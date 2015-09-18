Ошибка воспитания, о которой вы не задумывались

Попробуйте поставить себя на место ребенка, и вы поймете, в чем она

Мы, родители, часто задаемся вопросом: «Как правильно вести себя с ребенком? Что будет, если я буду делать так? А вдруг, если я не буду делать так, он вырастет таким?..» По крайней мере, у меня, при всем понимании того, что отношения важнее отдельных действий, периодически возникают тревоги и мысли на тему «вдруг я заблуждаюсь».

К счастью, есть такая замечательная штука, как инсайт. И когда долго о чем-то думаешь, она может рано или поздно шарахнуть разводным ключом по голове. Самое в ней прекрасное и комичное, что чаще всего она случается относительно самых наибанальнейших суждений. Ты ходишь такой весь просветленный и даже поделиться ни с кем не можешь, ведь без сомнения в ответ услышишь «НУ И ЧТО?» – непременно с недоумением и разочарованием, потому что звучать это будет, как если ты скажешь: «Оказывается, листья осенью желтеют!» Но при этом при всем ни у кого из удивленных собеседников не будет глубинного, всеми фибрами души прочувствованного принятия этой очевидной и банальной настолько, что даже не вызывает возражений, фразы. Принятия и понимания, вызывающего восторг именно своей простотой.

Давайте на примере. Вот моя любимая фраза, своей очевидностью вызывающая раздражение: «Не делай другому то, чего не желаешь себе». И, в общем, мы знаем, что не стоит бить другого человека, обманывать, предавать и т.д и т.п. В менее очевидных случаях она подсказывает, что можно примерить свои намерения на себя и оценить, понравится ли вам подобное с собой обращение.

Но когда дело доходит до детей – то ли мы забываем, что дети тоже люди, то ли священная цель «воспитать хорошего человека» вызывает в нас такой религиозный трепет, что здравый смысл просто парализует. И тогда в ход идут запугивание, манипуляции, шантаж, разделяющая дисциплина и битье по жопе. Причем, чем менее зрелый и осознанный родитель, тем увереннее он объявляет это «воспитательными методиками».

Оно конечно понятно, что это на самом деле не слишком осознаваемые средства, исходящие от нашего обиженного, теряющего контроль внутреннего ребенка. И со всеми, думаю, время от времени такое случается, и стоит простить себя за это. Но в моменты, когда «воспитательные методики» под ручку с «воспитать хорошего человека» начинают завладевать нашим сознанием и ставить под сомнение то, что идет от сердца, стоить вспомнить как раз про это банальное «не делай другому…»

И если вдруг в сознание прорывается что-то в духе «если ребенок тебя укусил – укуси его в ответ и он поймет, что это больно и перестанет так делать» – доставайте из своей колоды карту «не делай другому…» и кладите ее сверху. Даже взрослому человеку, который способен к эмпатии, соответственно, в состоянии понять, что если ему больно, когда кусают, то и другому больно, вряд ли будет полезен такой бихевиористский трюк. Лично у меня бы это вызвало скорее смесь стыда, обиды, разочарования, недоверия и саможаления, а никак не сожаление о содеянном. Хотя кусаться я, скорее всего, перестала бы, если бы мой оппонент был в несколько раз больше и сильнее меня.

Этот тренинг постановки себя на место ребенка можно использовать каждый раз, когда возникает импульс забрать игрушку у совсем разжадничавшегося малыша; показать, что уходишь в игровом зале, когда он устраивает истерику, давая понять, что желает остаться там навсегда; когда возникает желание дать затрещину за то, что сделал гадость… Напомню, все эти действия импульсивны, и да, с ними трудно справляться. Просто не надо класть на ту же чашу весов «воспитание хорошего человека», тем самым утяжеляя чашу и делая их неизбежными. Можно положить на другую чашу «не делай другому…» – и возможно уравновесить весы, остановиться, не подавляя своих импульсов.

А еще эта карта – лично для меня – козырь в дискуссиях со старшим поколением о необходимости таких «методик». Правда, не стоит ждать, что все с этим согласятся, ведь для кого-то это будет означать проигрыш. И если обиду от проигрыша уравновесить нечем, то не стоит ждать, что нас услышат. Но это уже не наша проблема, правда?

Автор: Надежда Монастырская