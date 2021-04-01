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Почему IT-эксперт Игорь Ашманов назвал цифровую трансформацию образования от «Сбера» чудовищной угрозой для детей?

Почему IT-эксперт Игорь Ашманов назвал цифровую трансформацию образования от «Сбера» чудовищной угрозой для детей?
Почему IT-эксперт Игорь Ашманов назвал цифровую трансформацию образования от «Сбера» чудовищной угрозой для детей?Накануне в Общественной палате состоялась важная дискуссия о будущем России – о наших детях, которых необходимо защищать в интернете и не только от тонн информационной грязи, ведущей к самому настоящему расчеловечиванию. Значимым было выступление ведущего эксперта в области IT-безопасности Игоря Ашманова, который жестко прошелся и по существующему контролю за медиасферой, и по цифровизации образования и главным ее лоббистам, и по разработанным либералами поправками в ФЗ «О культуре…», напомнив присутствующим чиновникам об ответственности и необходимости медийной цензуры ради защиты здоровья и психики детей. Расскажем немного о главных заявлениях на этом круглом столе, а также прольем свет на то, как команда глобалистов из «Сбера» уничтожает будущее нашей страны прямо сейчас.

Инициатором и модератором дискуссии «Информационная безопасность детей: какие шаги должны сделать государство и общество?» выступил руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин. В преамбуле он отметил, что в деструктивные сообщества в интернете вовлечены около полутора миллионов пользователей, преимущественно – подростков. Действующие механизмы защиты несовершеннолетних, а также ответственные органы, работают разрозненно, малоэффективно, и в качестве решения проблемы Заварзин предложил разработать новую Концепцию информационной безопасности детей, направить ее в профильные ведомства для изучения, корректировки и последующего принятия на уровне Правительства.



С одной стороны, предложение уже давно перезрело, особенно с учетом того, что принятая Правительством 2 декабря 2015 г. действующая Концепция информационной безопасности детей, вызывает массу неприятных вопросов у родительской общественности (в частности, в нее включено антинаучное определение «гендера» - социального пола, что послужило поводом для запроса чиновникам и в Генпрокуратуру от Общественного уполномоченного по защите семьи ). С другой, не очень понятно, как нынешний «цифровой спецназ» премьера Мишустина будет утверждать реально работающую концепцию защиты детей «от народа» и независимых экспертов. Об этом и рассказал собравшимся известный топ-менеджер IT-индустрии Игорь Ашманов. Он отметил, что ознакомился с контурами разрабатываемого проекта, и он показался ему крайне сырым. А затем эксперт завел речь о главных рисках для российских детей.

«В отбитых нами изменениях в закон о культуре, которые пока лежат «в столе», есть два основных момента: государство должно давать творцам деньги, и не должно ни под каким предлогом вмешиваться в их работу, и второе – если люди заплатили деньги, то они могут смотреть все, что хотят, никакую цензуру применять недопустимо. Про интернет – та же самая история. Попытка протолкнуть закон, который снимает ответственность с творцов и полностью выводит государство из субъектности в культурном пространстве, – совершенно чудовищна.

И есть еще одна история – это цифровая трансформация образования, которую нам втюхивают разные люди… не буду называть пофамильно. Мы все их знаем. Там тоже нет ни слова о воспитании, о культурных и духовных ценностях. Там сказано, что учителя заменит искусственный интеллект… Я вообще-то профессиональный разработчик искусственного интеллекта, но то, что они пишут и произносят на разных уровнях, вплоть до самого высокого – это нечто чудовищное. Все это, как и закон о культуре, который они пытаются пропихнуть - пока мы, к счастью, сумели его завернуть, - так и вот это новое образование (причем, нам никто не объясняет, почему оно должно быть именно таким – просто «давай быстрей, хватай мешки, поезд уходит…», «весь мир туда идет, и нам тоже надо…»). – все это противоречит и нынешней Концепции информационной безопасности детей, и будущей, которую нам предстоит исправлять...», – откровенно заметил Ашманов.

