, иностранного языка. Ключом к успеху становится личный пример, и это естественно.

Согласитесь: если ваши познания в английском ограничены фразами "Hello" и "How much?", и расширять их вы не собираетесь, странно ожидать от ребенка энтузиазма насчет запоминания новой лексики. Если это не нужно и не интересно вам, то почему дети должны вдруг проникнуться тягой к знаниям и начать изображать радость труда?

Конечно, таких проблем не возникнет, если родители изъясняются на английском с определенной свободой и общаются с ребенком на двух языках с раннего детства. Но что делать тем, кому не случилось освоить английский к моменту заведения семьи? Ответ очевиден.

Параллельное обучение

Отличное решение — начать заниматься английским вместе. Это вовсе не значит, что нужно сидеть за одним столом, контролировать ребенка и пытаться извлечь ценную информацию из красочных учебников, рассчитанных на детей. Программы не обязаны совпадать: обучение пойдет эффективней, быстрей, веселей, если взрослые и юное поколение воспользуются курсами, сформированными с учетом их возраста, типа восприятия, понятных и близких тем.

Главное — обозначить день X, когда вы, каждый в своем ритме, прибегая к разным ресурсам и преследуя индивидуальные цели, возьметесь наконец за иностранный язык. Благо, что приложений, пособий, обучающих сайтов, каналов на YouTube и подкастов хоть отбавляй.

Повседневное использование английского как тренировка, мотивация и поощрение за усилия

Нельзя забывать о языковой среде — о поводе применять новые знания в жизни. Л.С. Выготский, величайший российский психолог, говоря о речевом развитии детей отмечал: "Каждой фразе, каждому разговору предшествует возникновение мотива речи — ради чего я говорю, из какого источника аффективных побуждений и потребностей питается эта деятельность".

Что это значит на практике? Если есть такая возможность, путешествуйте вместе с ребенком по англоязычным странам, заводите друзей по переписке, ходите в тематические разговорные клубы.

Не менее результативный и мудрый ход — отправить чадо в билингвальную школу. Варианта не использовать там английский не будет, ведь придется включаться в процесс и находить общий язык с педагогами и одноклассниками.

Владеете английским на достаточно высоком уровне? Тогда ваши способы включить иностранный язык в повседневность почти безграничны:

смотрите сериалы и фильмы без перевода;

читайте книги на языке оригинала;

общайтесь с зарубежными коллегами и друзьями.

В общем, живите своей обычной, насыщенной жизнью, не ограничивая себя пространством одного языка.

Лучшая реклама изучения английского для вашего ребенка — это видеть, как успешно и с удовольствием вы сами им пользуетесь. Дети за вами непременно потянутся, и проблема отсутствия мотивации будет исчерпана.