ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ РАСКРУТКУ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА СТУКАЧА!

Ювенальный Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который тратит миллиарды на внедрение антисемейных технологий в России, продолжает раскручивать детский телефон доверия (ДТД).



Очередную годовщину инструмента молодого стукача Фонд намерен отметить 17 мая широкомасштабной акцией под названием «общероссийский интернет-марафон «Круг доверия» http://fond-detyam.ru/press-sluzhba/novosti-fonda/14172/



Какие круги ада пройдет семья, если ее наивный ребенок попадется в «круг доверия», Фонд сознательно умалчивает. Новости СМИ2 http://bzbook.ru/Roditelej-v-otstavku-Razrushenie-semji-pod-vidom-borjby-za-prava-detej.83.html).



Телефон доверия ювенальной юстиции изо всех сил внедряют в России, его номер размещен на сайтах, стендах школ, поликлиник, его крутят на телеканалах, рекламируют через различные акции среди детей.



Детям предлагают звонить на ДТД в любых ситуациях - при наличии «проблем общения», при переживании «психологических проблем», в т.ч. связанных с «половым и социальным созреванием» (http://www.spbdeti.org/id1805). На сайте Администрации Санкт-Петербурга в рекламе ДТД деткам сообщают «Наши специалисты готовы помочь Тебе в разрешении трудностей, возникающих в школе, на улице и дома, готовы проконсультировать Тебя по вопросам отношений с родителями и сверстниками и по любым другим проблемам»

(http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/info/detskij-telefon-doveriya/).



В акции по раскрутке ДТД привлекают известных среди молодежи людей. В этом году в «круг доверия» будут зазывать Тутта Ларсен, Андрей Григорьев-Апполонов, Светлана Светикова, Влад Топалов, Рагда Ханиева «расскажет о том, как общаться с девочкой, чтобы ей понравиться» (интересно, кому будет адресован этот рассказ).



Реклама ДТД сделана так, что внедряет ребенку мысль - на ДТД работают исключительно эксперты высокого класса, которые тебя всегда примут, поймут, и решат все трудности – в отличие от твоих лопухов – родителей. Чего стоит реклама с плачущим ребенком, который говорит - «А моя мама меня не слушает и не разрешает завести мне щенка»; «ПОЗВОНИ НА ДТД» , - которую показывали на детских каналах… (Случайно ли оружие в руках у ребенка в этой рекламе??).



Предлагаем продолжить выражать наше недовольство этим безобразным ювенальным институтом стукачества и уничтожения авторитета родителей. В приложении образец обращения в органы и власти и контакты.



О ПРОТИВОЗАКОННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ДТД



1. РАЗРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СЕМЬИ И АВТОРИТЕТА РОДИТЕЛЕЙ



Согласно п. 1 ст. 1 Семейного кодекса РФ (СК) «семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, … недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав».



Введение телефонов доверия для детей и активные призывы, обращенные непосредственно к детям, звонить по указанным телефонам в любых «проблемных» для них ситуациях нарушают абсолютно все вышеуказанные принципы семейного законодательства!



В семье «анонимно» появляется некое неизвестное родителям третье лицо со своими взглядами на жизнь, которые могут коренным образом расходиться с понятиями родителей, и при этом оказывать влияние на поведение ребенка.



Понятно, что на формирование личности ребенка имеет влияние, например, школа. Но в ситуации со школой родители сами осуществляют выбор школы, могут контролировать, что преподается в учреждении, обжаловать действия работников учреждения. С ДТД ситуация прямо противоположная. Звонки детей на указанный телефон не известны родителям, консультанты анонимны! Родители лишены возможности узнать, какую «консультацию» и от кого получил ребенок. С учетом того, что ДТД продвигается среди детей как место, где работают «замечательные специалисты», которые точно знают, как решать проблемы ребенка, ребенок может быть настроен против родителей, во-вторых, получить советы, которые вредны для ребенка.



В случае если мнение специалиста ДТД будет расходиться с родительским и льстить самолюбию ребенка, авторитет родителей явно будет подорван. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) расходует огромные средства на различные проекты, настраивающие против родителей. Напр., победителями конкурсов, проведенных Фондом, являются плакаты: «Мама, я тебя боюсь», «Папа, я тебя боюсь» (см. www.ya-roditel.ru), «Никто не должен тебя обижать! … Шлепать и толкать». Очевидно, что ребенка могут «обидеть» любые воспитательные меры, направленные против его эгоистических желаний или распущенности в поведении.



Существуют экспертные оценки плакатов с рекламой ДТД «Смешарики», распространяемых Фондом. По мнению известных психологов - И. Медведевой и Т. Шишовой, плакаты «созданы профессионалами с использованием психологических приемов, с целью разрушения внутрисемейных связей».



