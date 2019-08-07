Адаптация в детском саду: 6 советов воспитателя

Многие родители, получая путёвки в садик, выбирают именно лето для периода адаптации, не дожидаясь 1 сентября. Летом дети в саду много гуляют на улице, и привыкание к новому месту проходит легче для малышей.

Уже несколько лет я работаю с малышами. Сколько раз мне доводилось, как им трудно адаптироваться к новому для них месту обитания – детскому саду. Накопив определённый опыт, хочу перед началом учебного года дать родителям советы, которые помогут вам и вашим детям пережить этот трудный период.

6 советов воспитателя родителям новичков

За день до первого дня в детском саду побеседуйте с ребёнком. Говорите ему о том, как хорошо ходить в садик, для чего это нужно, что он там будет делать, как там хорошо и весело с другими детками. Обязательно проговорите имена воспитателей, чтобы малыш уже знал их, и ему было легче к ним обратиться. Первое время в детское дошкольное учреждение можно носить с собой любимую игрушку. Ребёнку легче, когда в незнакомом месте рядом с ним что-то родное и любимое. Кроме того, это хорошая мотивация для малыша: воспитатель предложит рисовать для игрушки, лепить для неё или учить игрушку держать карандаш, смешивать краски и т.д. Если ребёнку сложно оторваться именно от мамы, то рекомендую, чтобы в сад приводил кто-то другой: папа, бабушка, дедушка. Тот, с кем попрощаться легче, чем с любимой мамочкой. А мама пусть забирает – вот будет радости! Ни для кого не секрет, что чем быстрее расставание, тем оно менее болезненно. Можно придумать какой-то ритуал и выполнять его каждый раз во время прощания. Например, малыш может помахать маме рукой в окно. Тогда в группе он будет быстрей бежать к окну, а не плакать на стульчике. Потом будет махать вся группа! Проверено на своём опыте. Будет здорово, если вы заранее подружитесь с детьми, которые посещают эту же группу. Встречайтесь с ними не только в стенах детского сада, но и, например, на детской площадке, в парке, ходите друг к другу в гости. Тогда в группе малышам не будет так страшно оставаться в незнакомом месте без мамы.

Как работают эти советы? Необычную историю про одеяло с именем «Гу-гу» рассказала наш блогер Александра Коробка:

«У нас привыкание к саду шло очень непросто. Набор в группу был в июне, и Ване на тот момент был только 1 год и 7 месяцев. Он у нас рано начал разговаривать, любил смотреть мультики, лёжа на диване со своим одеялом. Ключевое слово здесь «одеяло»: он настолько его любил, что нам приходилось брать его в дорогу, в гости, особенно если мы оставались где-то надолго. Ваня даже дал ему имя – «Гу-гу».

Когда я его отводила в садик первые дни, сердце моё разрывалось. У меня постоянно лились слёзы градом. Сыну было нелегче. И тут помогло наше одеяло! Мы взяли его в садик, и, когда воспитатель отводил Ваню в группу, он сидел на стульчике и обнимал своё одеяло, ни с кем не играя. На тот момент он был одним из самых маленьких, остальные дети были в возрасте 2-2,5 года. Наша адаптация длилась месяца полтора. Первое время мы ходили на 2-4 часа, с каждым разом прибавляя по полчаса. Когда Ваня начал привыкать, воспитатель тихонечко забрала у него наше «Гу-гу». Он немного повозмущался, но зато стал играть с детками.

Теперь в садик мы ходим с удовольствием. Бывает, конечно, немного капризов по утрам, что хочу ещё поспать. Но есть у меня пара фраз, которые всё-таки вызывают у него желание встать из тёплой кроватки и пойти умываться. Например, такие: «Сынок, а сегодня вы будете лепить из пластилина?». Он шепчет: «Не знаю…». Я ему в ответ: «Давай сходим и узнаем». Или заранее спрашиваю, что они будут делать завтра. Его это заинтересовывает. И да, дома мы до сих пор спим с нашим одеялом».

Анастасия Поздякова