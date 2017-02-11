Воспитание ребенка: быть другом, начальником или послом?

Ваш ребенок — «яблоко от яблони» или пришелец с Марса? Похожи ли вы как две капли воды или... как искра и динамит? В прошлый раз доктор Харви Карп рассказал, как влияет на поведение ребенка его характер. Настала пора оценить ваш характер и подумать, кем является родитель для ребенка: другом, начальником или... послом?

У нас разные характеры!

Джуди все делает стремительно, а ее дети на редкость медлительны. Поэтому она называет Эмили и Теда «лежачий полицейский № 1» и «лежачий полицейский № 2», ведь они вынуждают ее переходить с привычно высокой скорости на черепаший шаг.

Очень немногие из нас идеально «подходят друг другу» со своими детьми. У психологов есть термин для обозначения того, насколько характер родителя совпадает с характером ребенка: «степень соответствия». И в данном случае, в отличие от отношений любовников, противоположности не всегда притягиваются.

Какой из приведенных ниже вариантов больше подходит к вашей ситуации?

Я аккуратная и дисциплинированная. Моя дочка — маленькая «свинюшка». Я люблю обнимашки. Мой сын отталкивает меня, когда я обнимаю его. Я спортивна. Мой сын не энергичный и охотнее провел бы время за книжкой. Я — душа компании. Мой сын застенчив и боится незнакомцев. Я мягкий, вежливый человек. Моя дочка упряма, непослушна и неуправляема.

Обычно нам проще ладить с детьми, если они похожи на нас. Но не всегда. Например, упрямые родители и упрямые дети — взрывоопасная смесь.

Какой вы человек? Вернитесь к списку особенностей разных характеров и оцените себя по таким параметрам, как интенсивность эмоций, обычное настроение и т.д. Насколько вы похожи со своим малышом? В чем дополняете друг друга, а в чем расходитесь? Половина всех проблем в родительстве (и любых близких взаимоотношениях) сразу уходит, если уладить личностные противоречия.

Кто вы своему малышу — друг или начальник?

Пока наши детки пребывают в младенческом возрасте, мы даем им все, в чем они нуждаются: молоко, чистые подгузники, тепло и нежность. Мы стараемся изо всех сил, и лучшая награда для нас — их смех и объятия.

Но после первого дня рождения кое-что меняется. Ребенок начинает ползать, потом ходить и громко выражать свое мнение («Да-а-ай!»). Мы все еще стараемся действовать «как надо» и давать ему 90% того, что он хочет, но в 10% случаев мы просто не можем или не хотим выполнять требования ребенка.

И что же происходит? Ему это не нравится.

Мы с любовью признаем его чувства. Он закатывает истерику!

Мы прибегаем к разумным доводам. Он закатывает истерику!

Мы пытаемся отвлечь его... объяснить... предостеречь. Он закатывает истерику!

Очень скоро мы и сами впадаем в такое же состояние. И вступаем в схватку с малышом, будто два профессиональных борца на ринге.

Так где же выход?

На моих лекциях растерянные родители часто спрашивают, как заставить детей вести себя хорошо: «Надо ли мне быть мягче? Или, наоборот, тверже? Не ломаю ли я ее? Не сдаюсь ли слишком легко?». Они не могут добиться послушания, потому что собственного опыта не хватает, а со всех сторон летят противоречивые советы: будьте более гибкими! Будьте тверже! Будьте ребенку другом! Будьте начальником!

Большинство из нас хотели бы великодушно удовлетворять все запросы ребенка в надежде на то, что он последует нашему примеру и научится быть добрым и великодушным. Но, к несчастью, попытки быть «другом» и систематические уступки требованиям маленького «первобытного человечка» могут научить его тому, что визг и вопли отлично работают, и превратить в капризулю.

Другой подход заключается в том, чтобы устанавливать строгие правила и за их нарушение прибегать к дисциплинарным мерам, и тогда в доме будет порядок, а ребенок вырастет послушным. Но если бы это действительно работало, воспитание детей было бы очень простым делом. Вы просто велите своему ребенку прекратить... и он именно так и делает. К сожалению, родители, которые пытаются быть «начальниками» для своих детей, слишком полагаются на угрозы и часто приходят к открытому противостоянию (особенно с неуступчивыми, волевыми детьми).

Так как же быть?

Будьте послом

Мы живем не в черно-белом мире. Иногда нужно быть ребенку другом, а иногда начальником, но лучше всего, если вы сумеете воспринимать себя как посла... посла, который прибыл из XXI века к «дикому» маленькому карапузу, живущему в вашем доме.

Должно быть, вы сейчас думаете: «Посол? Да что он имеет в виду?».

Что ж, вы знаете, чем занимаются послы, да? Они отправляются в дальние страны и устанавливают с их правителями хорошие отношения, договариваясь, договариваясь, договариваясь... Они оказывают помощь, устраивают приемы, выказывают уважение. Но это не какие-нибудь слабаки. В случае серьезного конфликта они умеют твердо сказать: «Моя страна этого не допустит».

Родители-«послы» делают то же самое. Они выстраивают хорошие отношения с детьми, давая, давая, давая. Они дают пищу, любовь, игрушки, массаж спинки — все время дают.

Но время от времени им также приходится занимать твердую позицию, устанавливать жесткие ограничения и добиваться их соблюдения.

Чтобы выстраивать хорошие отношения с герцогами и королями, лучшие в мире послы должны уметь две вещи:

общаться с уважением (чтобы не разрушить сложившиеся отношения, случайно обидев принимающую сторону);

разговаривать на языке страны, в которой они находятся. (Даже самый лучший посол ничего не добьется, если не владеет языком людей, с которыми работает.)

Точно так же, чтобы выстроить хорошие взаимоотношения с малышами, лучшие в мире родители должны владеть двумя главными дипломатическими умениями:

общаться с уважением;

говорить на языке, который понимает малыш с его незрелым мозгом

Из книги "Самый счастливый малыш на детской площадке"