У нас нет сомнений, что одним из главных персонажей, который втюхивает нам «цифровую школу будущего», является банкстер Герман Греф, ежегодно вкладывающий миллиарды рублей в цифровую платформу персонализированного обучения. «Катюша» подробно анализировала этот антиобразовательный, евгенический проект глобалистов , который Греф сотоварищи просто адаптируют на российскую почву. Не менее важной персоной в этом жутком форсайте (как видим, такую оценку дают вовсе не какие-то мифические «конспирологи-маргиналы», а обладатели множества достижений и наград из отрасли высоких технологий) является вице-президент «Сбера», ответственная за дивизион цифрового обучения Марина Ракова, ранее возглавлявшая проектный офис нацпроекта «Образование» в Минпросвете. Ныне, как уже сообщала «Катюша», эта дама являеется одной их кандидаток на руководство новым министерством семьи, создание которого активно обсуждают на Старой площади .

Разбирали мы и суть трансгуманистического проекта «Сберкласс» (он же – цифровая образовательная платформа от «Сбера»), который ныне активно внедряется по всей стране при поддержке Правительства и региональных властей, несмотря на массовое противостояние активных родителей. Совсем недавно в Совете Федерации, к.ю.н. Анны Швабауэр и общественница Елена Мильская, рассказывали что корни, цели и задачи «нашей» цифровой образовательной антиреформы полностью контролируются «уважаемыми партнерами» - Всемирным Банком, ОЭСР, ЮНЕСКО, а в России их интересы проводят тот же «Сбер», Агентство стратегических инициатив, МШУ «Сколково» и Высшая школа экономики.

Полагаем, здесь будет весьма логично привести выдержки из стенограмм заседаний совета благотворительного фонда «Сбера» «Вклад в будущее», которые большинство граждан вряд ли видели в глаза. А зря – их не мешает изучить и нашим чиновникам, и лицам, ответственным за защиту национальной безопасности.

Например, на заседании 19 октября 2020 г. госпожа Ракова инициировала международную образовательную конференцию под эгидой Всемирного Банка, главной целью которой заявлено – «разработать документ, который будет принят ВБ, и который сможет установить новые основные ценности развития образования для всего мира».

Почему IT-эксперт Игорь Ашманов назвал цифровую трансформацию образования от «Сбера» чудовищной угрозой для детей?


Это действительно чудовищно, как заметил Ашманов. Как видим, такой абсолютно глобальный подход полностью исключает реальную конкуренцию, сохранение культурной самобытности и традиционной русской/советской школы, основанной на «идеалах наших предков и вере в Бога», как сказано в обновленной российской Конституции. Нет, тут речь про единые лекала, современные, антитрадиционалистские по своей сути – единые для всей планеты, и определяемые ростовщическими организациями «хозяев денег», а вовсе не педагогами/профильными научно-образовательными институтами. В конечном счете, для России принятие этой повестки автоматически означает уничтожение нацсуверенитета и падение до уровня цифровой колонии третьего мира.

Или вот вам пара выдержек из стенограммы заседания того же совета фонда «Вклад в будущее» от 25 февраля 2020 г. – тут уже мероприятие возглавлял сам непотопляемый Греф, который, если кто забыл, с марта прошлого года де-факто возглавляет координационный совет по развитию образования при министре Кравцове . Вот тезисы «заслуженного содомита»-цифровизатора из ВШЭ Исака Фрумина , входящего в экспертный совет фонда Грефа (куда же без него?):

«Страны-лидеры делают акцент на формировании и развитии «универсальных компетенций», видя в этом наиболее релевантный ответ на современные вызовы и залог сохранения глобальной конкурентоспособности своих образовательных систем;
Логика развития современных школьных практик связана с переходом от «парадигмы преподавания» (ученик как объект) к «парадигме самостоятельных учебных усилий» (ученик как субъект)».

