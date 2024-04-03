«Страх исключает и уважение, и любовь»: что не так с воспитанием кнутом

Некоторые родители (чаще папы) полагают: «Если не боится, – не будет уважать». В реальности наоборот: страх исключает и уважение, и любовь. Подлинное уважение строится на признании достоинств человека, а не на вечной боязни наказания или осуждения. За то, что вас оскорбляют, вы не станете уважать обидчика, а постараетесь либо поскорее сбежать от него, либо отплатить ему той же монетой при первой возможности.