"Захват рынка детских душ": Сбербанк покусился на святое

Ловушка от Грефа

Первой включилась в проект школа №32 города Красноярска. Там прошёл открытый урок, на котором детям вручили банковские карты. Они позиционируются как универсальный инструмент для планирования расходов, комфортных расчётов за покупки и удобного доступа к школьным сервисам. Функционал карты не ограничивается только финансовыми операциями, она работает как пропуск в школу и проездной билет. Кроме того, "картой школьника" можно оплатить питание, купить пиццу в школьном буфете или заказать канцтовары в специальных онлайн-магазинах – партнёрах банка. Кажется, сплошные преимущества, однако лидер движения "Родительский отпор" Николай Мишустин предупредил об опасности такого ноу-хау.

С одной стороны, Сбербанк "подсаживается" на кошельки родителей, а с другой – насаждает и расширяет рынок сбыта для своих продуктов и сервисов, захватывая его в том числе через школы. Сбер, пользуясь своим монопольным положением, работает на перспективу, ставя задачу всех нас втянуть в цифровую кабалу. Абсолютное злоупотребление монопольным положением с попыткой захватить рынок детских душ.

Сбер захватывает "рынок детских душ" с особым рвением. Чего стоят ролики в популярной у детей и подростков социальной сети Tik-Tok. Все они в игровой форме намекают: просить деньги у родителей – "зашкварно", то есть, стыдно и не по-взрослому, нужно быть финансово независимым. Так, в одном из клипов школьница легко расплачивается банковской картой, и тут же ей в руки летят кроссовки. Юным интернет-пользователям настойчиво показывают, – "пластик" в руках творит чудеса.

Кредит не по-детски

Результаты такого раннего финансового воспитания не заставляют себя ждать. В России уже появились прецеденты, когда школьники оспаривали кредитную задолженность перед Сбербанком. Так, например, Сбер прислал новосибирскому школьнику счёт на 100 тысяч рублей по утерянной дебетовой карте "Молодёжная", у которой, как оказалось, был подключен овердрафт. Категория карты такие операции не предполагает, но, как это часто бывает, что-то пошло не так, и школьник оказался должен банку кругленькую сумму. Затем Сбер заявил, что это был не овердрафт, а техническая ошибка. Николай Мишустин рассказал, что такие "технические ошибки" не редкость.

https://vk.com/video-75679763_456259034

В Чувашии был прецедент, когда детские банковские карты были подключены к овердрафту. Родители сначала не обратили на этот аспект внимания, а узнали, что их дети питались в долг, только когда уже коллекторы с дубинами стояли на пороге.

Сбер, как оказалось, делает ставку не только на школьников, но и на детсадовцев. Чего стоит мобильное приложение СберKids, на котором стоит возрастной ценз 3+. Исполнилось три года? Смело качай. Исполнилось 6 лет? Уговаривай маму или папу завести тебе персональную банковскую карту. Только сначала к разговору подготовься, как взрослый. Вот рекомендации Сбера по грамотной обработке предков:

Способ № 1: торопи родителя. Нет времени объяснять, качай СберKids. Способ № 2: скажи, что попросили в школе. Способ № 3: надави на больное. Скажи: даже у сына твоей подруги уже есть СберKids. Способ № 4: зачитай: "хватит ловить птиц, качай СберKids".

Специалисты отмечают, что все четыре способа явно прописаны профессиональными маркетологами. Это элементы манипуляции, точечно воздействующие на психологию родителя, которые, конечно, не хотят, чтобы их чадо стало "белой вороной" среди сверстников.

Родители жалуются

В итоге за финансовую независимость своих отпрысков приходится расплачиваться родителям. По крайней мере жалобы от них поступают регулярно, – рассказал финансовый омбудсмен Павел Медведев:

Жалобы от родителей присутствуют постоянно. Они пишут, что их чаду навязали кредит, причём часто это случается не впервые. Как правило, человек жалуется тогда, когда терпение лопнуло. Один кредит этот родитель выплатил, теперь другой дали. Ребёнок тратится то на вкусные обеды, то на покупку какого-нибудь гаджета, а платить приходится родителям, которые часто отнюдь не богаты.

Здравомыслящий человек задаст вопрос: куда смотрят банки, выдавая кредиты заведомо неплатёжеспособной категории граждан? Но банкам всё равно, кому навязывать деньги в долг. Ребёнок не сможет расплатиться – родители смогут. Сами или после ласковых убеждений коллекторов.

Но шестилетнему ребёнку всё же рано иметь банковскую карту. Неплохо бы сначала немного арифметику освоить.