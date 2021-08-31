ИЗВРАЩЕНЦЫ ПРИШЛИ ЗА НАШИМИ ДЕТЬМИ. В РОССИИ ВЫШЕЛ "УЧЕБНИК ОДНОПОЛЫХ БРАКОВ"

В российском законодательстве о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних содомитское лобби нашло лазейки. В России вышла откровенно извращенская книга для малышей "От рассвета до заката мамы, папы и ребята". Американский писатель Лоуренс Шимель рассказывает историю детей, воспитывающихся... в однополых "семьях". Текста – минимум, картинок – максимум. Формально издание носит маркировку "18+", что помогает обойти государственный запрет содомитской пропаганды.

В июле 2021 года хор извращенцев из Сан-Франциско публично пообещал завербовать, обратить, перестроить умы наших детей. Причём, уже не тихо и не заметно, но вполне открыто, фактически напрямую признавшись, что планируют подсадить в головы детей:

Мы обратим ваших детей в другую веру. Это произойдёт постепенно, тихо и хитро. И вы вряд ли это заметите. Вы можете запретить им ходить на дискотеки, предупредить о Сан-Франциско, заставьте их носить брюки со складками. Нам все равно. Мы обратим ваших детей. Мы сделаем их терпимыми и справедливыми. Мы обратим ваших детей. Кто-то должен научить их не ненавидеть. Мы идем за ними. Мы идем за вашими детьми. Мы идем за ними. Мы идем за вашими детьми.

Российское содомитское лобби не отстаёт от своих заокеанских "коллег". Так, на днях фонд "Сфера", признанный в России иноагентом, презентовал детскую книгу "От рассвета до заката мамы, папы и ребята". История, где двое малышей воспитываются в однополых семьях. Текста минимум, сочной картинки – максимум. Чтобы глаза детей увидели радужный мир, в котором есть и такие "семьи", по словам извращенцев, "живущие в любви и радости". Фактически – "учебник однополых браков". Первый тираж – 500 экземпляров разошёлся по региональным отделениями сети, пропагандирующих однополые браки. Фонд планирует опубликовать больше копий книги. Инициаторы выхода книги признаются:

Мы постоянно боялись, что в процесс будет какое то вмешательство или книги будут изъяты властями сразу после печати. К счастью, ничего подобного не произошло, отчасти потому, что мы были крайне осторожны.

А хитрость вот в чём – издатель маркировал книгу "18+", то есть вроде бы как не для детей. Выходит и перед законом – чисты и книга в свет вышла. Не смотря на возмущение людей, для которых чистота сознания их детей – первична. Ксения Юманова – многодетная мама: у неё 5 сыновей и одна дочка. В комментарии Первому русскому телеканалу Царьград она возмущается тем, что, несмотря на закон о запрете пропаганды однополых браков, в России содомитское лобби ухитряется обойти его. И сейчас родительские сообщества бьют во все колокола. Мамы и папы призывают власти прикрыть лазейки в законе – запретить любой контент, нарушающий традиционные ценности нашего русского мира. Так, по словам Ксении:

Происходит хитрая подмена понятий. Специально акцентируется детское внимание на этом, чтобы сказать, что это круто, модно, что мы должны терпимо относиться к однополым бракам. Эта книга – не просвещение, а – прямое развращение. Просвещение и развращение ставятся на одну книжную полку. Мне кажется, что это ужасно.

И ещё из серии европейских ужасов, которые нам пытаются привить как норму. Сейчас в Европе крупнейшая благотворительная организация по защите прав сексуальных меньшинств Stonewall призывает британские госведомства заменить слово "мама" на гендерно-нейтральное – "Родивший родитель". А понятие "беременная женщина» на "беременный сотрудник". Активисты позаботились и о так называемых гендер-флюидах. Для этой категории советуют выдать по месту работы сразу два пропуска, чтобы человек с лёгкостью менял свой пол хоть каждый день.

А вот ещё. Совсем недавно в сети появилось видео, на котором преподаватель Кристин Питцен рассказывает о традиции в Калифорнии. У них так: класс в начале занятий обычно произносят клятву флагу США. Но в один из дней государственный флаг заменили на... радужный. Так вышло, что школьный учитель (!) не видит особой разницы. Кстати, ранее Кристин уже публично клялась в верности содомитам.

Тревожные тенденции можно заметить и у нас дома. Полным ходом идёт прощупывание общественного нерва: как отреагируют на извращенскую книгу для малышей? Как на мультфильм? Заметят ли? Или вот ещё: в декабре 2021-го предстоит очередной пересмотр международной классификации болезней (МКБ-11). ВОЗ всеми силами убеждает, что педофилия (!) – это норма, а не отклонение и ни в коем случае не болезнь.

Помощник руководителя московского отделения организации "Союз православных женщин" Инна Ямбулатова в буквальном смысле бьёт в набат:

Мы видим это наступление и через ВОЗ, и через внутренние структуры нашего правительства, а не секрет что и там есть представители сексуальных меньшинств. Напомню заявление Владимира Жириновского (ЛДПР), сказавшего, что секс-меньшинства это вообще нормальные парни. И это мы видим первый политический вброс, когда политики высокого уровня начинают заявлять, что это нормально. Фактически мы весь год наблюдаем активизацию и усиление гей-лобби.

Что с того?

Логично задать вопрос: зачем Запад финансирует мощную сеть организаций в России, которые занимаются перестройкой мозгов наших детей? Им что деньги тратить некуда? Однако Комитет защиты национальных интересов приводит любопытные данные: на пропаганду западных ценностей Польша в этом году выделила 2 млрд. рублей, Германия – 240 млн., Чехия – 180, Швеция – 140 млн. рублей. Всего же на идеологическую войну за последние 2 -3 года Запад направил 2 млрд. 930 млн. рублей.

Инна Ямбулатова уверяет, что вся их деятельность тесно связана с демографической, антисемейной политикой. А развал традиций в России ведёт к неизбежному снижению рождаемости: нет семьи, нет и государства.

Воевать с Россией в открытую, конечно, не под силу ни одной стране мира. Надо быть дураком, чтобы напасть на ядерную державу. Поэтому нашу страну попытаются взять изнутри. Расшатывание традиций, ценностей – задача №1. Запад тем самым в лицо заявляет: "мы подождём", для начала "мы перестроим умы ваших детей".

Впереди война за ресурсы, которых в нашей стране, огромное количество и это всё звенья одной цепи. Возможно, найдутся те, кто скажут: начали статью про книгу, а закончили ресурсами страны. Ничего смешного! Пропагандисты либеральных ценностей нагло и расчётливо "перезагружают" головы наших детей. Возьмут контроль над ними сейчас, значит, в будущем не мы, а Запад будет решать, к примеру, сколько нам оставить пресной воды и сколько территории. И оставят ли?