Почему IT-эксперт Игорь Ашманов назвал цифровую трансформацию образования от «Сбера» чудовищной угрозой для детей?

Еще в 2018 г. «Катюша» рассказывала о совместной методичке ВШЭ и Сбербанка под названием «Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра» . Суть всех этих «компетенций, soft skills, навыков 21 века и т.п.» (внедряемых в РФ по рекомендациям ОЭСР, ВБ и ЮНЕСКО) предельно проста – речь идет о надпредметных (метапредметных) навыках, которые должны вытеснить/прийти на смену предметным фундаментальным знаниям. То есть простые базовые умения разбирать текст, оформлять свои мысли устно и письменно, структурировать информацию, не требующие особого интеллекта – все, чему любой школьник и так научится, если будет хорошо вникать в суть изучаемых предметов вытесняют реальные знания. Человек, владеющий навыками, но не владеющий знаниями, превращается в настоящего биоробота, в «операционную систему» которого можно подгрузить любую программу. К тому же, Фрумин настойчиво продвигает самообразование ученика с уничтожением ведущей роли учителя. Это и есть подготовка «людей одной кнопки» по планам форсайтщика Дмитрия Пескова, или «служебного человека» в описываемой стратегии главы Курчатовского института Михаила Ковальчука.

В качестве доказательства – вот вам тезисы уже от господина Грефа из того же заседания «Вклада в будущее»:

«Достаточно 8–10 лет, чтобы изменить культуру, если это культура «первого лица» и она существует в условиях доминирования над ней институтов.
Культура является элементом системы управления.
В бизнесе успешной является тримодальная организация, в которой сбалансированы Run / Change / Disrupt (в Disrupt – Design Thinking), для каждого элемента которой характерны свои подходы и механизмы управления / . . . /
Эти же принципы нужно использовать для создания модели Школы XXI века.
Школа XXI века – это: от знаний к навыкам; персонализация, основанная на выборе ребенка; развитие по 3 составляющим (которые можно показать на паутинке): предметные знания, soft skills (social, cognitive), digital skills;
техники «Учись учиться»: быстрый набор текста, скорочтение, быстрое запоминание, структурирование информации (mind mapping), ментальная математика;
5.3. В рамках обсуждения модели универсальных компетенций и способах их измерения: есть передовой опыт – американцы, Марцано, можно взять его…»

Почему IT-эксперт Игорь Ашманов назвал цифровую трансформацию образования от «Сбера» чудовищной угрозой для детей?

Почему IT-эксперт Игорь Ашманов назвал цифровую трансформацию образования от «Сбера» чудовищной угрозой для детей?

Кажется, любого вменяемого человека, не говоря уже о профессиональном педагоге (Греф, если кто забыл, в сфере образования и педагогики – полный ноль), должны привести в ужас публично изрекаемые и оформляемые в качестве стратегии развития российского образования тезисы главного банкстера. Он ставит себе задачу изменить нашу культуру через изменение (трансформацию) институтов обучения, и тут же отмечает, что через культуру можно управлять людьми (!). Затем он прямо заявляет, что необходимо использовать в российском образовании американский бизнес-подход (!). Вы только посмотрите на корпоративный сленг Грефа – там нет уже ни одного понятного слова, он буквально разучился говорить и мыслить по-русски. При этом суть «оптимизирующего» подхода сводится к делению людей будущего на касты, исходя из которого покорных практикующих исполнителей будет 65%, а «избранных» управленцев, сочетающих в себе все модальности, банкстер насчитал не более 0,5%.

