Фрикадельки с сыром в томатном соусе в духовке

Фрикадельки с сыром - элементарный способ с помощью одного единственного дополнительного ингредиента разнообразить привычное и любимое всеми горячее. По времени длится на 1 минуту дольше, чем приготовление обычных фрикаделек без сыра.
Тут главное - взять правильный сыр! Те сыры, которые при термической обработке плавятся и тянутся, в мой рецепт не подходят, сюда нужны рассольные - типа Феты.
Травы-приправы я стараюсь брать всякие разные сухие зеленые смеси. Тут нашла вот привезенную с Крита и подумала, что она - в самый раз к сыру Фета. Состоит из мяты, базилика, эстрагона и орегано. С тем же успехом можно взять прованские травы, хмели-сунели - что у кого имеется в наличии!
Ингредиенты
Фарш мясной - 400 г
Сыр Фета - 100 г
Томатный сок - 500 мл
Сухая зелень, соль, перец - по вкусу
- 141 кКал
- 45 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Фарш у меня состоит из свинины с говядиной примерно в равных долях, не очень жирный, как видите.
Духовку сразу ставим разогреваться до 200°С.
Крошим рассольный сыр в фарш.
Щедро приправляем фарш сухими травами, солью и перцем и хорошо его вымешиваем.
Выливаем в огнеупорную форму томатный сок.
Катаем фрикадельки с сыром и запихиваем их в форму, в томатный сок.
Помещаем емкость с фрикадельками в предварительно прогретую до 200°С духовку на средний уровень и запекаем там с циркуляцией воздуха 30-35 минут, до румяности.
Ну, что, совсем не трудно ведь? А уже не так, как обычно.
Свежие комментарии