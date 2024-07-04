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Фрикадельки с сыром в томатном соусе в духовке

Фрикадельки с сыром - элементарный способ с помощью одного единственного дополнительного ингредиента разнообразить привычное и любимое всеми горячее. По времени длится на 1 минуту дольше, чем приготовление обычных фрикаделек без сыра.

Тут главное - взять правильный сыр! Те сыры, которые при термической обработке плавятся и тянутся, в мой рецепт не подходят, сюда нужны рассольные - типа Феты.

Не обязательно сама Фета! Видите у меня на фотографии, как она выглядит? Что-то вроде блока плотного творога, плавающего в рассоле. Вот, любой сыр такого же типа будет в самый раз. Я знаю, что поближе к Кавказу распространены аналогичные сорта, но с совсем другими названиями. Какой из рассольных сыров подешевле в ваших краях в продаже есть, тот и берите. Фета - это, конечно, вкусно, но абсолютно не принципиально. Я все равно кладу в это блюдо щедрую пригоршню приправ.

Травы-приправы я стараюсь брать всякие разные сухие зеленые смеси. Тут нашла вот привезенную с Крита и подумала, что она - в самый раз к сыру Фета. Состоит из мяты, базилика, эстрагона и орегано. С тем же успехом можно взять прованские травы, хмели-сунели - что у кого имеется в наличии!

Ингредиенты

Фарш мясной - 400 г

Сыр Фета - 100 г

Томатный сок - 500 мл

Сухая зелень, соль, перец - по вкусу

  • 141 кКал
  • 45 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Фарш у меня состоит из свинины с говядиной примерно в равных долях, не очень жирный, как видите.

 

Фото 1

 

 

Духовку сразу ставим разогреваться до 200°С.

 

Крошим рассольный сыр в фарш.

 

Фото 2

 

 

Щедро приправляем фарш сухими травами, солью и перцем и хорошо его вымешиваем.

 

Фото 3

 

 

Выливаем в огнеупорную форму томатный сок.

 

Фото 4

 

 

Катаем фрикадельки с сыром и запихиваем их в форму, в томатный сок.

 

Фото 5

 

 

Помещаем емкость с фрикадельками в предварительно прогретую до 200°С духовку на средний уровень и запекаем там с циркуляцией воздуха 30-35 минут, до румяности.

 

Фото 6

 

 

Ну, что, совсем не трудно ведь? А уже не так, как обычно.

 

Фрикадельки с сыром в томатном соусе в духовке, рецепт с фото
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