Далее Греф прямо предлагает перейти в «школе будущего» от предметных знаний к базовым навыкам – то есть уничтожить всю традиционную систему передачи знаний (!!!). А вот и «великие умения» от Грефа, которые, как он считает, должны быть в приоритете у нового поколения управляемых дебилов: быстрый набор текста, скорочтение, запоминание, структурирование… И итоговый бесхитростный вывод от Грефа: «есть американский опыт – можно взять его…» Все, занавес! И вот этому персонажу, публично признавшемуся в приступах паранойи президент РФ выдал карт-бланш на координацию образовательных «реформ»?!

***

Мы немного отвлеклись, хотя это было крайне важное отвлечение – для понимания того, куда нас в итоге заведут такие «лидеры цифрового прорыва». Вернемся к выступлению Игоря Ашманова по проблемам безопасности детей в интернете. Эксперт отметил, что нашим соцсетям и электронным СМИ не хватает здоровой цензуры.

«Во Франции с начала 90-х годов существует такая инстанция, как Высший аудиовизуальный совет или контентный суд (состоит из 7 человек, трое назначаются президентом Национальной ассамблеи, трое – президентом Сената, председатель ВАС назначается президентом Республики). Он может свои решением в одночасье лишить лицензии СМИ. У нас вообще нет структур, которые бы определяли, что такое плохой контент. Есть россыпь законов в разных местах, которые к друг другу еще плохо подходят – это очень плохо. И если закон о культуре будет принят, то тот же Моргенштерн навсегда получит иммунитет, более того – он еще будет получать деньги у государства. У нас сегодня Минкульт финансирует в том числе совершенно бесчеловечные, русофобские фильмы.

Еще хочу сказать, что рассчитывать на саморегуляцию творцов и соцсетей не приходится. К тому же, у нас на центральных каналах творится шабаш и вакханалия, и специальная ответственная структура (по типу французского ВАС) могла бы обратить на это пристальное внимание», – заключил Ашманов.

Об опасностях цифровых технологий в образовании, а также о необходимости строгого контроля за организациями, дающими экспертные заключения в части безопасности того или иного контента для детей, рассказала председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Наша организация обратилась в Генпрокуратуру по поводу деятельности исполнителя Моргенштерна. Мы полагаем, что он последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде, призвали органы привести проверку по данному факту и привлечь его к ответственности. В новой Концепции информационной безопасности детей так же необходимо учитывать традиционные поправки в Конституцию, принятые в прошлом году.

Недавно в образовательной программе появился урок цифры. Важно, чтобы детям рассказывали о рисках, опасностях, с которыми они могут столкнуться при использовании новых технологий. На данном этапе такие знания отсутствуют у большинства детей, педагогов и родителей. Есть и серьезные проблемы в экспертной деятельности организаций, дающих заключения относительно безопасности того или иного контента для здоровья детей. Новая концепция должна исходить из приоритетов интересов ребенка перед свободой слова и распространения информации. Допустимо даже ограничение прав несовершеннолетних на свободный поиск и распространение информации, если это может нанести вред их здоровью и развитию.

И мы также поддерживаем создание структуры/координационного совета при Правительстве, которая бы занималась вопросами информационной безопасности детей для координации всей деятельности. Этот совет должен включать представителей разных органов власти. Полномочия по блокировке и экспертизе есть у разных структур, но на практике мы видим, что это работает плохо», – отметила Мизулина.

В итоге общественники при вяло изображаемой поддержке присутствовавших на мероприятии чиновников из Минцифры и Роскомнадзора договорились детально проработать и еще раз обсудить новую Концепцию информационной безопасности детей. Делать это конечно необходимо, как и вводить более жесткую цензуру для защиты молодого поколения, и учреждать независимый экспертный совет для оперативной проверки и блокировки асоциального контента. Но начать в деле защиты нацбезопасности, вне всякого сомнения, необходимо со спасения россиян от персонажей, мечтающих изменить всю нашу культуру, использовать ее как элемент управления обществом, перевести образовательные институты, а вслед за ними и всю страну, на американскую корпоративную бизнес-модель отношений. Мы все прекрасно понимаем, о ком идет речь.

РИА Катюша

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