Характерны выступления специалистов ДТД, показывающие практику, например, такое: «Часто к нам звонят сами дети, в основном школьники. В основном они переживают из-за плохих оценок и страха рассказать о них родителям. До сих пор в России детей могут ругать за оценки, что приводит к развитию тревожности у детей. … Поэтому мы стремимся помочь детям справиться со страхом перед родителями сейчас, найти новые подходы к разговорам с ними. Интересно, что младшие школьники очень открыты к советам и готовы пробовать разные сценарии поведения». (http://www.materinstvo.ru/art/8541).



Итак, детский телефон доверия предлагает детям «свои сценарии поведения» по отношению к родителям! Как будто семья – это театр, а телефон доверия – режиссер. Хорошее укрепление семьи (принцип семейного права) – ничего не скажешь!



2. УГРОЗА РАСТЛЕНИЯ ДЕТЕЙ



Советы специалистов детского телефона доверия могут нарушить ФЗ РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В связи с анонимностью ДТД случаи нарушения закона в принципе невозможно выявить, а значит, консультанты ДТД неподсудны и абсолютно свободны в своих речах.



Учитывая то, что в нашей стране отдельные организации активно пытаются ввести в школьные программы темы, морально недопустимые с точки зрения большинства соотечественников, возникают опасения, не получит ли ребенок душевредное просвещение именно по ДТД. Тем более что ДТД в РФ пытаются строить по европейским аналогам. В странах Запада «горячие линии» для детей направлены на проведение политики отказа от моральных норм. Так, на детской горячей линии в Великобритании, которая долгое время была представлена в Интернете с откровенным разделом ответы на вопросы, была опубликована вся необходимая информация для растления ребенка (с описанием десятка видов половой ориентации как абсолютно нормальных, с внушением мысли о безопасности абортов, о возможности их совершения без ведома родителей, с описанием причин и историй пересылки интимных фотографий, с прочей информацией, внедряющей установку на допустимость беспорядочных половых сношений с представителями обоих полов).



Заметим, что согласно материалам Фонда поддержки детей в ТЖС необходимость внедрения ДТД в РФ следует из Заключительных замечаний Комитета ООН по правам ребенка для РФ (2014 г.). В указанных замечаниях рекомендация о «расширении психологического консультирования детей» (о внедрении ДТД) размещена в том же пункте, что и рекомендация «покончить с принудительным лечением транссексуалов и гомосексуалистов, в частности детей, и с попытками диагностировать транссексуальность как психиатрическое заболевание, а также предоставить детям из числа ЛГБТИ беспрепятственный доступ к необходимой информации по вопросам сексуального здоровья» (п. 56). Похоже, не случайно.



3. ЮВЕНАЛЬНЫЕ РИСКИ ДТД



На основании звонка ребенка его могут отобрать у родителей со ссылкой на угрозу его здоровью (ст. 77 СК). Характерно, что Фонд поддержки детей оценивает ДТД именно «как механизм раннего выявления детского и семейного неблагополучия». Это видно из Сборника «Детский телефон доверия, работающий под единым общероссийским номером 8-800-2000-122» на сайте Фонда (http://www.fond-detyam.ru/). Согласно данному Сборнику в случае наличия «насилия» в семье (а им на практике может оказаться любое воспитательное воздействие, не приятное ребенку) информация передается в уполномоченные органы (с. 38-39). За этим может следовать «защита ребенка» путем отобрания у родителей. «Каждый случай рассматривается и доводится до логического завершения, убеждения, что все меры приняты для того, чтобы ребенок находился вне опасности». Об этом же говорится на с. 56: практика показывает, что в Курганской обл. «экстренный выезд» по звонку осуществляется в 61% случаев, а консультирование по телефону – всего в 18%! И при этом Куприянова Е.И. заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации говорит: «Перед нами стоят две важнейшие задачи. И дети, и взрослые должны запомнить номер телефона доверия, но этого мало. Необходимо, чтобы у них появилась внутренняя мотивация (!!!) позвонить, обратиться на него. Надо продолжать позиционировать детский телефон доверия как индивидуальную анонимную помощь в решении личных проблем ребенка, воспитательных проблем семьи, налаживания внутрисемейных отношений и ни в коем случае не делать так (!!!), чтобы он ассоциировался с правоохранительными органами, органами опеки и т.д. В связи с этим нужно выработать, а при необходимости пересмотреть, региональную стратегию продвижения информации о детском телефоне доверия» (с. 77, 79).



Вот так откровение! Хороша рекламируемая анонимность звонка! Детей никто не предупреждает о том, что по результатам звонка, они могут быть изъяты из семьи. Система построена фактически на обмане детей. ДТД формирует опасную систему доносительства на собственных родителей и других членов общества. Важно отметить, что не существует ни одного федерального закона о внедрении ДТД.



