Фрикадельки с сыром в томатном соусе в духовке

Тут главное - взять правильный сыр! Те сыры, которые при термической обработке плавятся и тянутся, в мой рецепт не подходят, сюда нужны рассольные - типа Феты.

Не обязательно сама Фета! Видите у меня на фотографии, как она выглядит? Что-то вроде блока плотного творога, плавающего в рассоле. Вот, любой сыр такого же типа будет в самый раз. Я знаю, что поближе к Кавказу распространены аналогичные сорта, но с совсем другими названиями. Какой из рассольных сыров подешевле в ваших краях в продаже есть, тот и берите. Фета - это, конечно, вкусно, но абсолютно не принципиально. Я все равно кладу в это блюдо щедрую пригоршню приправ.

Травы-приправы я стараюсь брать всякие разные сухие зеленые смеси. Тут нашла вот привезенную с Крита и подумала, что она - в самый раз к сыру Фета. Состоит из мяты, базилика, эстрагона и орегано. С тем же успехом можно взять прованские травы, хмели-сунели - что у кого имеется в наличии!