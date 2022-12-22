8 советов педагогу, ученики которого скучают на уроках

Дети скучают на уроках. Младшеклассники — потому что еще не научились концентрировать внимание, дети постарше — потому что происходящее у доски уже не очень-то их волнует. И что делать учителям? Несколько советов дала наш блогер Анастасия Дурягина.

Для младшеклассников

1. Все уроки на начальном этапе проводятся в игровой форме. Ребёнок не будет воспринимать учителя, который строгим голосом вещает о слогах, сложении и вычитании.

2. Наглядность — это интересно! Всё, что мы рассказываем, надо и показывать. Пусть это будут, например, яркие репродукции известных художников или слайды с анимационной картинкой по теме урока. Большинство детей лучше воспринимают информацию визуально, особенно нынешнее поколение.

3. Перерыв на гимнастику. Понимаю, уроки и без того короткие, но две минуты на гимнастику пальчиков придется выделять. Встаем со стула и разминаемся. Желательно раз в неделю менять песенки, стихотворения и движения — так и детям интереснее, да и вы не заскучаете.

4. Проветривание во время переменки — тоже обязательный пункт. В душном кабинете спать хочется не только детям, но и учителю! Проверено.

Среднее и старшее звено

1. Креативность — наше всё. Подростки не любят, чтобы было слишком сложно, они перестают воспринимать материал. Попробуйте разбить урок на определённые тематические блоки. Подготовьте урок так, чтобы вам самим захотелось заниматься 45 минут, не отрываясь на пустяки.

2. Задействовать каждого ученика. Да-да, тех, кто «на галёрке», в первую очередь. Сделайте детей главными героями своего урока. Дайте им больше свободы, чтобы они хотя бы попытались на нескучном уроке высказать свои мысли, что-то показать или изобразить.

3. Есть контакт. Монологи на уроках — это прошлое. Покажите детям, что вы готовы с ними сотрудничать, выслушать их. Можно раз в месяц проводить анонимное анкетирование, чтобы получить обратную связь от ребят: что было интересно на моём уроке? Каких заданий вы хотите больше: письменных, устных, заданий на компьютере? Что бы вы хотели изменить в ходе нашего урока? Ответы будут разными, но полезно знать, что дети думают на самом деле.

4. Момент неожиданности. Это всегда цепляет, а детей особенно! Когда ты не знаешь, что произойдёт в следующую минуту на уроке, интерес возрастает в геометрической прогрессии. Попробуйте применять на своих уроках новые методы: урок-путешествие, урок-кейс.

Правила для детей: их тоже надо ввести

1. Не отвлекай одноклассников. Твоя скука — не причина, по которой ты можешь мешать другим учиться.

2. Если будешь слишком часто отвлекаться, отстанешь от программы, несмотря на то, что у тебя могут быть выдающиеся умственные способности.

3. Мобильный или планшет придется выключить и лучше убрать подальше. Скучать с телефоном в руках на наших уроках запрещено.

4. Если учитель застал тебя за занятием, не связанным с классной работой, у тебя могут быть проблемы. И это неприятно. Тебе нужен такой стресс?

Вести уроки по ФГОС скучно и самим учителям. Многие мои коллеги признались, что образовательный стандарт серый, скучный и зажат в рамки. Нет полёта для творческой мысли. Я с ними абсолютно согласна.

Чтобы не было скучно, на урок нужно настроиться и учителю, и школьнику. От совместной работы будут получать удовольствие все! Не верите? Проверьте!

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