4. ЗАОКЕАНСКИЕ ЛОББИСТЫ ДТД



Ведущая роль в продвижении телефона принадлежит Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их партнеру Национальному фонду защиты детей от жестокого обращения. Партнерами последнего официально являются ЮНИСЕФ (выдворен из РФ в 2013 г.); Американский союз профессионалов против жестокого обращения с детьми; Институт социальных услуг, США.



«Фонд поддержки детей…» и «Национальный фонд…» тесно взаимодействуют между собой и связаны с USAID - Американское агентство по международному развитию (далее – АМР).



Из официального отчета Американского агентства по международному развитию (USAID)



«О помощи российским сиротам» (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACR711.pdf ) известно:



1) о НКО «Национальный фонд…» как о проводнике политики АМР (USAID) в России

(с. 4 доклада)).



2) о тесном сотрудничестве Фонда поддержки детей и Национального фонда защиты детей от жестокого обращения («С 2008 г. Национальный фонд… плотно сотрудничал с Фондом поддержки… и продолжает участвовать в развитии стратегии Фонда поддержки…. В мае 2009 г. Национальный фонд… и Фонд поддержки… подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии» (с. 36 доклада).



При этом АМР (USAID) получает из бюджета США финансирование на защиту национальных интересов США в других странах (https://www.whitehouse.gov/files/documents/budget_2012.pdf), а в 2012 г. выдворен из РФ в 2012 г.



Детский телефон доверия активно продвигает также Фонд Amway «В ответе за будущее» (http://amwayforfuture.ru/heart_children/projects/hotline/). Амвэй социологи США называют сектой. Дик де Вос – Президент Амвэй возглавляет Республиканский Национальный Комитет в США, который обеспечивает лидерство республиканской партии. Идеология партии - неоконсерватизм. Это - идеология части политиков США, которые выступают за использование мощи США для победы над враждебными к США режимами. Неоконсерваторы, работающие через многочисленные Фонды на территориях зарубежных стран, занимаются подготовкой цветных революций и расшатыванием государств. Именно они «обеспечили» существующий ныне режим на Украине (см. работу бывшего ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Генштаба ВС РФ, доцента Военной академии Генштаба Вооруженных Сил РФ Т. Грачевой «Проект «Демократия». Право на убийство»). Губительная для Украины роль США признана в Стратегии национальной безопасности РФ, утв. Указом Президента РФ № 683 от 31.12.2015 г. (п. 17). Неоконсерваторы дестабилизировали весь Ближний Восток.



Теперь проамериканские структуры занялись «защитой» российских детей и борьбой с «семейным» насилием в нашей стране. Их красивые лозунги и отдельные полезные дела – лишь прикрытие для откровенно антигосударственной и антисемейной деятельности.



Документы Фонда поддержки детей в ТЖС, Нац. фонда защиты детей от жестокого обращения, других ювенальных НКО, внедряемые в практику регионов по указке Минтруда и Минобра, исходят из ложного понятия «насилия в семье», приравнивают к нему «повышение голоса на ребенка», «запрет ребенку делать то, что он любит», безобидные телесные наказания. На этих основаниях организована борьба против «жестокого» обращения с детьми, в т.ч. с помощью доносительства по телефону доверия.



Однако для сообщений о реальном насилии существуют телефоны МВД, о них и можно говорить детям, не извращая при этом понятия насилия!



Фондами в России активно продвигаются принципы западной ультралиберальной политики в сфере детства, что недопустимо в силу качественного отличия российских духовных традиций и нарушения Стратегии национальной безопасности, в которой стратегической целью названо сохранение духовно-нравственных российских традиций (п.п. 76, 78).



Будьте бдительны, 17 мая в школах может проводиться реклама ДТД.



Свое отношение к противозаконной акции «Круг доверия» - 2018 можно выразить ВК:https://vk.com/krugdoveria2018, можно написать организатору акции там же.



По мэйлу: krugdoveria@telefon-doveria.ru – «специальный е-мейл адрес организаторов и координаторов марафона (сбор вопросов для обсуждения в студии, получение творческих работ в ходе предварительных активностей, технические вопросы по подключению к трансляции)».



Но это не отменяет необходимости обращения в госорганы для решения законодательного проблемы по существу. Образец составлен на имя Президента, для остальных – поменяйте шапку.







Написать Президенту В.В. Путину http://letters.kremlin.ru/ или 103132, Москва ул. Ильинка, д. 23.



В Правительство Д.А. Медведеву http://government.ru/letters/ или г. Москва, Краснопресненская набережная 2.



Написать в Совфед В.И. Матвиенко http://pisma.council.gov.ru/ или 103426, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, дом 26.



Написать Председателю Госдумы Володину В.В: http://priemnaya.parliament.gov.ru/message/ или 103265, Москва, улица Охотный ряд, дом 1.



Написать в Генпрокуратуру Ю.Я. Чайке https://genproc.gov.ru/contacts/order/



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