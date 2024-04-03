«Страх исключает и уважение, и любовь»: что не так с воспитанием кнутом

Многие родители искренне убеждены: пока не накричишь или не отругаешь ребенка, ничего от него не добьешься, ведь «по-хорошему он не понимает». Почему такие методы недопустимы, какие у них последствия и как общаться с детьми без принуждения? Рассказывает Ольга Шихова, психолог благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Разрушение привязанности
В норме дети слушаются родителей не потому, что боятся их, а потому, что любят. Ребенок биологически ориентирован на своего взрослого: он обладает эмоциональной связью с ним, ему важно родительское мнение и одобрение. Привязанность к родителям заложена в нас на уровне инстинктов, и именно она является залогом послушания.
Любое насилие отрицательно действует на привязанность. При этом насилие – не только рукоприкладство, но и любое физическое или моральное давление: шлепки, окрики, чрезмерные наказания и даже «безвредные» приемы вроде постоянной критики, упреков или запугиваний («не будешь слушаться – перестану любить/отдам чужому дяде и т.п.»).
Такие методы воспитания отражаются на чувствах ко взрослому, пусть и не сразу. Ребенку будет сложнее доверять родителям и видеть в них опору.
Психологические травмы
«Меня ругают/бьют – значит, я плохой и этого заслуживаю» – такая последовательность выстраивается в сознании ребенка. Особенно часто это происходит, если родители негативно оценивают его личность («какой ты неловкий/безответственный/бестолковый и т. д.»), сравнивают ребенка с другими детьми не в его пользу, предъявляют нереалистичные или противоречивые требования.
В результате травмируется личность ребенка: он чаще испытывает страх и тревогу, хуже относится к себе, хуже справляется с трудностями.
Когда ребенка много ругают за то, над чем он не властен (например, за учебу, с которой он недостаточно хорошо справляется из-за частых пропусков), он еще больше «деградирует» просто потому, что из-за хронического стресса у него нет ресурсов для развития.
У таких детей ухудшается самоконтроль и повышается агрессивность – как в отношении других (дети, которых бьют дома, чаще дерутся в школе), так и в отношении самих себя (они могут уничижительно говорить о себе, добровольно отказываться от каких-то радостей и т.п.).
Исследования показывают, что у детей, на которых часто кричат, страдает вербальный интеллект, и они хуже понимают обращенную к ним речь. Отсюда и жалобы родителей, что сын или дочь не реагирует, пока не повысишь голос.
Утрата родительского авторитета
Некоторые родители (чаще папы) полагают: «Если не боится, – не будет уважать». В реальности наоборот: страх исключает и уважение, и любовь. Подлинное уважение строится на признании достоинств человека, а не на вечной боязни наказания или осуждения. За то, что вас оскорбляют, вы не станете уважать обидчика, а постараетесь либо поскорее сбежать от него, либо отплатить ему той же монетой при первой возможности.
Страх и другие отрицательные мотивации (тревога, чувство вины, долга и т.п.) могут быть только временным стимулом к действию. Выстроить на них долгосрочные и (что важно) благополучные отношения не удастся.
Отдаленные последствия
Любые формы систематического насилия вредят ребенку, даже если он привык к такому обращению и, кажется, уже не обращает внимания на окрики или шлепки. А вот насколько разрушительным будет это воздействие и как именно проявится, – вопрос индивидуальный. Он зависит от характера насилия, норм и правил окружающего социума, чувствительности ребенка, его возраста, наличия или отсутствия поддержки.
Так, для некоторых детей даже внешне безобидное наказание игнорированием может быть мучительным и оставить в душе след на всю жизнь.
В целом же при агрессивном воспитании для ребенка повышается риск либо самому стать агрессором, либо бессознательно стремиться к опыту жертвы, выбирая подавляющих партнеров.
Как обходиться без «кнута»?
Старайтесь свести к минимуму сами ситуации, когда приходится использовать «силовые приемы» в отношении ребенка. Для этого нужно действовать в двух направлениях: предотвращать плохое поведение и поощрять хорошее.
Чтобы вы реже сражались за выполнение своих указаний, они должны быть предсказуемыми, реализуемыми и адекватными ситуации. Предсказуемая последовательность событий очень важна детям любого возраста (особенно до 3-4 лет), так что старайтесь всегда проговаривать план действий.
Детям нужны правила, а не наказания: если нет законов, общих для всей семьи, бессмысленно требовать их соблюдения. Часто в проступках детей есть и родительский вклад: не научили, не объяснили, не предупредили о последствиях.
Ребенок должен понимать, что конкретно вы от него хотите (а подросток – еще и почему), вы же – что он может и умеет это делать.
Будьте последовательны в своих требованиях: невозможно выполнять указания, которые постоянно меняются или отменяются, в том числе – другим родителем.
Важно не только то, как вы формулируете свои указания, но и в какой момент. Обращаясь к ребенку, убедитесь, что в эту минуту он способен вас услышать, а не сконцентрирован на другом занятии. Вместо того чтобы повышать голос, подойдите, прикоснитесь к нему, посмотрите в глаза – так вы донесете свою мысль гораздо эффективнее.
Больше «пряников»
Когда ребенку «выгодно» вести себя хорошо, его реже приходится ругать или наказывать. Под «выгодой» здесь подразумевается не только конкретная награда вроде мультиков или нового смартфона («подкупом» тоже не стоит злоупотреблять). Похвала, одобрение, да и просто родительская радость – это уже колоссальный стимул.
Наоборот, если ребенком вечно недовольны, желание слушаться родителей исчезает: что бы я ни сделал, все будет не так – зачем же тогда стараться?
В отличие от принуждения, положительные мотивации — удовольствие, интерес, чувство значимости – работают не только здесь и сейчас, но и на перспективу. Так что, если вы хотите выстроить с ребенком хорошие отношения надолго, не скупитесь на «пряники».
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